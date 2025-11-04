Khi nhiệt độ giảm dần, quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại, khiến người ta dễ bị lạnh tay chân, đau khớp và các vấn đề khác.

Có một câu tục ngữ dân gian: "Ăn 3 món chua vào ngày đầu đông cả năm phòng ngừa đau chân trời lạnh", ám chỉ việc tiêu thụ một số loại thực phẩm có tính axit trong thời gian này có thể giúp tăng cường sức khỏe, thúc đẩy lưu thông máu và giảm đau chân và bàn chân thường gặp vào mùa đông. Vậy, "3 món chua" này là gì và tại sao chúng lại quan trọng đối với sức khỏe mùa đông?

1. Táo gai

Táo gai được mệnh danh là "quả tốt cho sức khỏe mùa đông". Vị chua của nó chủ yếu đến từ các axit hữu cơ dồi dào, chẳng hạn như axit citric và axit malic. Các axit hữu cơ này có thể kích thích tiết dịch vị và thúc đẩy tiêu hóa, khiến chúng đặc biệt thích hợp để sử dụng trong các bài thuốc bổ mùa đông nhằm ngăn ngừa chứng khó tiêu do thức ăn nhiều dầu mỡ.

Ngoài ra, táo gai còn chứa flavonoid, có tác dụng giãn mạch, cải thiện vi tuần hoàn, giảm tình trạng lưu thông máu kém ở chân tay do lạnh.

Đối với người trung niên và cao tuổi, thường xuyên ăn táo gai hoặc uống nước táo gai vào mùa đông có thể giúp giảm độ nhớt máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, mạch máu não, tăng cường lưu thông máu đến cơ chân, giúp chân linh hoạt và khỏe mạnh hơn.

Táo gai có thể được ăn theo nhiều cách khác nhau. Táo gai tươi có thể ăn trực tiếp, hoặc làm bánh táo gai, mứt táo gai... Nếu táo gai tươi quá chua, có thể đun sôi với mật ong hoặc đường phèn để làm nước táo gai chua ngọt. Cần lưu ý mặc dù táo gai có lợi, nhưng những người bị dư axit dạ dày hoặc loét dạ dày nên sử dụng ở mức độ vừa phải để tránh gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

2. Chanh

Vị chua của chanh chủ yếu đến từ axit citric, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch.

Mùa đông là mùa cao điểm của cảm lạnh. Việc ăn chanh có thể bổ sung vitamin C và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Hơn nữa, kali trong chanh giúp duy trì chức năng thần kinh và cơ bắp bình thường, ngăn ngừa cứng cơ và chuột rút do cảm lạnh. Đối với những người thường xuyên bị yếu chân, uống một cốc nước chanh ấm mỗi ngày có thể vừa làm ấm cơ thể vừa cung cấp năng lượng.

Chanh có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ngoài việc ngâm trong nước, nước cốt chanh có thể được thêm vào các món ăn, chẳng hạn như các món ăn lạnh hoặc súp, thêm vài giọt để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Đối với những người nhạy cảm với cảm lạnh, hãy thử luộc chanh và gừng cùng nhau; tính ấm của gừng có thể trung hòa tính mát của chanh, tạo ra hiệu ứng ấm áp. Điều quan trọng cần lưu ý là chanh có tính axit cao, uống khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày. Nên ăn chanh sau bữa ăn hoặc ăn kèm với các thực phẩm khác.

3. Sữa chua

Sữa chua là một sản phẩm từ sữa được làm bằng quá trình lên men vi khuẩn axit lactic. Nó có vị chua nhẹ và giàu lợi khuẩn.

Vào mùa đông, chức năng tiêu hóa của cơ thể tương đối yếu. Các lợi khuẩn trong sữa chua có thể điều chỉnh sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột và thúc đẩy quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, từ đó gián tiếp giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, sữa chua giàu canxi và protein, rất quan trọng để duy trì sức khỏe xương và cơ bắp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người trung niên và người cao tuổi, những người dễ bị chuột rút chân hoặc loãng xương do thiếu canxi vào mùa đông. Uống một cốc sữa chua mỗi ngày có thể giúp bổ sung canxi và giúp xương chắc khỏe.

Việc lựa chọn sữa chua phù hợp cũng rất quan trọng. Nên chọn sữa chua nguyên chất không thêm đường để tránh nạp quá nhiều đường. Nếu sữa chua nguyên chất quá chua, bạn có thể thêm một ít mật ong hoặc trái cây để tạo hương vị. Đối với những người không dung nạp lactose, hãy chọn các sản phẩm sữa chua ít lactose hoặc không lactose. Tốt nhất nên ăn sữa chua khoảng 1 giờ sau bữa ăn để tối đa hóa lợi ích của lợi khuẩn mà không ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Ngoài 3 loại thực phẩm có tính axit đã đề cập ở trên, bạn cũng có thể tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm có tính axit khác trong thời gian đông chí, chẳng hạn như giấm, kiwi và mận chua. Giấm có thể làm mềm mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu; kiwi giàu vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch; mận chua có tác dụng giải khát và giảm mệt mỏi. Những thực phẩm này kết hợp với nhau giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của khí hậu mùa đông.

Một điểm quan trọng khác để giảm đau nhức chân vào mùa đông

Đó là giữ ấm, đặc biệt là chân và bàn chân. Tục ngữ có câu "lạnh từ chân vào". Chân lạnh vào mùa đông có thể dễ dàng dẫn đến lưu thông máu kém khắp cơ thể, gây ra nhiều khó chịu. Do đó, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, điều quan trọng là phải chọn giày dép và tất phù hợp và tránh tiếp xúc lâu với môi trường lạnh. Ngâm chân trong nước ấm vào ban đêm có thể thúc đẩy lưu thông máu và giảm mệt mỏi.

Ngoài ra, việc tập thể dục phù hợp là rất cần thiết trong mùa đông. Nhiều người giảm các hoạt động ngoài trời do thời tiết lạnh. Điều này thực sự có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng yếu chân và bàn chân. Các bài tập trong nhà như yoga và Thái Cực Quyền là những lựa chọn tốt, hoặc bạn có thể đi bộ vào những ngày nắng để duy trì mức độ vận động vừa phải, giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện sự linh hoạt của khớp.

