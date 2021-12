AMEE, Hoàng Dũng, Obito ra mắt ca khúc mừng sinh nhật hứa hẹn “phá đảo” các birthday party của Gen Z

Ngày 14/12, ca khúc "Happy Birthday To You" chính thức được ra mắt trên nền tảng YouTube sau 1 đêm gây "xôn xao" khắp MXH. "Happy Birthday To You" ra đời hứa hẹn sẽ trở thành một ca khúc được yêu thích tại tất cả các buổi tiệc sinh nhật của các bạn trẻ, tạo nên bầu không khí đầy trẻ trung, lạc quan và vui tươi.

"Happy Birthday To You" là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và được anh trực tiếp đảm nhận phần hòa âm phối khí để đảm bảo "đứa con tinh thần" được gửi đến khán giả một cách chỉn chu nhất. Bất kì khán giả nào khi nghe ca khúc "Happy Birthday To You" đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ.

MV "Happy Birthday to You" - AMEE x Hoàng Dũng x Obito x Hứa Kim Tuyền

Ca khúc mở đầu với phần điệp khúc quá đáng yêu qua giọng hát của AMEE: "Happy Birthday To You, +1 thêm số tuổi đời vẫn nguyên tâm hồn thảnh thơi. Happy Birthday To You, tặng em câu hát này và chúc em luôn được ấm êm môi cười nha". Tin chắc rằng, câu hát này mang tính "gây nghiện" rất cao và sẽ được các bạn trẻ chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng MXH trong thời gian sắp tới.

Nếu như AMEE mở đầu ca khúc với bầu không khí đầy hân hoan thì khi giọng hát của "chàng thơ" Hoàng Dũng cất lên, trái tim của người nghe như "tan chảy": "Hôm nay anh chọn một nhành hoa tươi, với chiếc bánh kem to to một chút, làm quà sinh nhật em my babe"... Trước đó, Hoàng Dũng và AMEE đã từng kết hợp trong bản mashup nổi tiếng "Nàng Thơ - Trời Giấu Trời Mang Đi", "Từ Thích Thích Thành Thương Thương" được chia sẻ rộng khắp các nền tảng MXH bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai giọng ca. Với lần tái hợp trong ca khúc "Happy Birthday To You", khán giả lại càng tin chắc cả hai sẽ "làm nên chuyện".

Đặc biệt, phần rap của Obito càng khiến ca khúc "Happy Birthday To You" càng thêm phần đặc biệt. Obito cũng mang đến những verse rap đầy mượt mà, nói về những nhọc nhằn vất vả mà người trẻ đều phải trải qua để có thể vững vàng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, trên hành trình trưởng thành vẫn không quên giữ mãi tâm hồn luôn trong sáng.

"Dù cho 20, 40, 60, 70 thì vẫn sẽ luôn mỉm cười vô tư như chẳng lo gì trên đời" có thể xem là một câu chốt "đắt giá" của toàn bộ ca khúc. "Happy Birthday To You" qua đó không đơn thuần chỉ là một ca khúc mừng sinh nhật mà còn mang đến một thông điệp đầy ý nghĩa: dù bạn đang ở bất kì độ tuổi nào trong cuộc đời, hãy luôn giữ tâm hồn tươi trẻ và lạc quan để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Tuổi tác qua đó cũng chỉ là con số, tâm hồn mãi trẻ trung thì bất cứ ai trong chúng ta vẫn luôn mãi là một cô cậu bé 14 tuổi mà thôi!

"Happy Birthday To You" có thể xem là một "suối nguồn tươi trẻ", phù hợp cho bất kì ai trong chúng ta để cất lên trong ngày sinh nhật bởi lẽ, chúng ta chỉ sống duy nhất một lần trên đời, hãy tận dụng mọi quãng thời gian để sống một cuộc đời trọn vẹn, vô tư, vô lo cho dù ở độ tuổi đôi mươi, trung niên hay về già thì đến tận cùng tâm hồn chúng ta vẫn luôn là những đứa trẻ.

MV "Happy Birthday To You (Always 14)" là ca khúc mở đường cho dự án âm nhạc mang tên "Be The Best Trouble". Dự án là một album phòng thu đặc biệt gồm 10 ca khúc độc quyền mới toanh và được "nhào nặn" bởi hơn 20 nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng của Vpop. Đây đều là những nghệ sĩ được yêu thích của giới Indie/Underground và không thể thiếu sự góp mặt đến từ các ngôi sao hàng đầu showbiz Việt.

Với thông điệp: Bất kì ai trong số chúng ta cũng có thể là "rắc rối", là "phiên bản lỗi" trong mắt người khác, vậy thì bạn cứ là bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng mình là "best trouble", "Be The Best Trouble" chắc chắn là một sản phẩm âm nhạc truyền cảm hứng không thể bỏ qua. Từng món quà đặc biệt sẽ được phát hành xuyên suốt tháng 12, cùng chờ đón những cú "bùng nổ" độc và đỉnh này sẽ dần được hé lộ.