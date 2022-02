Ekip Crash Landing On You kể chuyện yêu đương của Son Ye Jin: Đằng gái giận dỗi, Hyun Bin ăn năn thấy mà tội

Ngay sau khi Hyun Bin và Son Ye Jin xác nhận chuyện đám cưới, những thông tin liên quan đến dự án Crash Landing On You của họ cũng "hot hòn họt" trở lại. Đặc biệt những người trong ekip làm phim cũng tranh thủ cơ hội này để chia sẻ lại những trải nghiệm thú vị khi làm việc chung với cặp đôi.

Mới đây, trong một clip của một người trong ngành, người này đã chia sẻ khá nhiều về thời gian ghi hình bộ phim Crash Landing On You của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin, đáng chú ý nhất là những khoảnh khắc giận dỗi của cặp đôi mới yêu. "Ở phim trường Crash Landing On You, có lúc Son Ye Jin giận dỗi, những lúc đó Hyun Bin khá bối rối không biết phải làm gì, cũng không hề vui. Cách hành xử của họ lúc đó như một đôi thực sự đang có "chiến tranh lạnh" lợi thế luôn nghiêng về đằng gái." - người này chia sẻ. Song song với chia sẻ này, hình ảnh cặp đôi "chiến tranh lạnh" ở hậu trường phim cũng được đào lại. Son Ye Jin vô cùng hậm hực còn Hyun Bin thì muôn phần bất lực.

Hai khoảnh khắc giận dỗi đáng yêu của cặp đôi

Ngoài ra, thông tin về việc Son Ye Jin - Hyun Bin đã yêu nhau từ bộ phim The Negotion cũng được nhắc lại một lần nữa. Thực tế đây là thông tin mà ai-cũng-biết, khi họ đã từng lộ ảnh hẹn hò riêng sau khi phim đóng máy nhưng người trong cuộc vẫn liên tục phủ nhận và cho rằng mình yêu sau khi hợp tác lần 2 ở Crash Landing On You.



Họ đã yêu nhau từ thời The Negotion

Chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi vàng và cùng chờ đến ngày được thấy họ bước vào lễ đường!