Món canh này quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu: Đơn giản, nhanh mà ngon vô cùng

Nếu bạn đang không biết ăn gì, đừng vội lấy điện thoại ra gọi đồ ăn mang về. Chỉ cần chọn vài nguyên liệu đơn giản và kết hợp chúng lại với nhau. Bạn vẫn có thể tạo ra một món ăn ngon, rất hợp với cơm. Ví dụ như sự kết hợp các nguyên liệu trong món ăn hôm nay, khá ngon đấy.

Ngôi sao của món ăn hôm nay là một miếng đậu phụ, kết hợp với thịt lợn thái lát mỏng. Hai nguyên liệu này là một sự kết hợp hoàn hảo, một bên mềm mại, bên kia béo ngậy. Thêm một ít cà chua, ớt chuông xanh và mộc nhĩ, xào sơ qua rồi ninh nhỏ lửa. Kết quả là một món ăn đậm đà, mềm ngon, rất hợp với cơm. Dùng nước dùng chan vào cơm cũng là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Nếu bạn thích, hãy thử nhé.

Không để mất thêm thời gian nữa, sau đây chúng tôi xin chia sẻ cách nấu món canh cà chua, đậu phụ và thịt heo thái lát này. Mời bạn theo dõi các bước chi tiết bên dưới:

Nguyên liệu nấu món canh cà chua, đậu phụ và thịt heo thái lát

Một khối đậu phụ, 200g thịt nạc vai hoặc thịt nạc thăn, 2 quả cà chua, 1/2 quả ớt chuông xanh, một ít mộc nhĩ khô, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, một chút muối, một ít bột nêm vị gà, một ít bột tiêu, một lượng dầu ăn vừa đủ, tinh bột khoai lang, một ít nước tinh bột bắp.

Cách nấu món canh cà chua, đậu phụ và thịt heo thái lát

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch đậu phụ dưới vòi nước sau đó cắt thành các lát có độ dày khoảng 1cm. Rửa sạch cà chua, sau đó thái miếng. Cắt cuống và bỏ hạt ớt chuông xanh, rồi thái miếng vừa ăn hoặc thái hạt lựu. Ngâm một ít mộc nhĩ khô cho nở mềm, sau đó rửa sạch và thái miếng nhỏ. Ngoài ra, chuẩn bị một ít hành lá và tỏi băm nhỏ để nêm gia vị.

Bước 2: Tiếp theo bạn rửa sạch thịt heo, thái thành lát mỏng rồi cho vào bát. Thêm một ít nước tương và dầu hào, trộn đều. Sau đó từ từ rắc bột khoai lang vào, trộn đều. Lưu ý sau mỗi lần rắc bột khoai lang thì trộn đều để từng lát thịt được phủ đều bột. Nếu bột quá khô, bạn có thể thêm một ít nước và trộn đều. Tiếp theo, đun sôi một ít nước trong nồi. Khi nước sôi, lập tức tắt bếp và cẩn thận cho từng lát thịt lợn vào. Sau khi thịt chín và đổi màu, hạ nhỏ lửa và đun liu riu cho đến khi các lát thịt lợn nổi lên mặt nước. Vớt thịt ra và cho vào nước lạnh để làm nguội nhanh và giữ cho lớp bột đông lại.

Bước 3: Tiếp theo bạn đun khô chảo rồi cho một ít dầu ăn vào và đun nóng. Đầu tiên, cho đậu phụ vào chảo và chiên cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu. Sau đó, cho hành lá thái nhỏ, tỏi băm và các gia vị khác, cùng với cà chua thái hạt lựu, vào xào cho thơm. Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho mộc nhĩ và thịt thái lát vào, đảo nhẹ đều tay, nêm muối, một ít bột nêm vị gà và bột tiêu. Đảo đều, đậy nắp và nấu trong khoảng 3 đến 5 phút.

Bước 4: Khi hết thời gian, cho những miếng ớt chuông xanh vào nồi và đảo nhẹ, nhanh để dậy mùi thơm. Tiếp theo, hòa tan một ít bột bắp với nước rồi đổ vào nồi, đồng thời đảo đều để nước sốt nhanh sánh lại. Như vậy là món ăn đã hoàn thành. Bạn lấy canh ra bát tô, rắc chút hành lá lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh cà chua đậu phụ và thịt heo thái lát

Món ăn này nấu nhanh và nguyên liệu vô cùng đơn giản nhưng rất ngon miệng. Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh, hãy chuyển món ăn sang nồi đất để giữ ấm. Ăn nóng sẽ ngon hơn. Đậu phụ đậm đà, được phủ lớp nước sốt thơm ngon, mềm và ngon, mộc nhĩ giòn, ớt chuông thơm nồng, còn những lát thịt thì mềm mịn tuyệt vời. Món ăn này ăn cùng với cơm rất hợp, và đưa vị. Món này cũng có thể được nấu với đậu phụ non. Nên chiên sơ đậu trước khi nấu cùng thịt thái lát. Hãy nhẹ nhàng trong quá trình chế biến để tránh làm vỡ đậu phụ.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh cà chua, đậu phụ và thịt heo thái lát!