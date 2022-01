Khóc hết nước mắt, phim của Song Hye Kyo vẫn bị The Red Sleeve vượt mặt rating

Vào ngày 1/1, bộ phim The Red Sleeve đã phát sóng 2 tập cuối. Dù phát sóng liên tục 2 tập nhưng bộ phim vẫn lập thành tích rating ấn tượng là 17,4%. Trước đó, tập 15 của bộ phim là 14,3% - đây cũng là thành tích cao nhất mà phim đạt được. Bộ phim đã tăng hơn 3% rating trong 2 tập cuối cùng.

Trong khi The Red Sleeve lập kỷ lục rating, Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong chỉ đạt 4,2%. Now, We Are Breaking Up đang có dấu hiệu sụt giảm khi bộ phim từng khởi đầu với rating hơn 6%. Trước đó, The Red Sleeve từng đứng sau Now, We Are Breaking Up trên bảng xếp hạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, bom tấn của MBC đã vượt qua bộ phim do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng chính.

The Red Sleeve đã khép lại với một cái kết đẹp nhưng khá buồn. Lee San (Junho) quyết định phong Deok Im (Lee Se Young) làm phi tần. Dù đang tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên Lee San, Deok Im vẫn cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lại cuộc sống tự do của mình.

Lee San và Deok Im vô cùng hạnh phúc khi đứa con đầu lòng của họ chào đời. Thế nhưng, Deok Im phải chịu đựng nhiều sự kiện đau buồn. Con trai Deok Im – hoàng tử Munhyo qua đời khi còn rất trẻ và người bạn thân Younghee bị kết án tử hình. Chưa dừng ở đó, Deok Im càng đau khổ vì Lee San không thể cùng cô chia sẻ cảm xúc kể từ lúc trở thành vua.

Sức khỏe của Deok Im ngày càng suy yếu và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lee San. Trước khi qua đời, Deok Im đã để lại lời cuối cùng cho Lee San: “Nếu chàng thực sự yêu ta, hãy giả vờ như chàng không biết ta khi chúng ta gặp lại nhau trong kiếp sau”. Lee San đã sống cô độc trong suốt 14 năm sau đó và mở ra một thời kỳ mới cho triều đại Joseon. Lee San đoàn tụ với Seon Deok Im ở thế giới bên kia và cả hai bắt đầu tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu.

https://afamily.vn/khoc-het-nuoc-mat-phim-cua-song-hye-kyo-van-bi-the-red-sleeve-vuot-mat-rating-20220102165835983.chn