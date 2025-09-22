Những ngày thu còn vương đầy nắng luôn khiến nhiều người đau đầu với câu hỏi ăn gì vào buổi trưa để vừa ngon, vừa mát, vừa dễ ăn mà lại không bị ngán? Thay vì gọi cơm hộp dầu mỡ hay ăn qua loa, bạn hoàn toàn có thể biến căn bếp gia đình thành nơi "giải nhiệt" bằng những món ăn dân dã mà hấp dẫn.

Bài viết này gợi ý cho bạn thực đơn 5 ngày, mỗi ngày 3 món, gồm cả thịt và rau, vừa cân bằng dinh dưỡng vừa hợp vị mùa hè. Từ tôm sốt chua ngọt, nhộng rang cay, canh rau dền với trứng muối đến bò xào đậu, cá hấp bí đao, mực xào mướp, mỗi món đều dễ làm, chi phí hợp lý, lại trọn hương vị. Chỉ cần kiên nhẫn một chút trong bếp, bạn sẽ có những bữa trưa ngon miệng, an toàn, giúp cả gia đình "giải nhiệt" hiệu quả trong mùa nóng.

Ngày 1: Hương vị tươi mới, chua ngọt dễ ăn

Tôm sốt cà chua: Tôm bóc chỉ đen, phi thơm hành tỏi rồi cho tôm vào xào. Pha nước sốt với cà chua, dầu hào, nước tương và bột năng, đổ vào tôm, đảo nhanh tay để sốt quyện đều. Món này vừa chua chua, ngọt ngọt, lại bắt cơm cực kỳ.

Canh thịt nạc nấu đậu phụ ky: Thịt nạc ướp gia vị cho thấm, đậu phụ ky thái miếng, luộc sơ. Xào cà chua và nấm mèo cho thơm, thêm nước, nêm gia vị rồi thả thịt và đậu vào. Cuối cùng rắc ít rau mùi. Canh trong, ngọt, ăn rất mát.

Canh rau dền với trứng muối: Rau dền luộc sơ, trứng muối phi ra cát vàng, thêm nước cùng ít trứng bắc thảo và lạp xưởng hạt lựu. Đổ tất cả lên rau dền, vừa lạ vừa ngon.

Ngày 2: Thanh mát với bí đao

Bò hấp bí đao: Bò thái mỏng, ướp gia vị, thêm chút bột gạo cho mềm. Xếp lát bí đao dưới đáy, đặt thịt bò lên trên rồi đem hấp. Bò mềm, bí đao ngọt, ăn nóng hay nguội đều ngon.

Cháo bí đao hạt ý dĩ: Ý dĩ rang sơ cho thơm, nấu chín rồi thêm bí đao vào hầm đến khi trong. Món cháo nhẹ bụng, giúp giải nhiệt, rất hợp cho bữa trưa hè.

Trứng chiên cà chua: Trứng vàng ươm kết hợp vị chua dịu của cà chua, thêm chút tương cà để màu đẹp và đậm đà hơn. Món đơn giản nhưng không thể thiếu trong thực đơn mùa hè.

Ngày 3: Đậm đà đưa cơm

Cà tím sốt đậm đà: Cà tím lăn bột, nhúng trứng rồi chiên vàng. Làm sốt từ nước tương, dấm, cà chua, đường, đổ vào cà đảo đều. Món này vừa giòn ngoài, mềm trong, vị chua ngọt đậm đà.

Cá kho vây: Cá ướp gia vị, chiên sơ rồi kho với hành tỏi, ít nước mắm, thêm chút tiêu. Kho đến khi nước sánh lại, cá thấm vị, ăn kèm cơm nóng ngon tuyệt.

Rau dền xào tỏi: Đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần phi tỏi rồi xào rau cho chín tới. Vị ngọt thanh của rau kết hợp hương tỏi khiến bữa cơm thêm phần cân bằng.

Ngày 4: Bữa cơm tinh tế mà nhẹ bụng

Cá hấp bí đao và bún tàu: Xếp bún tàu dưới cùng, bí đao cắt khoanh, trên cùng là cá phi lê trộn với tỏi phi, dầu hào. Hấp chín rồi rắc hành lá. Món ăn vừa thanh, vừa giàu đạm.

Gà hầm bí đao: Gà luộc sơ, xào cùng gia vị rồi cho bí đao vào hầm. Vị ngọt của gà hòa với bí đao mát lành, tạo thành món canh thanh nhiệt tuyệt vời.

Ngày 5: Trọn vị với hải sản và đậu xanh

Bò xào đậu xanh non: Thịt bò thái mỏng, ướp rồi xào nhanh với đậu xanh non và ớt đỏ. Thịt mềm, đậu giòn, màu sắc bắt mắt, ăn cực hao cơm.

Mực xào mướp: Mực khía hoa, trụng sơ rồi xào với mướp và nấm. Thêm chút bột năng để sánh nhẹ. Món ăn vừa ngọt tự nhiên, vừa mát, rất hợp mùa hè.

Bí đao xào nhuyễn thể khô và đậu xanh: Bí đao xào với sò khô và đậu xanh, thêm ít nước cho thấm. Khi chín, vị ngọt hòa quyện, vừa dân dã vừa giàu dinh dưỡng.

15 món ăn trên vừa dễ chế biến, chi phí không cao, lại đảm bảo dinh dưỡng. Điểm đặc biệt là các món đều chú trọng đến sự thanh mát, ít dầu mỡ, phù hợp giải nhiệt trong ngày nóng. Từ món mặn đậm đà như cá kho, bò xào đến món thanh mát như cháo bí đao, canh rau dền, tất cả tạo nên thực đơn phong phú mà không trùng lặp.

Ăn ngon không đồng nghĩa với cầu kỳ. Chỉ cần lên kế hoạch 5 ngày, bạn đã có bữa cơm mùa hè vừa ngon vừa khỏe, giúp cả nhà chống chọi với cái nóng của mùa thu.

Chúc bạn thực hiện thành công!