"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

Là một nguyên liệu giàu dinh dưỡng, trứng không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn tạo nên vô vàn hương vị khi kết hợp với các nguyên liệu khác. Hãy quên đi những ngày tháng chỉ toàn trứng luộc, trứng chiên, hay trứng bác cà chua. Dưới đây là 10 công thức nấu ăn từ trứng vừa đơn giản vừa ngon miệng. Hãy lưu lại và luân phiên làm cho gia đình thưởng thức nhé!

1. Trứng xào bắp cải

Một món ăn cổ điển, nhanh gọn và dễ làm, bắp cải giòn mềm, trứng thơm phức. Rửa sạch và thái nhỏ bắp cải. Đun nóng dầu ăn, cho trứng vào xào cho đến khi trứng chín mềm. Thêm một chút nước tương để tăng vị đậm đà vừa khẩu vị. Lấy trứng ra đĩa, để riêng. Sau đó cho bắp cải thái nhỏ vào xào với chút dầu ăn. Đảo đều tay rồi nêm gia vị vừa ăn và tiếp tục xào đến khi bắp cải chín tới. Sau đó cho trứng vào xào cho đến khi trứng hòa quyện đều. Nếu muốn dùng làm món ăn kiêng bạn có thể thêm chút miến dong đã ngâm mềm vào xào cùng và coi đó là món ăn chính.

Lý do khuyên dùng: Bắp cải giàu nước và ít calo. Khi xào với trứng, bắp cải có vị đậm đà và rất thanh mát khi ăn với cơm.

2. Trứng xào hành lá gốc tím

Thay vì hành lá thông thường, bạn hãy sử dụng hành lá gốc tím. Món ăn này chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời vào những ngày không có nhiều thời gian để nấu ăn! Hành lá gốc tím có mùi thơm đặc trưng, giòn tan và mềm mại khi đánh cùng trứng. Chỉ cần rửa sạch và cắt hành lá gốc tím thành từng khúc, trộn với trứng đã đánh tan, nêm gia vị và xào nhanh cho đến khi hỗn hợp trứng đông lại.

Lý do đề xuất: Hương thơm đặc biệt của hành tím có thể làm tăng đáng kể hương vị của trứng. Phương pháp này cực kỳ đơn giản, là một lựa chọn tuyệt vời để thử nghiệm những điều mới mẻ.

3. Trứng xào rau hẹ

Là một món ngon theo mùa, hương thơm cay nồng của hẹ có thể làm tăng thêm vị đậm đà cho trứng. Rửa sạch rồi cắt hẹ thành từng miếng nhỏ. Đánh tan trứng rồi cho vào chảo chiên chín, dùng xẻng nấu ăn xắt thành các miếng nhỏ, lấy ra đĩa để riêng. Tiếp theo cho rau hẹ vào chảo, xào cho đến khi độ chín đạt 50%. Cho trứng vào và đảo đều. Thêm muối và một chút nước tương để tăng hương vị. Ăn nóng để có hương vị ngon nhất.

Lý do gợi ý: Hương thơm cay nồng của rau hẹ và vị ngọt dịu của trứng hòa quyện hoàn hảo. Ăn nóng, mùi thơm ngào ngạt, kích thích vị giác vô cùng.

4. Trứng xào với ớt chuông xanh

Một món ăn nhanh gọn được đánh giá cao, vị ngọt, thơm nồng của ớt chuông xanh mang lại cảm giác sảng khoái và giúp giảm bớt độ béo ngậy. Thái ớt chuông xanh thành dạng dải có độ dài vừa phải. Đập trứng vào bát, đánh đều cùng chút muối. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi cho ớt chuông vào, xào đến khi chín. Thêm trứng vào, xào đều cho đến khi hòa quyện.

Lý do đề xuất: Ớt chuông xanh có vị thơm nồng, có thể giảm béo, trứng mềm, tươi, dễ chế biến. Đây là món ăn dễ làm mà ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể dễ dàng thực hiện.

5. Trứng bác mướp đắng

Sự kết hợp kinh điển này giúp thanh nhiệt, giảm béo, cân bằng vị đắng của mướp đắng. Thái mỏng mướp đắng đã sơ chế và chần qua để loại bỏ vị đắng. Đánh tan trứng và để riêng. Đun nóng dầu, phi tỏi băm cho thơm. Cho mướp đắng vào xào. Nêm muối và cho trứng vào. Khi trứng đông ở ngoài cạnh chảo thì dùng xẻng thức ăn, đảo đều tới khi chín.

Lý do đề xuất: Mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, trứng gà giúp trung hòa vị đắng. Món ăn có vị thanh mát, không ngấy, là món ăn lý tưởng để thanh nhiệt, giải độc.

6. Trứng bác xào đậu bắp

Đây là sự kết hợp tươi ngon, bổ dưỡng và thanh mát nhất bởi đậu bắp giòn tan, hơi dính và trứng gà mềm mịn. Bỏ cuống đậu bắp, cắt miếng nhỏ, chần qua nước sôi. Bác trứng với chút dầu ăn và để riêng. Đun nóng dầu, phi tỏi băm cho thơm. Cho đậu bắp vào xào. Thêm trứng, muối và một ít nước tương, xào cho đến khi hòa quyện, dọn ra đĩa. Bạn có thể thêm chút ớt ngọt đỏ vào để tăng màu sắc và hương vị.

Lý do đề xuất: Đậu bắp giàu dinh dưỡng, giòn và mềm. Ăn kèm với trứng vừa thanh đạm vừa ngon miệng. Ăn kèm với cơm rất cân bằng dinh dưỡng.

7. Trứng chiên cá cơm

Công thức món ăn này rất giàu canxi và thơm ngon bởi được kết hợp hương vị của cá cơm trắng ngần với trứng. Rửa sạch và để ráo cá cơm, sau đó cho vào bát và đập thêm trứng, nêm một chút muối, trộn đều cho hòa quyện. Đun nóng dầu trong chảo, cho nước trứng vào, chiên vàng đều hai mặt. Món ăn chín có lớp bên ngoài vàng nâu rìa cạnh, bên trong mềm và thơm.

Lý do đề xuất: Cá cơm trắng vốn có vị ngon tự nhiên và giàu canxi. Sau khi chiên, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt. Cả người lớn và trẻ em đều thích ăn. Cá cơm trắng rất giàu canxi và thơm ngon.

8. Rau bina xào trứng bác

Món xào thơm ngon, giàu chất sắt này gồm rau bina mềm và trứng thơm. Rửa sạch và cắt rau bina thành từng khúc, chần qua để loại bỏ axit oxalic, rồi vớt ra để ráo. Tiếp theo cho trứng đã đánh đều vào bác chín với chút dầu ăn, lấy ra để riêng. Đun nóng dầu và phi tỏi băm cho đến khi thơm. Cho rau bina vào xào. Thêm trứng và muối, sau đó xào nhanh cho đến khi hòa quyện, chín đều.

Lý do đề xuất: Rau bina giàu sắt. Sau khi chần, rau có kết cấu mềm và mịn. Rau bina bổ sung dinh dưỡng cho trứng và là món ăn bổ sung sắt thiết thực cho các món ăn tự nấu.

9. Trứng chiên xào bí ngòi

Một món ăn nhẹ nhàng và thơm ngon với bí ngòi mềm và trứng thơm. Rửa sạch và thái lát bí ngòi, đánh tan trứng và chiên chín rồi xắt thành miếng nhỏ, cho ra đĩa. Đun nóng dầu và xào bí ngòi cùng chút tỏi băm cho đến khi mềm. Thêm trứng, muối và một ít nước tương, xào cho đến khi thấm gia vị.

Lý do đề xuất: Bí ngòi mềm, dễ nấu, vị thanh nhẹ. Kết hợp với trứng thơm ngon, rất thích hợp cho những người ăn kiêng.

10. Trứng chiên xào giá đỗ

Món xào dân dã này gồm giá đỗ giòn tan và trứng chiên. Rửa sạch giá đỗ, để ráo nước. Đánh tan trứng và cho vào chảo nóng cùng chút dầu, chiên chín thì xắt miếng nhỏ, lấy ra để riêng. Đun nóng dầu ăn, phi tỏi băm cho thơm. Cho giá đỗ vào xào trên lửa lớn cho đến khi chín. Thêm trứng, muối và một ít giấm để tăng hương vị. Xào đều rồi dọn ra đĩa.

Lý do đề xuất: Giá đỗ giòn tan, thanh mát, thêm chút giấm sẽ càng thêm hấp dẫn. Ăn kèm với trứng, giá đỗ ít béo, lại rất hợp với cơm, tiết kiệm chi phí.

10 món ăn từ trứng này đều dễ chế biến, sử dụng nguyên liệu dễ tìm mua tại chợ và siêu thị. Tính đa dụng của trứng cho phép chúng hấp thụ độ tươi ngon và hương thơm của rau củ, đồng thời mang đến sự cân bằng, đậm đà cho hương vị của chính các nguyên liệu. Trứng dễ dàng bổ sung cho nhiều hương vị khác nhau, từ mặn đến nhẹ. Dù là món chính trong bữa ăn hay thêm vào món ăn phụ để tăng thêm vẻ đẹp tổng thể, trứng luôn là một lựa chọn tự nhiên.