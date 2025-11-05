Cuối tuần trước, tại Tuần lễ Thời trang Czech, không ai có thể rời mắt khỏi Krystyna Pyszková, Hoa hậu Thế giới 2024, người được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất thế giới". Cô đảm nhận vị trí mở màn và kết màn trong show diễn kỷ niệm 60 năm của nhà thiết kế nổi tiếng Osmany Laffita.

Trong 2 phần trình diễn, Krystyna xuất hiện ấn tượng với jumpsuit đen hiện đại và váy cưới trắng ôm sát cơ thể. Trên sàn catwalk, nàng hậu 26 tuổi khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" với vòng eo con kiến và làn da sáng mịn, căng tràn sức sống. Khó tin rằng chỉ mới 2 tháng sau sinh, cô đã lấy lại phong độ đỉnh cao như thời son rỗi.

Trên Instagram, người đẹp nhận "cơn mưa" lời khen từ fan quốc tế: "Thật khó tin cô ấy vừa sinh con", "Eo thon, da đẹp như chưa từng mang bầu", "Nữ thần collagen ngoài đời thực!". Và bí quyết được chính Krystyna "bật mí" lại cực kỳ đơn giản: Một bữa sáng giàu collagen và chế độ ăn lành mạnh mỗi ngày.

1. Khám phá bữa sáng giàu collagen giúp Krystyna Pyszková lấy lại eo thon mỏng dính chỉ sau 2 tháng sinh con

Khác với nhiều bà mẹ sau sinh thường chọn bữa sáng nặng bụng để "lấy sức", Krystyna lại trung thành với bữa sáng thanh nhẹ nhưng đầy dưỡng chất: Một tô cháo yến mạch, trứng gà luộc và nhiều trái cây tươi.

Yến mạch

Theo Healthline, yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu, kiểm soát đường huyết và kéo dài cảm giác no. Điều này giúp Krystyna giảm lượng calo nạp vào nhưng vẫn đủ năng lượng cho một ngày dài hoạt động.

Ngoài ra, yến mạch còn giàu silica, một khoáng chất quan trọng kích thích cơ thể tổng hợp collagen tự nhiên, giúp da đàn hồi và mịn màng.

Trứng gà

Lòng trắng trứng chứa proline và glycine, 2 loại axit amin chính trong cấu trúc collagen. Các nghiên cứu từ PubMed Central cho thấy, bổ sung đủ protein từ trứng giúp da săn chắc hơn, đồng thời hỗ trợ tái tạo cơ bắp. Đây là yếu tố quan trọng để hồi phục vóc dáng sau sinh.

Trái cây tươi

Bữa sáng của Krystyna không thể thiếu dâu tây, kiwi hoặc cam - những loại quả chứa nhiều vitamin C. Vitamin này đóng vai trò then chốt trong quá trình tổng hợp collagen và chống oxy hóa, giúp da sáng khỏe, mờ nám, chống lại tác hại của stress và thiếu ngủ. Đây cũng là những vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau sinh.

"Bữa sáng là lúc tôi chăm sóc bản thân từ bên trong. Chỉ cần bắt đầu ngày mới bằng món ăn tốt cho da, tôi đã cảm thấy yêu bản thân hơn", Krystyna từng chia sẻ.

2. Đồ ăn vặt hàng ngày cũng là nguồn collagen dồi dào giúp nàng hậu giữ dáng và da đẹp rạng ngời

Không chỉ chú trọng bữa chính, Krystyna còn rất tinh tế trong việc chọn đồ ăn vặt healthy. Cô ưu tiên những món ít calo, giàu chất xơ và collagen tự nhiên như trái cây, sữa chua Hy Lạp, hạt chia và các loại hạt khô.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp chứa gấp đôi lượng protein so với sữa chua thường, giúp duy trì khối cơ săn chắc và vòng eo gọn gàng. Ngoài ra, lợi khuẩn trong sữa chua còn cải thiện hệ tiêu hóa, vốn là điều rất quan trọng với phụ nữ sau sinh. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp hấp thu tối đa dưỡng chất, giúp da và tóc khỏe đẹp từ gốc.

Hạt chia

Theo Medical News Today, hạt chia là nguồn dồi dào omega-3, protein và chất chống oxy hóa. Omega-3 giúp giảm viêm, cấp ẩm và cải thiện độ đàn hồi cho da, trong khi chất xơ trong hạt chia hỗ trợ đốt mỡ, giảm mỡ bụng hiệu quả. Không ngạc nhiên khi Krystyna thường thêm một thìa hạt chia vào nước trái cây hay sữa chua.

Trái cây sấy và các loại hạt

Một ít hạnh nhân, óc chó hay hạt điều cung cấp vitamin E, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ collagen khỏi gốc tự do. Kết hợp cùng trái cây sấy tự nhiên, đây là bộ đôi snack vừa ngon miệng vừa "trẻ hóa da" mà nàng hậu yêu thích.

