Nhắc đến phố cổ Hội An, bên cạnh đèn lồng rực rỡ hay những mảng tường vàng nhuốm màu thời gian, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm thưởng thức ẩm thực đường phố đặc sắc. Trong số đó, nước Mót nổi lên như một hiện tượng, một biểu tượng check-in quen thuộc. Tọa lạc tại địa chỉ 150 Trần Phú, quán nước nhỏ nhắn này luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt là những kỳ nghỉ dài ngày. Dòng người chờ đợi có thể kéo dài hàng trăm mét, ước tính phục vụ cả nghìn lượt khách. Vậy điều gì làm nên sức hút mãnh liệt cho một thức uống vô cùng giản dị này?

Ảnh: Nga Trần

Nước Mót thực chất là một loại nước thảo mộc truyền thống, được nấu từ những nguyên liệu vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Bí quyết tạo nên hương vị thanh mát, ngọt dịu của ly nước này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa chanh, sả, cam thảo, hoa cúc, lá sen khô và trà xanh. Tất cả hòa quyện lại, mang đến cảm giác sảng khoái, giải nhiệt tức thì, nhất là dưới cái nắng oi ả của dải đất miền Trung.

Khách du lịch xếp hàng dài mua "đặc sản" nước Mót Hội An. Clip: Nga Trần

Không sử dụng đường hóa học hay hương liệu nhân tạo, vị ngọt của nước Mót đến từ thảo mộc thiên nhiên, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng giúp tinh thần thư thái. Mỗi ly nước giá 12k khi trao đến tay thực khách đều được trang trí tinh tế với một cánh hoa sen hồng và một lá trà tươi, đựng trong chiếc cốc giấy thân thiện với môi trường. Chính sự mộc mạc, chỉn chu từ hương vị đến hình thức đã khiến thức uống này vượt qua ranh giới của một món giải khát thông thường, trở thành một nét văn hóa ẩm thực đậm chất Hội An.

Ảnh: Nga Trần

Nhiều người lần đầu đến phố cổ thường tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng hàng đoàn người rồng rắn chờ đợi trước cửa số nhà 150 Trần Phú. Trong những dịp nghỉ lễ dài ngày, lượng khách đổ về đây tăng đột biến, kéo theo nhu cầu thưởng thức đặc sản cũng tăng cao, khiến quán nước nhỏ này phải hoạt động hết công suất với hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Sự nổi tiếng của nước Mót không chỉ đến từ chất lượng đồ uống mà còn nhờ vào hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh ly nước mang vẻ đẹp hoài cổ, đặt trên nền những ngôi nhà ngói âm dương đã trở thành một dấu ấn đặc trưng của giới trẻ. Dù phải chờ đợi khá lâu, phần lớn du khách vẫn tỏ ra kiên nhẫn và vui vẻ. Đối với nhiều người, việc xếp hàng không chỉ đơn thuần là để mua một ly nước, mà là để tự mình hòa vào nhịp sống nhộn nhịp, đặc trưng của đô thị cổ trong những ngày hội hè.

Để có thể cầm trên tay ly nước trứ danh này mà không tốn quá nhiều thời gian, du khách cần có một số lưu ý nhỏ. Do vị trí quán nằm ngay trên trục đường chính của khu phố đi bộ, việc di chuyển bằng xe đạp hay đi bộ là lựa chọn tối ưu nhất. Nếu không muốn phải đối mặt với dòng người dài dằng dặc, thời điểm lý tưởng nhất để ghé quán là vào buổi sáng sớm khi phố cổ còn vắng vẻ, hoặc vào những khung giờ nghỉ trưa ít người qua lại. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị sẵn tiền lẻ cũng giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng hơn, giảm thiểu thời gian chờ cho chính mình và những người phía sau.