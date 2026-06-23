Cả tuần cứ luân phiên làm 7 món ăn này thì đảm bảo cả nhà khen nức nở vì ngon và sảng khoái, người nấu lại không đổ mồ hôi

Sau Hạ chí, thời tiết trở nên nóng như thiêu đốt, mọi người mất hết khẩu vị, chỉ cần nhìn ngọn lửa leo lét trên bếp thôi cũng đủ khiến người ta nản lòng. Bạn vất vả nấu một mân cơm để mọi người có nhiều chọn lựa, nhưng hầu như ai cũng chỉ ăn vài miếng. Do đó để lấy lại khẩu vị và cảm giác thèm ăn trong mùa hè, bạn cần phải có bí quyết nấu nướng. Thực ra bí quyết nấu ăn trong mùa hè rất đơn giản: Ăn ít đồ nóng và nhiều đồ lạnh/mát hơn. Điều này không có nghĩa là ăn dưa chuột trong mỗi bữa ăn, mà là sử dụng các món ăn lạnh thanh mát, món xào hoặc rau củ có nước sốt để "kéo" lại khẩu vị của bạn. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 8 món ăn mùa hè thanh mát đặc trưng lại dễ nấu. Nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản, và trọng tâm chính là ngon miệng, tiện lợi và không gây đổ mồ hôi – đảm bảo sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và thoải mái sau đó.

Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu món hải sản ngâm chua cay! Nghêu, tôm, bạch tuộc, sò - bạn có thể lựa chọn bất cứ loại hải sản nào mình thích. Sau đó rửa sạch chúng rồi luộc chín. Bí quyết của món ăn này nằm ở nước chấm. Hãy bắt đầu bằng tỏi băm, ớt băm, rau mùi và chanh thái lát cho vào bát. Sau đó thêm nước tương, giấm balsamic, dầu hào và một chút đường để tăng hương vị. Tiếp đó bạn thêm lượng nước đun sôi để nguội vào, khuấy đều cho hòa quyện. Cho tất cả những loại hải sản bạn đã hấp vào âu lớn, sau đó đổ phần nước sốt vừa pha vào, đảo đều rồi cho vào tủ lạnh ướp trong khoảng nửa tiếng. Kết quả là một món ăn tươi mát, có vị chua cay, hơi ngọt với thịt chắc, dai – ngon hơn cả món ăn bạn mua ngoài tiệm! Nhớ cho thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn vào nước khi luộc hải sản để khử mùi tanh, và nhớ rửa lại bằng nước đá sau khi luộc để giữ cho thịt giòn.

Món ăn thứ 2 mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là thịt gà xé phay trộn. Sau khi sơ chế sạch thịt ức gà, bạn cho vào nồi nước, thêm 2 cây hành lá buộc nút, gừng và rượu nấu ăn. Đun sôi, sau đó giảm lửa và luộc trong 8 phút. Tắt bếp và để yên thêm 5 phút. Điều này sẽ giúp thịt mềm và mọng nước. Vớt thịt gà ra và để nguội, sau đó xé nhỏ theo thớ. Để làm nước sốt hãy pha loãng sốt mè với nước ấm, thêm tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, một chút ớt băm. Rưới hỗn hợp này lên thịt gà, sau đó rắc thêm dưa chuột thái sợi và mè trắng rang. Trộn đều, mỗi miếng thịt sẽ được phủ đều nước sốt đậm đà, nhưng vẫn giữ được độ thanh mát. Ăn kèm với một bát cơm gạo lứt, đây là một bữa ăn ít chất béo hoàn hảo.

Một món ăn giòn ngon, thích hợp ăn trong thời tiết mùa hè đó là món diếp ngồng trộn. Bí quyết của món ăn này nằm ở vị tươi giòn của nguyên liệu. Để làm món ăn, bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch sau đó thái sợi (hoặc dùng dụng cụ bào sợi) diếp ngồng (còn gọi là ngồng rau diếp thơm). Rắc một thìa muối, trộn đều và ướp diếp ngồng bào sợi trong 5 phút để loại bỏ bớt nước. Sau đó bạn vắt bỏ nước - điều này sẽ giúp các sợi diếp ngồng trở nên trong suốt và bóng mượt. Chuẩn bị nước sốt đơn giản gồm: Giấm trắng, một chút đường và vài giọt dầu mè, khuấy đều cho hòa quyện. Bạn không cần phải thêm gia vị khác vì muối đã được ướp trong rau đã đủ. Sau đó rưới phần sốt vào và trộn đều. Miếng đầu tiên giòn tan, vị ngọt ngào bùng nổ trong miệng, với một chút hương dầu mè thoang thoảng ở hậu vị. Bạn có thể thêm chút thịt bò khô xé sợi vào, trộn đều ăn rất hấp dẫn.

Nếu bạn là tín đồ của cà tím, hãy mua chúng và làm món cà tím hấp sốt tỏi chua ngọt. Rửa sạch cà tím, cắt thành các khúc và hấp chín (không nên hấp quá chín, chỉ cần đủ để xiên được bằng đũa). Vớt ra và khi còn nóng, dùng đũa tách chúng thành từng sợi, sau đó để nguội. Cho cà tím hấp xé sợi vào bát tô. Trong một chiếc bát khác, cho tỏi băm, ớt xanh băm nhỏ và rau mùi với nước tương, giấm balsamic, một chút muối. Đổ một thìa dầu đun nóng lên tỏi, để kích thích mùi hương. Sau đó, đổ nước sốt lên cà tím. Từng sợi cà tím sẽ nhanh chóng thấm đẫm nước sốt tỏi chua ngọt như miếng bọt biển, trở nên mềm và ngon hơn.

Thịt gà trộn sốt chanh là món ăn tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn. Hãy luộc hoặc hấp 2 cái đùi gà lớn cho đến khi chín hẳn, sau đó lọc bỏ xương và xé nhỏ. Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh và thái lát nửa quả còn lại. Thái sợi một củ hành tây, ngâm trong nước lạnh để khử mùi hăng rồi vớt ra, để ráo. Bổ đôi vài quả cà chua bi đã rửa sạch, và thái nhỏ lá bạc hà hoặc húng quế. Sau bạn pha nước sốt trộn theo tỉ lệ: 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc tắc), 1.5 muỗng canh đường, tỏi và ớt băm nhuyễn, khuấy đều cho hòa quyện. Cho thịt gà, hành tây, các lát chanh, lá bạc hà vào thố, rưới nước sốt vào rồi trộn đều. Kết quả là một món ăn tươi mát, chua cay với hương thơm trái cây đậm đà, rất ngon; chỉ cần một miếng thôi, bạn sẽ cảm nhận như được làn gió biển thổi vào mặt.

Nếu bạn muốn có món ăn hương vị giòn ngon, sảng khoái thì đừng bỏ qua món dưa chuột và váng đậu trộn mộc nhĩ. Hãy ngâm mộc nhĩ và váng đậu cọng khô trước cho đến khi mềm. Rửa sạch rồi cắt váng đậu cọng đã ngâm thành từng khúc; rửa sạch và cắt bỏ gốc mộc nhĩ, xé thành các miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó đun sôi một nồi nước, thả mộc nhĩ vào luộc trong 3 phút sau đó thêm váng đậu vào chần chung thêm khoảng 2 phút. Vớt các nguyên liệu ra, thả vào chậu nước lạnh. Tiếp theo rửa sạch dưa chuột rồi thái miếng nhỏ, cho vào thố cùng mộc nhĩ và váng đậu. Chuẩn bị nước sốt đơn giản bằng cách pha nước tương, giấm, đường, dầu mè, tỏi băm và ớt thái khoanh cho hòa quyện. Sau đó cho nước sốt vào thố đựng nguyên liệu, trộn đều và để yên trong 10 phút cho các hương vị hòa quyện. Cuối cùng thêm lạc đập dập vào, trộn đều rồi lấy ra đĩa. Nấm mộc nhĩ giòn, váng đậu bùi ngậy và dai dai, dưa chuột giòn tan, tạo nên một món ăn có kết cấu rất phong phú và nhiều lớp hương vị.

Món ăn cuối cùng mà chúng tôi nhắc tới ngày hôm nay là đậu đũa trộn sốt mè. Hãy tước bỏ sơ 2 bên cạnh quả đậu đũa sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng khúc dài khoảng 2.5 cm. Đun sôi nồi nước, thêm vài giọt dầu ăn rồi thả đậu đũa vào chần đến khi chín tới. Vớt ngay ra, thả vào nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn của đậu đũa. Sau đó để ráo đậu đũa. Pha loãng sốt mè với một ít nước ấm (pha từng chút một để tránh quá loãng), sau đó cho tỏi băm, nước tương, giấm balsamic và một chút muối vào để tạo thành nước sốt sánh mịn. Cho đậu đũa vào đĩa sâu lòng, rưới nước sốt mè lên trên và rắc thêm mè rang. Vị ngọt của đậu đũa và hương vị đậm đà, thơm lừng của nước sốt mè hòa quyện hoàn hảo, khiến món ăn này được ăn hết veo trước cả các món thịt.

Hãy nhìn xem, không món nào trong 7 món này yêu cầu bạn phải xào nấu vất vả dưới thời tiết nắng nóng, oi bức. Hầu hết chúng đểu sử dụng các phương pháp hấp, luộc hoặc ăn sống, giữ được hương vị và chất dinh dưỡng nguyên bản của các nguyên liệu ở mức tối đa. Chúng có thể có có vị chua, cay, mặn, ngọt, đậm đà nhưng tất cả đều có một điểm chung: Vị mát lạnh sảng khoái giúp bạn xua tan cái nóng.