Bữa tối nhanh "siêu cấp" với 2 món ăn làm trong 10 phút là xong mà cực ngon miệng lại bổ khí và giải độc

Thời tiết mùa thu mặc dù đã trở nên mát mẻ hơn nhưng không khí hanh khô lại khiến chúng ta có phần khó chịu vì bị cơ thể mất độ ẩm. Lúc này chúng ta hãy bổ sung những món ăn được chế biến từ các nguyên liệu theo mùa giàu dinh dưỡng, tươi ngon lại tốt cho việc giữ ẩm, giải độc...

Người ta nói "mùa thu ăn củ cải tốt hơn nhân sâm". Ăn nhiều củ cải vào mùa thu có thể bổ khí, giải độc, rất tốt cho cơ thể. Theo Đông y, củ cải có tính mát, công dụng hóa khí, tiêu đờm, thanh nhiệt và giải độc. Trong khi đó, y học hiện đại đã chứng minh củ cải chứa glucosinolate và chất xơ, giúp kích hoạt enzyme giải độc gan, thúc đẩy bài tiết mật và bài tiết chất độc qua đường tiểu, đồng thời hỗ trợ hệ hô hấp và tiêu hóa. Nhiều người thích nấu canh củ cải sườn heo. Dùng vào khi trời nắng hanh hao cũng cực tốt nhờ thanh nhiệt, giải khát, rất dễ chịu. Tuy nhiên, có rất nhiều cách chế biến củ cải ngon. Nếu bạn muốn một món ăn đơn giản, ngon miệng và tiết kiệm chi phí, thì củ cải bào sợi rồi đem trộn cùng nước sốt là lựa chọn hoàn hảo.

Bạn cũng có thể dùng cùng loại sốt này để làm thêm một món trộn từ váng đậu cũng rất ngon mà nhanh.

Nguyên liệu để làm món váng đậu và củ cải trộn chua cay

1 củ cải trắng, 1-2 lá váng đậu, 1 quả dưa chuột, 1/2 củ cà rốt, một ít rau mùi thái nhỏ, một ít hành lá thái nhỏ, 3 tép tỏi băm nhỏ, lượng ớt bột vừa phải, 1 thìa canh mè trắng rang chín, nửa thìa canh đường, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh muối.

Cách làm món váng đậu váng đậu và củ cải trộn chua cay

Bước 1: Váng đậu tươi bạn rửa sạch rồi thái thành dạng sợi nhỏ. Sau đó đun sôi một nồi nước rồi cho váng đầu đã cắt sợi vào chần qua. Vớt váng đậu đã chần ra, để ráo nước. Gọt vỏ củ cải và cà rốt rồi rửa sạch. Sau đó dùng dụng cụ bào củ cải và cà rốt thành dạng sợi rồi cho vào âu. Tiếp theo bạn thêm muối vào, trộn đều rồi ướp một lúc cho ra bớt nước. Khi củ cải và cà rốt đã tiết nước, bạn dùng tay vắt khô và để riêng. Dưa chuột bạn rửa sạch rồi bào sợi và để riêng.

Bước 2: Bạn chuẩn bị 2 chiếc thố trộn. Sau đó cho củ cải, cà rốt và dưa chuột đã thái nhỏ vào 1 chiếc. Thố còn lại bạn cho váng đậu đã thái sợi vào. Tiếp đó bạn cho hành lá thái nhỏ, mè trắng đã rang chín vào thố đựng váng đậu rồi rưới 1 thìa canh dầu ăn đun nóng vào. Tiếp theo bạn thêm đường, nước tương, giấm, dưa chuột thái sợi và rau mùi thái nhỏ vào, trộn đều.

Bước 3: Tiếp đó chuẩn bị một chiếc bát nhỏ, thêm hành lá thái nhỏ, tỏi băm và bột ớt vào rồi rưới dầu nóng đun nóng lên, thêm nước tương, giấm, đường và rau mùi thái nhỏ để làm nước sốt, khuấy đều. Linh hồn của 2 món trộn này đều nằm ở nước sốt. Dùng dầu nóng để làm dậy mùi thơm của các loại gia vị, sau đó trộn đều vào món lạnh. Hương thơm thật quyến rũ. Sau đó bạn rưới phần sốt này vào thố đựng củ cải, cà rốt, dưa chuột rồi trộn đều. Lấy món ăn ra đĩa, rắc chút rau mùi và vài lát ớt lên trên để trang trí là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món váng đậu và củ cải trộn chua cay

Váng đậu vốn giàu canxi rất tốt cho hệ xương lại thơm ngon và rất rẻ. Món váng đậu trộn chua cay được làm rất đơn giản, chưa đầy 10 phút là xong nhưng lại cung cấp nhiều dinh dưỡng và đặc biệt món ăn khá "bon miệng", mềm thơm lại đậm đà.

Củ cải mùa thu cũng rẻ và chất lượng tốt, vị hơi ngọt. Sau khi chế biến và rưới nước sốt, củ cải không hề có vị chát khó chịu. Khi trộn cùng dưa chuột và cà rốt càng tăng thêm độ giòn ngon thanh mát.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với 2 món trộn nhanh mà ngon này nhé!