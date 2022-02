Krystal sang chảnh tái xuất màn ảnh, đóng cặp cùng bạn diễn kém sắc khiến fan thất vọng

Mới đây, buổi đọc kịch bản bộ phim Crazy Love đã diễn ra với sự tham gia của các diễn viên chính như Kim Jae Wook, Krystal, Ha Jun, Yoo In Young, Im Won Hee, Lee Si Eon, Jung Sung Ho, Baek Joo Hee, Kim Ki Nam, Lee Ha Jin, Lee Mi Young,...

Krystal xuất hiện xinh đẹp trong kiểu tóc dài quen thuộc và trang phục áo da thời thượng. Nữ diễn viên đã có khoảnh khắc chụp chung cùng bạn diễn Kim Jae Wook. Tuy nhiên, Kim Jae Wook lại bị chê kém sắc, thiếu trẻ trung. Kim Jae Wook và Krystal được khán giả đánh giá không xứng đôi. Nhiều người dự doán cả hai sẽ không tạo ra phản ứng hóa học như kỳ vọng.

Crazy Love xoay quanh câu chuyện lãng mạn ngọt ngào về một giám đốc khó tính, khó chiều và người thư ký bị bệnh nan y. Kim Jae Wook đóng vai Noh Go Jin - một giám đốc điều hành của công ty giáo dục GOTOP. Noh Go Jin cũng là giáo viên dạy toán hàng đầu trong nước với chỉ số IQ 190. Nam diễn viên phải thể hiện niềm đam mê toán học để hóa thân vào nhân vật này. Trong khi đó, Krystal đóng vai Lee Shin Ah - thư ký của Noh Go Jin. Lee Shin Ah là một thư ký chăm chỉ, thông minh và luôn phải đáp ứng được nhu cầu từ ông chủ kỳ quái.

Chia sẻ về bạn diễn Krystal, Kim Jae Wook cho biết: "Tôi thực sự rất phấn khích. Đó là một niềm vui". Về phía Krystal, nữ diễn viên cũng dành nhiều lời khen có cánh cho đồng nghiệp: "Anh ấy dẫn dắt tốt, chúng tôi có thể tin tưởng và diễn xuất cùng nhau một cách thoải mái".

Trước buổi đọc kịch bản, đội ngũ sản xuất hy vọng về thành công của bộ phim: "Trước khi bắt đầu quay phim, các diễn viên đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời đến mức không thể tin được đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Chúng tôi đã cười rất nhiều cùng nhau và tất cả đều tò mò về những diễn biến bất ngờ của bộ phim. Chúng tôi rất mong được thấy phản ứng hóa học của họ sẽ hoàn hảo hơn bao nhiêu trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trình làng một bộ phim hài lãng mạn vui nhộn".



