Món canh mẹ tôi nấu cho bữa cơm mùa thu, vừa đặt lên bàn là cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Canh là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của mỗi gia đình. Vào mùa thu, ăn nhiều các móncanh rất tốt để giữ ẩm và cấp nước cho cơ thể. Bạn không nhất thiết phải nấu những món canh nhiều quá nhiều thịt như canh xương, canh gà. Chỉ cần nấu một vài nguyên liệu theo mùa với nhau là bạn đã có một bát canh ngon tuyệt, giàu dinh dưỡng. Ví dụ như công thức món canh này chẳng hạn - đó là món ăn mẹ tôi thường nấu cho gia đình ăn trong các bữa cơm mùa thu.

Món canh này là canh bí đỏ, củ mài và thịt heo. Bí đỏ và củ mài đều là những nguyên liệu đáng ăn vào mùa thu. Chúng tươi ngon, ngọt ngào và bổ dưỡng, đồng thời cũng tạo nên vị ngọt tự nhiên cho món canh. Kết hợp với thịt heo nạc mềm và một ít tôm khô để tăng thêm hương vị, món canh này có nhiều tầng hương vị khác nhau. Món canh này chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Nhất định phải thử nhé.

Nguyên liệu làm món canh bí đỏ, củ mài và thịt heo

Một quả bí đỏ non, một đoạn củ mài, một nắm nhỏ tôm khô, 200g thịt nạc heo, gừng và tỏi vừa đủ, muối, một ít tinh chất cốt gà, tinh bột khoai lang (tùy khẩu vị), nước tương và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món canh bí đỏ, củ mài và thịt heo

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch thịt rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt thành các lát mỏng, cho vào bát, rắc một chút muối, nước tương và tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Sau đó cho thêm tinh bột khoai lang và trộn đều. Nếu hơi khô, cho thêm một ít nước và trộn lại để mỗi miếng thịt được phủ đều tinh bột. Sau đó ướp thịt trong khoảng trong khoảng 15 phút. Bổ đôi quả bí đỏ, bỏ hạt và ruột, rồi cắt thành từng miếng. Gọt vỏ củ mài và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi nước trong nồi trên lửa lớn, sau đó tắt bếp ngay lập tức. Cho từng miếng thịt đã ướp vào nước sôi mà không khuấy. Khi thịt đã chuyển màu và săn lại thì bật bếp ở mức lửa thấp nhất và đun cho đến khi thịt nổi lên mặt nước. Sau khi chần, vớt thịt ra rồi thả vào bát nước lạnh để giúp bột bám dính tốt hơn.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Sau khi đun nóng nồi, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm gừng, tỏi và tôm khô vào xào thơm. Sau đó, cho bí đỏ và củ mài vào nồi, tăng lửa và xào. Tiếp theo, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào, đậy nắp và nấu trên lửa lớn trong khoảng 10 phút để đảm bảo bí đỏ và khoai lang chín mềm.

Bước 4: Khi hết thời gian, mở nắp nồi, cho các lát thịt đã chuẩn bị vào, nêm thêm muối, tinh chất cốt gà và một chút tiêu. Khuấy nhanh để gia vị hòa quyện, sau đó nấu thêm 2 đến 3 phút rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát tô, thêm hành lá hoặc rau mùi tàu thái nhỏ lên là có thể thưởng thức cùng cơm.

Thành phẩm món canh bí đỏ, củ mài và thịt heo

Món canh này chỉ sử dụng các nguyên liệu rau củ mùa thu đơn giản cùng công thức dễ nấu nhưng có vị ngọt, thanh mát và ngon miệng, với những lát thịt mềm sẽ kích thích vị giác của bạn. Ăn món canh này vào bữa cơm mùa thu chắc chắn mang lại cho bạn trải nghiệm hoàn hảo, rất đáng để thử.

Lưu ý rằng các lát thịt được phủ một lớp bột tinh bột, lớp bột này rất dễ bong ra nếu không được xử lý đúng cách, sẽ khiến nước dùng bị đặc và đục. Giải pháp là tránh di chuyển các lát thịt lúc chần, tắt bếp và để chúng chín cho đến khi đông đặc lại. Sau khi vớt ra thì thả ngay vào nước lại.

Nếu bạn không thích thịt, bạn có thể bỏ thịt và thêm các loại nấm và rau khác. Món canh này có vị ngọt và thanh mát.