Ca khúc sinh nhật của AMEE - Hoàng Dũng - Obito: Lyric tan chảy, thông điệp đầy ý nghĩa

Ngày 14/12, ca khúc "Happy Birthday To You" chính thức được ra mắt trên nền tảng YouTube. Chỉ vừa lên sóng nhưng ca khúc Happy Birthday To You của AMEE - Hoàng Dũng - Obito - Hứa Kim Tuyền đã nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Lyric đầy chất thơ, tan chảy trái tim

Happy Birthday To You là đứa con tinh thần được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắt chiu từng câu chữ, giai điệu. Như một món quà tặng cho khán giả trong ngày sinh nhật, lời bài hát tạo cảm giác gây nghiện đầy ngọt ngào: "Happy Birthday To You, +1 thêm số tuổi đời vẫn nguyên tâm hồn thảnh thơi. Happy Birthday To You, tặng em câu hát này và chúc em luôn được ấm êm môi cười nha".

Sau màn điệp khúc quá đáng yêu, Happy Birthday To You tan chảy trái tim người nghe qua lời bài hát của chàng thơ Hoàng Dũng: "Hôm nay anh chọn một nhành hoa tươi, với chiếc bánh kem to to một chút, làm quà sinh nhật em my babe"... Phần rap mượt mà của Obito mang những nhọc nhằn vất vả mà người trẻ đều phải trải qua để có thể vững vàng hơn trong tương lai.

"Dù cho 20, 40, 60, 70 thì vẫn sẽ luôn mỉm cười vô tư như chẳng lo gì trên đời" có thể xem là một câu chốt "đắt giá" của toàn bộ ca khúc. Lời bài hát như một sự nhắn nhủ trên hành trình trưởng thành vẫn không quên giữ mãi tâm hồn luôn trong sáng.

Sự kết hợp mới lạ của bộ ba AMEE, Hoàng Dũng và Obito

AMEE, Hoàng Dũng và Obito đã tạo nên một ca khúc hứa hẹn sẽ “phá đảo” các birthday party của Gen Z. Ở AMEE, khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng đầy trong trẻo, ngọt ngào. Trong khi đó, chàng thơ Hoàng Dũng lại sở hữu giọng hát đầy ấm áp, nhẹ nhàng, lãng mạn.

AMEE và Hoàng Dũng đã mang đến cho ca khúc Happy Birthday To You nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ. Trong khi đó, sự cá tính của Obito lại trở thành điểm nhấn khiến bài hát càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa AMEE, Hoàng Dũng và Obito giúp Happy Birthday To You nhận được đánh giá cao từ khán giả cùng giới chuyên môn.



Bên cạnh đó, sự thành công của Happy Birthday To You không thể kể đến cái tên Hứa Kim Tuyền. Với phong cách làm việc đề cao sự sáng tạo, Hứa Kim Tuyền là một sáng tác được anh trực tiếp đảm nhận phần hòa âm phối khí để đảm bảo "đứa con tinh thần" được gửi đến khán giả một cách chỉn chu nhất.

Thông điệp cực ý nghĩa được lồng ghép theo từng câu hát

"Happy Birthday To You" không đơn thuần chỉ là một ca khúc mừng sinh nhật. Nó mang đến một thông điệp đầy ý nghĩa rằng: dù bạn đang ở bất kì độ tuổi nào trong cuộc đời, hãy luôn giữ tâm hồn tươi trẻ và lạc quan để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Tuổi tác qua đó cũng chỉ là con số, tâm hồn mãi trẻ trung thì bất cứ ai trong chúng ta vẫn luôn mãi là một cô cậu bé 14 tuổi mà thôi!

"Happy Birthday To You" có thể phù hợp cho bất kì ai trong chúng ta để cất lên trong ngày sinh nhật. Mỗi người chỉ sống duy nhất một lần, hãy tận dụng mọi quãng thời gian để sống một cuộc đời trọn vẹn cho dù ở độ tuổi đôi mươi, trung niên hay về già. Hãy luôn để đến tận cùng tâm hồn chúng ta là những đứa trẻ.

