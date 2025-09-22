Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngon

Hầu hết tất cả chúng ta sau nhiều ngày "chinh chiến" với việc nấu ăn cho gia đình thường rơi vào trạng thái không biết phải nấu gì cho bữa cơm trưa/tối nay. Nhất là vào những ngày bận rộn, không có thời gian để suy tính thì ý tưởng cho bữa cơm nhà càng thêm rối. Không có gì tiện lợi và hoàn hảo hơn là bạn có được gợi ý một món ăn nấu ăn nhanh, nguyên liệu đơn giản mà ngon phải không nào!? Và hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó.

Sự kết hợp nguyên liệu của món ăn dưới đây tưởng chừng như bình dị, thực ra lại không hề đơn giản. Đậu nành với màu xanh ngọc lục bảo giàu protein thực vật, nấm hải sản mang đến hương vị tươi ngon của nguyên liệu tự nhiên. Bóng bì được với kết cấu mềm mại và đậm đà, còn phi lê cá cung cấp protein chất lượng cao. Chỉ cần nêm nếm đơn giản với chút gia vị và nước tương là đủ để đánh thức hương vị đích thực của từng nguyên liệu. Rắc thêm chút rau mùi cuối cùng không chỉ tạo điểm nhấn mà còn mang đến hương thơm tươi mát, làm phong phú thêm hương vị của món ăn.

Khoảnh khắc bạn nhấc nắp nồi lên, hơi nước bốc lên nghi ngút phả vào mặt, một cảm giác hân hoan khó tả. Màu xanh tươi tắn của đậu nành, màu trắng muốt của phi lê cá, và màu nâu lấp ló của nấm hải sải hòa quyện vào nhau tạo nên một "khung cảnh" bắt mắt, hấp dẫn. Miếng phi lê cá lấp ló xen kẽ với các nguyên liệu, còn bóng bì thấm đẫm nước dùng và trong suốt, tạo nên một trải nghiệm thực sự lôi cuốn.

Điểm tuyệt vời nhất của món hầm này chính là tính linh hoạt. Dù bạn là nhân viên văn phòng bận rộn hay một bà nội trợ nấu ăn cho cả gia đình, món ăn này đều rất dễ chế biến. Chỉ cần nấu trong một nồi, món canh kết hợp cả thịt và rau củ, mang đến một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, ít dầu mỡ và muối nhưng vẫn đậm đà hương vị. Dù khẩu vị của bạn thế nào, món ăn này cũng sẽ làm hài lòng bạn!

Nguyên liệu làm món canh đậu nành hầm bóng bì, nấm và cá phi lê

200g hạt đậu nành tươi (đậu nành Nhật Bản), một gói nấm hải sản, 1 miếng bóng bì, 2 tép tỏi, một ít phi lê cá, 1 thìa canh nước tương, lượng gia vị thích hợp, một ít rau mùi thái nhỏ, bột nêm, bột tiêu.

Cách làm món canh đậu nành hầm bóng bì, nấm và cá phi lê

Bước 1: Đậu nành bạn rửa sạch, để riêng. Nấm hải sản đem cắt bỏ gốc, rửa sạch rồi xắt thành các khúc vừa ăn. Bóng bì bạn ngâm nước cho mềm rồi chần qua nước sôi. Sau đó vớt ra rồi thái thành miếng nhỏ. Tỏi đem bóc bỏ vỏ và thái lát mỏng. Phi lê cá bạn thái thành các lát mỏng rồi ướp với chút gia vị, bột nêm, bột tiêu trắng.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm tỏi băm rồi phi thơm. Sau đó bạn cho đậu nành tươi vào xào một lúc, đến khi thấy chuyển màu thì thêm nấm hải sản vào. Tiếp tục xào thêm một lúc nữa rồi thêm lượng nước sôi thích hợp vào, nhẹ nhàng khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện. Sau đó bạn thêm bóng bì đã cắt miếng vào.

Bước 3: Đậy nắp nồi lại và đun nhỏ lửa trong khoảng vài phút cho đến khi bóng bì gần chín thì nêm gia vị, nước tương. Khuấy đều và nấu sôi để các nguyên liệu ngấm gia vị. Sau đó bạn thả từng lát cá vào. Đun nhỏ lửa thêm vài phút nữa để cá chín. Sau đó bạn tắt bếp, lấy canh ra tô và thêm một ít rau mùi xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh đậu nành hầm bóng bì, nấm và cá phi lê

Đây là một món canh rất ngon và hấp dẫn với nguyên liệu phong phú, giàu dinh dưỡng. Nhiều loại rau củ có thể bổ sung vitamin, cá cũng là nguồn protein tốt. Món ăn này cũng ít dầu mỡ và muối, rất thích hợp cho bữa tối. Bạn hãy nấu cho gia đình thưởng thức nhé, đảm bảo ai ăn cũng khen không ngớt!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!