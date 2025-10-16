Tại Washington D.C., Meghan Markle xuất hiện trong bộ trang phục tông kem sang trọng – áo cổ tròn cùng chân váy da midi cùng màu. Cô để tóc duỗi thẳng, cặp gọn ra sau tai, trang điểm nhẹ nhàng với làn da căng bóng và ánh nhìn tự tin đặc trưng.

Thế nhưng, chi tiết khiến người hâm mộ “mất kiểm soát” lại không nằm ở bộ cánh hay thần thái, mà là… bộ móng tay mới.

Meghan chọn kiểu móng dài vừa phải, phủ lớp sơn màu taupe – tông nâu lạnh mang sắc thái mùa thu, thanh lịch nhưng cực kỳ “đắt tiền”. Chỉ trong vài giờ sau khi hình ảnh xuất hiện, mạng xã hội tràn ngập lời khen: “Ooo màu sơn móng đẹp quá!”. “Tôi mê tông này mất rồi, nhìn vừa sang vừa thông minh". “Móng tay cô ấy nhìn như được tết lại vậy, quá tinh tế!".

Nhiều người nhận xét, bộ nail này hoàn toàn “định nghĩa lại” phong cách quyền lực mềm mà Meghan theo đuổi: Không cần lộng lẫy, chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ thể hiện đẳng cấp.

Bên cạnh “cơn sốt nail”, Meghan còn chia sẻ về thỏa thuận mới với Netflix, gọi đây là “bằng chứng cho sức mạnh bền vững trong mối quan hệ hợp tác”. Cô cũng so sánh với hợp đồng mà vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama ký với công ty Higher Ground – mô hình sản xuất nội dung độc lập, mang tính linh hoạt và định hướng cộng đồng.

Meghan nhấn mạnh, dự án Netflix tiếp theo của cô và Vương tử Harry sẽ cho phép họ tự do hơn trong việc lựa chọn nội dung “không chỉ phù hợp với Netflix mà còn đúng với giá trị mà chúng tôi muốn kể”.

Cô cũng tiết lộ, thương hiệu As Ever chuyên bán bộ nguyên liệu làm bánh, mứt và hoa ăn được đang hưởng lợi từ mối quan hệ này: “Tôi biết ơn vì sự hợp tác ấy. Nó thật sự tuyệt vời cho cả thương hiệu và hành trình cá nhân của tôi”.

Dù vậy, điều mà mạng xã hội vẫn đang bàn nhiều nhất không phải chiến lược truyền thông của Meghan, mà là cách cô khiến cả khán phòng quyền lực dừng lại để... ngắm bộ móng của mình.

Theo Express