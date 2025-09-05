Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Công việc nấu ăn mỗi ngày luôn đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo và kết hợp đa dạng các nguyên liệu để đổi mới cho món ăn. Đôi khi, một sự kết hợp bất ngờ có thể trở thành một món ăn ngon. Ví dụ, công thức món ăn mà hôm nay chúng tôi giới thiệu được kết hợp 3 nguyên liệu và chỉ cần nấu chung với nhau là đã có một món ăn ngon tuyệt vời.

3 nguyên liệu mà chúng tôi dùng cho món ăn hôm nay là váng đậu khô, trứng cút và nấm ngọc châm. Váng đậu khô là một trong những sản phẩm đậu nành, giàu protein và các chất dinh dưỡng, trong khi trứng cút được biết đến như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và bổ não. Thêm nấm ngọc châm thơm ngon vào xào rồi ninh nhỏ lửa để có một món ăn rất ngon miệng.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây, chúng ta hãy cùng học cách làm món váng đậu kho trứng cút nhé. Món ăn vừa ngon miệng, dễ nấu lại rất hao cơm. Bạn nhất định nên nấu dư một ít cơm khi làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món váng đậu kho trứng cút

Lượng váng đậu khô dạng que vừa phải, 20 quả trứng cút, 1 hộp nhỏ nấm ngọc châm nâu hoặc trắng đều được, 1/4 quả ớt chuông xanh và 1/4 quả ớt chuông đỏ, 2 cây hành lá, 3 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen, chút gia vị, lượng dầu ăn vừa phải, 1.5 thìa canh bột năng.

Cách làm món váng đậu kho trứng cút

Bước 1: Váng đậu khô bạn bẻ thành từng đoạn ngắn rồi rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó ngâm váng đậu que ít nhất 3 tiếng để chúng nở mềm. Tốt nhất bạn nên ngâm váng đậu que qua đêm trong tủ lạnh để đảm bảo cấu trúc và độ ngon. Sau khi ngâm xong bạn vắt ráo nước rồi cắt thành các đoạn vừa ăn.

Lưu ý: Khi ngâm váng đậu, không nên dùng nước sôi hoặc nước quá nóng, vì váng đậu dễ bị rách/vỡ khi nấu. Cách tốt nhất là ngâm váng đậu với nước ở nhiệt độ phòng, và tốt nhất nên bảo quản lạnh vào mùa hè.

Bước 2: Tiếp theo bạn lấy nấm ngọc châm ra khỏi hộp, cắt bỏ chân nấm rồi rửa sạch, để ráo nước. Ớt chuông xanh và đỏ bạn loại bỏ hạt rồi cắt thành các miếng vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành lá rửa sạch rồi cắt nhỏ, để riêng phần gốc và lá.

Bước 3: Trứng cút bạn rửa sạch rồi cho vào nồi nước và luộc chín. Sau đó bóc bỏ vỏ rồi cho vào bát, rưới nước tương đen vào rồi lắc đều. Để một lúc cho trứng cút ngấm gia vị. Việc phủ một lớp nước tương đen lên trứng cút trước khi chiên sẽ giúp chúng dễ lên màu và mất ít thời gian hơn. Sau đó bạn đun nóng chảo rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, thì cho trứng cút vào chiên đến khi vàng nâu. Vớt trứng ra, để ráo dầu.

Bước 4: Để lại một chút dầu ăn vừa chiên trứng cút trong chảo, tục đun nhỏ lửa. Tiếp đó cho hành lá và tỏi băm vào, xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho váng đậu và nấm ngọc châm vào. Chỉnh lửa lớn rồi xào trong khoảng 1 phút để loại bỏ bớt độ ẩm trong váng đậu và tăng hương vị cho nguyên liệu. Sau đó bạn nêm nước tương, dầu hào và một chút xíu nước tương đen vào, đảo đều. Đổ trứng cút đã chiên vào nồi, sau đó thêm lượng nước sôi vừa đủ vào.

Bước 5: Khuấy đều, rắc thêm chút gia vị và tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm) để nêm nếm. Tiếp tục nấu thêm vài phút để các nguyên liệu thấm gia vị. Sau đó bạn cho ớt chuông xanh và đỏ vào nồi, đảo nhanh tay trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Sau đó, bạn hòa một ít nước bột năng rồi rưới vào nồi, đảo đều cho đến khi nước dùng sánh lại, phủ kín các nguyên liệu. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa rồi rắc một chút hành lá xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món váng đậu kho trứng cút

Đây là một món ăn đơn giản, dễ chế biến. Váng đậu sau khi nấu trở nên mềm thơm, ngậy, trứng cút chiên vàng ruộm, hơi dai lớp vỏ bên ngoài còn bên trong bùi béo. Đây là một món ăn ngon miệng, rất hợp với cơm trong tiết trời mùa thu hanh hao, se lạnh.

Váng đậu kho trứng cút là món ăn ngon miệng với sự kết hợp hoàn hảo của váng đậu khô, trứng cút và nấm ngọc châm. Món ăn này không chỉ dễ chế biến mà còn rất hấp dẫn, thích hợp cho bữa cơm gia đình trong tiết trời thu se lạnh. Hãy cùng thực hiện từng bước để tạo ra một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đầy sáng tạo cho bữa ăn của bạn. Thưởng thức món váng đậu kho trứng cút và cảm nhận hương vị đặc sắc từ các nguyên liệu tươi ngon!