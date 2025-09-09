Cách làm gà kho nước dừa thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu làm gà kho nước dừa

1 con gà ta nặng khoảng 1,5 kg (chặt miếng vừa ăn), 400 ml nước dừa tươi, hành tím, tỏi băm, tiêu xay, ớt tươi.

Gia vị: nước mắm, đường, nước màu mật mía.

Gà kho nước dừa là món ăn chế biến đơn giản. (Ảnh: B.L)

Cách chế biến gà kho nước dừa

Gà sau khi làm sạch, để ráo, ướp cùng nước mắm, đường, tiêu và ½ hành tỏi băm trong 30 phút. Gia vị càng ngấm vào thịt gà thì món ăn càng đậm đà.

Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp, phi thơm phần hành tỏi còn lại, cho gà vào xào săn. Khi thịt gà đã săn vàng, bạn đổ nước dừa tươi vào, hạ lửa nhỏ, nấu liu riu khoảng 20 phút. Chính nước dừa làm nên hồn cốt của món ăn này.

Trong quá trình kho, bạn cho thêm chút nước màu mật mía vào và thỉnh thoảng đảo nhẹ tay để gà thấm đều gia vị. Khi nước sánh lại, thịt gà mềm, bạn rắc thêm tiêu và vài lát ớt rồi nhắc xuống.

Một đĩa gà kho nước dừa đúng chuẩn sẽ có màu nâu cánh gián bắt mắt. Thịt gà thơm ngọt, nước kho sền sệt chan cơm nóng hay chấm rau luộc đều rất hợp.