7 cô bạn gái "toàn năng" của màn ảnh Hàn: Son Ye Jin vừa có tài vừa có sắc, cái tên cuối là hình mẫu của mọi chàng trai!

1. Yoon Se Ri (Crash Landing On You)

Yoon Se Ri (Son Ye Jin) của Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) là con gái nhà tài phiệt Hàn Quốc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trí thông minh và sự giàu có. Cô sở hữu một công ty thời trang lớn và cũng là người thừa kế tập đoàn của bố mình. Mặc dù đôi lúc có bướng bỉnh nhưng cô là một người hòa đồng, nhân ái và có cá tính mạnh mẽ.

2. Jang Man Wol (Hotel Del Luna)

Bà chủ khách sạn 1.000 năm tuổi Jang Man Wol (IU) trong Hotel Del Luna sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái quý phái, lạnh lùng. Đôi lúc Man Wol có nóng tính, ngang tàng khiến mọi người xung quanh sợ hãi nhưng thực chất cô là một người tử tế có trái tim lương thiện, biết cách yêu thương và bảo vệ người khác.

3. Cheon Song Yi (My Love From The Star)

Nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun) trong My Love From The Star (Vì Sao Đưa Anh Tới) nổi tiếng với vẻ đẹp quý phái và được nhiều người mến mộ. Đằng sau vỏ bọc kiêu sa đó là một Cheon Song Yi hết sức đời thường với tính cách hài hước và trái tim nhạy cảm.

4. Min Ha Ri (She Was Pretty)

Không thể phủ nhận tạo hình xinh đẹp của cô nàng Ha Ri (Go Joon Hee) trong She Was Pretty. Ha Ri còn có gu ăn mặc sành điệu và thường xuyên khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền. Tuy cô toát ra vẻ kiêu kì nhưng con người cô vô cùng thân thiện và luôn yêu thương, trọng người khác.

5. Yoon Hye Jin (Hometown Cha Cha Cha)

Nha khoa Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) khi mới chuyển tới Gongjin thì vô cùng khó gần và ngại tiếp xúc. Thực chất, Hye Jin là một cô nàng tốt bụng, hết lòng vì công việc mà không chút vụ lợi cá nhân. Khi đã quen với cuộc sống ở đây, Hye Jin đã dần mở lòng và hòa đồng với người dân làng biển.

6. Kang Mo Yeon (Descendants Of The Sun)

Thông minh - Quả cảm - Nhân ái là 3 từ để miêu tả bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) của Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời). Cô chưa từng lùi bước trước tình thế nguy hiểm và không ngần ngại xông pha để cứu nguy cho người bệnh. Kang Mo Yeon là mẫu người phụ nữ thành đạt, cá tính và lương thiện mà ai cũng quý mến.

7. Chae Song Hwa (Hospital Playlist)

Người luôn được yêu mến và ngưỡng mộ trong Hospital Playlist (Chuyện Đời Bác Sĩ) là Chae Song Hwa (Jeon Mi Do). Song Hwa luôn đối xử chân thành mọi người xung quanh từ bạn bè, tới các hậu bối và tiền bối. Đối với bệnh nhân, cô hết lòng giúp đỡ, làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Chính vì lý do đó đã tạo nên một Chae Song Hwa có một không hai trên màn ảnh Hàn.