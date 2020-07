Bức ảnh khiến dân tình phải rùng mình ngỡ như lạc vào hành tinh khác nhưng sự thật lại là cảnh tượng hiếm có khó tìm

Ngày 30 tháng 6 vừa qua, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã Shivang Mehta đã vô tình bắt được một khoảnh khắc hiếm thấy bên bờ sông Chambal ở Rajasthan, Ấn Độ. Đó là cảnh tượng một đàn cá sấu Gharial 20 ngày tuổi - loài cá sấu độc nhất ở Nam Á - đang tụ tập để tìm cách vượt sông.

Shivang vui mừng chia sẻ bức ảnh ấn tượng của mình lên tài khoản Instagram của mình và lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người xem xong bức ảnh cảm thấy rùng mình ngỡ như lạc vào hành tinh khác, tuy nhiên Shivang đã giải thích rằng đó là đàn cá sấu Gharial với cái miệng dài đang tụ tập bên bờ sông tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

Nhiếp ảnh gia 39 tuổi, đến từ New Delhi, cho biết: "Khi tôi đến gần, bờ sông như biến thành màu xám đen vì hàng trăm con cá sấu đứng ở đó. Những con vật bên nhau san sát, đầu cùng quay về một hướng. Tôi không ngờ sẽ thấy một đội quân như vậy trong cùng một khung hình. Thật là ngoạn mục".

Nhiếp ảnh gia Shivang cũng cho biết trứng của loài cá sấu Gharial là món ăn ưa thích của một số loài khác như loài chó rừng hay chim săn mồi và thường bị "đánh chén" bởi những kẻ săn mồi. Năm nay, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng địa phương, bao gồm giám sát và xây dựng hàng rào, nên chúng được bảo vệ và sinh sôi rất nhiều.

Một cảnh tượng ngoạn mục cho thấy hàng trăm con cá sấu cùng đưa miệng nhìn về một hướng.

Một con Gharial trưởng thành có thể đẻ từ 10 đến 60 trứng sau một lần mang thai. Các con non sau đó sẽ ở trong trứng của chúng trong 70 ngày trước khi bước ra thế giới đầy rẫy những nguy hiểm, tất nhiên chúng sẽ được mẹ che chở, bảo vệ trong vài tháng đầu đời.

Gharial là một chi cá sấu châu Á được phân biệt bởi cái miệng dài và mỏng.

Khi mới sinh, các con Gharial non có chiều dài tối đa 40cm, lớn hơn đáng kể so với các loài cá sấu khác. Chúng không hoàn toàn trưởng thành cho đến khi 4 tuổi. Thậm chí có những con phải tới 10 tuổi mới thực sự trưởng thành. Gharial là một chi cá sấu châu Á được phân biệt bởi cái miệng dài và mỏng. Loài này từng sinh sống ở Nam Á nhưng ngày nay chỉ được tìm thấy ở Ấn Độ và Nepal. Trong khi thức ăn của cá sấu Gharial trưởng thành là cá, thì con non thường ăn côn trùng, động vật giáp xác và ếch.

(Nguồn: Daily Mail)