Sữa tươi có thể bảo quản lạnh bao lâu sau khi mở nắp? Bảo quản ở mức nhiệt bao nhiêu và thế nào mới đúng?

Tất cả chúng ta đều yêu thích hương vị thơm ngon, đậm đà của sữa tươi, nhưng chính độ tươi ngon đó cũng khiến sữa trở nên đặc biệt tinh tế. Bảo quản không đúng cách không chỉ làm mất đi hương vị thơm ngon mà còn có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người đau đầu: Sữa tươi có thể bảo quản lạnh trong bao lâu sau khi mở nắp?

Tại sao sữa tươi lại "nhạy cảm" như vậy?

Trước khi trả lời câu hỏi "sữa tươi có thể bảo quản được bao lâu?", hãy cùng tìm hiểu sơ lược về sữa tươi. Sữa tươi/sữa tươi thanh trùng là sữa đã được đun nóng đến 72-85°C trong 15-30 giây để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nhưng vẫn giữ lại một số vi sinh vật có lợi. Phương pháp xử lý này tối đa hóa việc bảo quản hương vị và một số dưỡng chất hoạt động của sữa.

Một khi bạn mở bao bì, sữa không còn bị "cô lập" với thế giới bên ngoài nữa. Vi khuẩn từ không khí, chiếc thìa bạn có thể đã chạm vào khi rót sữa, và thậm chí cả vi sinh vật từ tay bạn đều có thể xâm nhập vào. Ở nhiệt độ lạnh (thường khoảng 4°C), những vi sinh vật này sinh sản chậm hơn, nhưng hoạt động của chúng vẫn tiếp diễn. Chúng từ từ phân hủy lactose, protein và chất béo trong sữa, tạo ra axit, enzyme và các sản phẩm trao đổi chất khác. Đây là lý do tại sao sữa bị chua, vón cục và có mùi vị lạ.

Vì vậy, việc bảo quản sữa tươi sau khi mở thực chất là cuộc đua chống lại vi sinh vật.

Sữa tươi sau khi mở có thể bảo quản lạnh được bao lâu?

Trong điều kiện bình thường, sữa tươi sau khi mở nắp nên được bảo quản lạnh. Tốt nhất nên uống trong vòng 3 ngày và không quá 5 ngày. Lưu ý rằng "thường" ở đây đề cập đến điều kiện lý tưởng: Nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh của bạn luôn ổn định ở mức 4°C hoặc thấp hơn, bao bì sữa được niêm phong đúng cách và không bị thay đổi nhiệt độ nhiều lần.

Nhưng thực tế thường không lý tưởng như vậy. Do đó, một gợi ý đáng tin cậy hơn là: Thời gian uống vàng là trong vòng 24-48 giờ sau khi mở. Đây là thời gian hương vị và độ an toàn tốt nhất.

Thời hạn sử dụng an toàn: Trong vòng 3 ngày sau khi mở. Trong hầu hết các trường hợp, sản phẩm vẫn an toàn để uống miễn là được bảo quản đúng cách.

Ngưỡng nguy cơ: 4-5 ngày sau khi mở. Lúc này, cần hết sức cẩn thận trong việc xác định tình trạng sữa. Không khuyến cáo sử dụng cho người cao tuổi, trẻ em hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Hạn sử dụng: Hơn 5 ngày sau khi mở. Đừng chần chừ, hãy vứt bỏ ngay để đảm bảo an toàn.

Khung thời gian này có thể được rút ngắn hoặc kéo dài tùy thuộc vào một số yếu tố:

Mùa và môi trường: Vào mùa hè, nhiệt độ của sữa có thể tăng đáng kể chỉ trong vài giây từ lúc lấy ra khỏi tủ lạnh đến khi đổ ra, khiến vi khuẩn phát triển nhanh hơn. Mùa đông hoặc môi trường mát mẻ hơn có thể là lựa chọn tốt hơn.

Hiệu suất tủ lạnh: Nếu tủ lạnh của bạn không đủ khả năng làm mát và nhiệt độ thường dao động quanh mức 6-7°C, vi khuẩn sẽ hoạt động mạnh hơn và thời gian bảo quản sẽ giảm đi đáng kể.

Thói quen cá nhân: Uống trực tiếp từ bình sữa? Tuyệt đối không được! Vi khuẩn trong nước bọt là nguồn lây nhiễm mạnh, khiến sữa nhanh hỏng.

Hướng dẫn bảo quản sữa tươi chuẩn y khoa

Giờ đây, khi đã biết hạn sử dụng, chúng ta cần tìm hiểu cách kéo dài thời hạn sử dụng của sữa tươi. Những phương pháp sau đây có thể giúp bạn kéo dài độ tươi ngon của sữa đến mức tối đa:

1. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất: Làm lạnh ngay và giữ nhiệt độ ổn định là chìa khóa

Rót đủ lượng cần rồi cho vào tủ lạnh ngay lập tức: Đừng nghĩ, "Mình cứ để nó trên bàn nửa tiếng thôi". Nếu như vậy, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào phá hỏng phần sữa tươi còn lại. Sau khi rót đủ lượng sữa cần thiết mỗi lần, hãy cho sữa trở lại tủ lạnh ngay lập tức.

Đặt đúng vị trí: Nhiệt độ lạnh nhất và ổn định nhất trong tủ lạnh nằm ở thành sau dưới của ngăn mát, không phải trên kệ cửa. Kệ cửa là nơi tệ nhất để bảo quản sữa vì thường xuyên đóng mở và có sự biến động nhiệt độ lớn nhất.

Kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh: Đảm bảo nhiệt độ ngăn tủ lạnh được đặt ở mức 4°C hoặc thấp hơn. Bạn có thể mua nhiệt kế tủ lạnh để kiểm tra nhiệt độ.

2. Cách ly nguồn gây ô nhiễm: Bịt kín!

Bao bì gốc là tốt nhất: Cố gắng chọn sữa trong hộp/chai có nắp vặn hoặc các loại niêm phong khác. Nếu bao bì gốc có lỗ hở cần xé, sau khi rót sữa ra, hãy dùng màng bọc thực phẩm bịt kín lỗ hở rồi đậy nắp lại, hoặc chuyển sữa vào hộp kín khí càng sớm càng tốt.

Sử dụng chai thủy tinh hoặc bình sữa kín khí: Thủy tinh không dễ hấp thụ mùi và có độ kín khí tốt, là lựa chọn tốt để chia khẩu phần. Tuy nhiên khi cho sữa vào bạn cần đảm bảo bình chứa được khử trùng bằng nước sôi rồi sấy khô trước.

Tuyệt đối tránh xa lưu trữ lại sữa thừa: Không bao giờ đổ sữa thừa trở lại bình đựng lớn ban đầu! Việc này sẽ "tiêm" vi khuẩn vào toàn bộ bình sữa.

3. Sử dụng hợp vệ sinh để ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp

Đổ sữa bằng cốc sạch: Đảm bảo cốc hoặc thìa bạn dùng để đổ sữa không có nước và dầu.

Không chạm tay bẩn vào bình sữa: Rửa tay nhanh trước khi rót sữa để tránh vi khuẩn trên tay làm nhiễm bẩn miệng bình hoặc cốc và thìa.

Đừng chạm miệng vào miệng bình sữa: Một lần nữa, đây chính là cách nhanh nhất để làm hỏng sữa, cho nên bạn không nên uống trực tiếp sữa từ bình!

4. Học cách nhận biết: Sữa của bạn còn "sống" không?

Ngay cả khi sữa chưa để được 3 ngày, tốt nhất bạn nên kiểm tra sơ qua trước khi uống. Sau đây là những dấu hiệu của sữa hỏng:

Mùi: Mùi đầu tiên thường là mùi chua, một mùi chua nồng nặc, không còn mùi sữa nguyên bản thanh mát như ban đầu. Đôi khi còn có những mùi lạ khác khó diễn tả.

Hãy quan sát kết cấu: Đổ sữa ra và quan sát kết cấu của nó. Sữa tươi là chất lỏng đồng nhất, màu trắng sữa. Nếu sữa có cặn bông, vón cục, hoặc đặc quánh như sữa đông, hoặc trở nên dính thì sữa đã hỏng.

Nếm thử (cẩn thận!): Nếu mùi và trông có vẻ ổn nhưng bạn vẫn lo lắng, hãy nhấp một ngụm rất nhỏ. Nếu vị chua, đắng hoặc bất thường, hãy nhổ ra và súc miệng ngay lập tức.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ, đừng ngần ngại bỏ đi. Sữa hỏng có thể chứa một lượng lớn vi khuẩn gây bệnh (như tụ cầu vàng và E. coli) hoặc độc tố của chúng, có thể gây tiêu chảy và đau bụng nhẹ nhất, và ngộ độc thực phẩm nặng nhất. Thật sự không đáng để mạo hiểm chỉ vì một chai sữa.