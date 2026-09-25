TikToker Tiêu Thố lần đầu thừa nhận: Tôi khóc suốt 3 tháng sau sinh

Ngồi trước ống kính của aFamily khi con gái vừa tròn một tuổi rưỡi, Tiêu Thố kể về hành trình làm mẹ bằng đúng giọng hài hước quen thuộc trên kênh TikTok của mình. Nhưng càng kể, những câu chuyện càng nặng dần: một thai kỳ nhiều bệnh nền, những đêm khóc nhìn ra ban công, lần tự tát mình trước gương vì vắt không ra sữa, và ngày con gái bé xíu phải lên bàn mổ.

Cô nói tình mẫu tử với mình không đến ngay khoảnh khắc con chào đời, mà đến muộn hơn, vào đúng lúc đau đớn nhất.

"Cả ekip đều sốc, không ai chuẩn bị cho điều này"

Tiêu Thố sinh năm 1999. Trước khi biết mình mang thai, cô đã tính xong chuyện vào Sài Gòn lập nghiệp. Chồng cô, người mà theo lời cô "luôn đồng ý với mọi quyết định của vợ", cũng gật đầu, hỏi vợ muốn ở khu nào. "Nhưng ông ấy chỉ đồng ý mồm thôi", cô cười. Hai vợ chồng từng mong con suốt một năm mà không được, đến khi buông xuôi, quyết định dồn sức cho công việc thì em bé lại đến.

"Cả quân đoàn nhà tôi đều sốc, tức là cả ekip cũng sốc hết vì không một ai chuẩn bị cho điều này. Mọi người không nghĩ một người lúc nào cũng bay nhảy như tôi lại mang thai. Toàn bộ kế hoạch của tôi bị xáo trộn", cô kể.





Điều bất ngờ là công việc không chững lại mà còn bùng nổ. Trong thai kỳ, kênh TikTok của Tiêu Thố tăng từ khoảng 200.000 lên 800.000 người theo dõi, lịch làm việc với nhãn hàng dày đặc, cô vẫn bay đi bay về Hà Nội, Sài Gòn như bình thường. Loạt video "tổng tài bụng bự", nơi cô ôm bụng bầu cố tỏ ra ngầu mà không thể ngầu nổi, trở thành một trong những series đưa tên cô lên xu hướng.

Phía sau những video vui nhộn là một thai kỳ không hề nhẹ nhàng. Tiêu Thố có bệnh nền về xương khớp, bác sĩ từng khuyên cô không nên mang thai vào thời điểm đó. Ba tháng đầu, cô được phát hiện có máu trong túi thai và phải theo dõi sát tại bệnh viện tuyến Trung ương. "Tôi sợ kinh khủng, sợ nó ảnh hưởng đến con, khóc nhiều lắm", cô nhớ lại. May mắn là sau giai đoạn đó, thai kỳ ổn định dần.

Có lần đang livestream, cô đau bụng dữ dội nhưng vẫn cắn răng live tiếp vì phiên live kéo dài 6 tiếng mới được khoảng 5 tiếng. Chồng cô chỉ muốn vợ nghỉ ở nhà, không làm gì cả. Cô gọi đó là kiểu "ủng hộ trong sự phản đối". Suốt thai kỳ, anh kè kè đi khám thai cùng vợ, đến mức còn tự hào khoe với vợ rằng người ta toàn đi một mình còn vợ anh thì có chồng theo.

Ngày đi sinh, Tiêu Thố sinh thường và không được tiêm bất kỳ mũi giảm đau nào vì vấn đề cột sống, xương khớp. Suất người nhà vào phòng sinh vốn định dành cho chồng, nhưng cuối cùng mẹ cô giành lấy. Clip mẹ cô vừa xót con vừa cầm điện thoại quay lệch trọng tâm trong phòng sinh sau đó được nhiều người xem nhớ mãi. "Cuối cùng thì mẹ tròn con vuông, nhưng đúng là mình không biết cách làm mẹ", cô nói.

Ba tháng khóc mỗi ngày và cái tát trước gương

Nếu thai kỳ là những cú sốc, thì những tháng đầu sau sinh với Tiêu Thố là một cuộc vật lộn. Vết khâu tầng sinh môn khiến cô đau suốt một tháng, có lúc phải bò để đi vệ sinh. Tháng ở cữ, cô mặc đồ dài tay, bịt tai kín mít trong cái nóng bức bối. Có 5 ngày liền, cô chỉ ăn đi ăn lại đúng vài món quen thuộc của người ở cữ như rau ngót, thịt rang nghệ, móng giò đu đủ.

"Tôi không biết mình có bị trầm cảm sau sinh không. Nhưng tôi nghĩ bà mẹ nào sau sinh cũng sẽ nghĩ rất nhiều, tôi không phải ngoại lệ", cô chia sẻ. Nhà cô có một ban công rất rộng. Nằm nhìn ra ngoài, thấy đàn chim bay qua, cô thấy chúng còn tự do hơn mình, rồi bật khóc. Cô khóc như thế mỗi ngày, ròng rã suốt ba tháng. Cô thấy bất công khi mọi người được ra ngoài, các mẹ bầu khác thích ăn gì cũng được, còn mình thì bị giữ trong bốn bức tường.

Áp lực lớn nhất đến từ chuyện sữa. Cô ít sữa, rồi mất sữa, trong khi những lời nhận xét như "không chịu ăn thì làm sao có sữa" cứ dội vào tai. "Khi mọi người nói quá nhiều, mình bắt đầu nghĩ đúng là tại mình, mình hại con mình", cô kể. Có hôm ngồi vắt sữa, cô nhìn chằm chằm vào máy vắt mà chỉ được khoảng 20 ml. Tóc bết mồ hôi xõa xuống, cô nhìn thấy mình trong tấm gương đặt ngay trước mặt, rồi vứt hai bình sữa đi và tự tát vào mặt mình. Chồng cô lao vào ôm vợ, chỉ biết xin vợ bình tĩnh.

Theo Tiêu Thố, người kéo cô ra khỏi giai đoạn đó chính là chồng. Anh hiểu người vợ sau sinh rất dễ tổn thương nên thường xin phép các bà cho mình đưa vợ ra ngoài, dù chỉ một buổi ăn uống, nói chuyện. "Chỉ cần ra ngoài một buổi, nói chuyện vui vẻ là về tôi đỡ hẳn", cô nói.

Với sự hài hước của mình, Tiêu Thố kể về khoảnh khắc nhìn thấy con “Lúc đầu nhìn con cứ lạ lạ,chắc tình mẫu tử chưa về”. Tất nhiên, đó chỉ là câu nói đùa của người mẹ trẻ mà thôi. Khoảnh khắc mọi thứ thay đổi là lần con gái bị ốm. Trên người bé xuất hiện một vết sưng mà ai cũng bảo là muỗi đốt, nhưng cô tin vào linh tính của người mẹ và đưa con đi viện ngay. Tại đây, bác sĩ phát hiện bé bị áp xe hạch, nếu không mổ sớm có nguy cơ nhiễm trùng máu.

Hai ngày ở viện là những ngày cô không bao giờ quên. Con còn quá nhỏ, lấy ven liên tục bị lệch, bị vỡ ven, bác sĩ từng tính đến chuyện lấy ven ở đầu. Đến lúc con được đưa vào phòng mổ, Tiêu Thố không chịu nổi nữa. Cô về nhà và tự cắt sạch tóc mình. Chồng cô về, nhìn thấy túi tóc vương vãi dưới sàn mà sốc. Sau ca mổ, vết mổ của bé để hở, phải nhét gạc và truyền kháng sinh suốt một tuần. Có đêm chồng cô ở lại trông con, lúc ấy anh mới thấm con khóc vì đau, không ngủ được là thế nào.

"Từ đấy tình mẹ bao la trở về", cô nói. Giờ đi đâu cô cũng nhớ con, về nhà là quấn lấy con. Có con sớm hơn dự tính, nhưng cô khẳng định chưa từng hối hận: "Mình đã mong con từ một năm trước rồi, chỉ là mình không hình dung được có con thì mình sẽ thế nào thôi."

Hạn chế quay con, từ chối cả sản phẩm đang nổi

Quay lại công việc sau khoảng hai, ba tháng, Tiêu Thố thú nhận mình bị "khớp". Cô hay quên đến mức có lần bấm thang máy đi lên rồi không nhớ mình lên để làm gì, cơ vùng chậu yếu khiến cô có lúc khuỵu gối. "Lúc đấy tôi nghĩ mình là con người bỏ đi rồi, sợ với cái đầu óc này mình không làm nghề được nữa", cô kể. Phải mất một thời gian khá dài cô mới nhập cuộc lại được. Hiện phần lớn công việc cô làm tại nhà nên con gái luôn ở cạnh mẹ.

Trước khi sinh, cô đã quay sẵn 20 đến 30 video để đủ đăng trong một tháng. Nhưng dù chuẩn bị kỹ, cô vẫn không theo nổi giờ giấc sinh hoạt của con. "Người ta bảo trẻ con giai đoạn đấy lớn rất nhanh, mình mới bẵng đi một cái là con đã biết bò rồi. Nhiều lúc tôi thấy khá có lỗi với những ngày tháng đó của con", cô nói.

Là người làm nội dung, Tiêu Thố biết việc con xuất hiện trên mạng là khó tránh, nhưng cô đặt nguyên tắc rõ ràng: không đặt yếu tố thương mại lên con. Cô rất hạn chế quay con, chủ yếu chỉ đăng những khoảnh khắc đáng yêu lên story cho vui, như chuyến đi Ninh Bình của hai mẹ con gần đây. Chồng cô cũng không thích để con lộ diện quá nhiều.

Làm mẹ, cô nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng mẹ và bé, mảng mà cô gọi là "siêu nhạy cảm". Trước khi nhận, cô kiểm tra giấy tờ, tìm hiểu xem đã có mẹ nào cho con dùng chưa, rồi tự thử một lượng nhỏ. Với kem dưỡng, cô chỉ chọn những thương hiệu có uy tín lâu năm trên thị trường. "Từng có một sản phẩm rất nổi, nhưng khi dùng thử cho con tôi thấy không hợp thì thôi, tôi không quảng cáo luôn", cô nói.

Trong việc nuôi dạy, hai vợ chồng thống nhất không để ông bà hai bên phải chăm cháu mà thuê người giúp, để ông bà chỉ việc chơi với cháu. Cô rất biết ơn người vú em đã gắn bó, thương cả mẹ lẫn con. Vợ chồng cô luôn bảo đảm ít nhất một người ở nhà: khi cô bay vào Sài Gòn làm việc thì chồng ở nhà, khi chồng đi công tác thì cô ở lại. Con bắt đầu hơn một tuổi, hai vợ chồng đã chia vai rõ ràng, một người cứng, một người mềm. "Bố nói thì mẹ phải im lặng. Bố nói xong rồi mẹ mới vỗ về, hỏi con đã hiểu ba nói gì chưa. Để con không có cảm giác cả bố lẫn mẹ cùng cô lập mình", cô giải thích.

Chính những ngày làm mẹ cũng là chất liệu cho loạt video "mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến" đang được yêu thích trên kênh của cô. Khi mang bầu, Tiêu Thố tham gia nhiều hội nhóm các mẹ với mong muốn học cách nuôi con, nhưng thứ cô đọc được nhiều nhất lại là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Từ đó cô viết ra kịch bản đảo ngược: Một nàng dâu còn "phong kiến" hơn cả mẹ chồng, để người xem vừa cười vừa hả hê.

Với đứa con thứ hai, vợ chồng cô chọn cách "thả trôi tự nhiên". Cô tin nếu có thêm con, mình sẽ bình tĩnh và có kinh nghiệm hơn. Còn điều cô rút ra sau một năm rưỡi làm mẹ thì rất giản dị: quỹ thời gian của mình không bao giờ đủ, và cô thấy may mắn vì luôn có chồng, các bà và người giúp việc ở bên.