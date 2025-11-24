Bữa cơm tối cứ nấu món ăn này, vừa nhanh mà hương thơm lan tỏa chỉ ngửi mùi là thấy ngon tuyệt cú mèo

Hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn làm món ăn siêu dễ mà lại ngon, rất hợp dùng cùng cơm nóng. Món ăn này không cần thêm một giọt nước nào vào trong suốt quá trình nấu, vậy mà khi dọn ra vẫn còn nóng hổi. Mùi thơm khó cưỡng khi mở nắp. Các nguyên liệu vừa mềm lại đậm đà, ăn với cơm thì tuyệt vời.

Nguyên liệu rất đơn giản, chỉ gồm thịt bò và nấm đùi gà (hay còn gọi là nấm sò vua). Một loại là nguyên liệu giàu protein chất lượng cao - là niềm tự hào của các loại thịt, một loại là protein tự nhiên của rau củ. Cả hai đều rất bổ dưỡng, và khi nấu cùng nhau sẽ rất hợp. Hương thơm đặc biệt đậm đà, thịt mềm, nấm giòn. Rất đáng để thử.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây chúng ta hãy cùng theo dõi công thức làm món nấm đùi gà om thịt bò này nhé. Hương thơm sẽ lan tỏa khắp nhà khi bạn mở nắp, và chỉ cần ngửi thôi là đã thấy nó ngon tuyệt cú mèo khi ăn với cơm rồi. Các bước thực hiện chi tiết như sau:

Nguyên liệu làm món nấm đùi gà om thịt bò

3 nấm đùi gà (nấm sò vua), 1 miếng thăn bò tươi, nửa củ hành tây, vài tép tỏi, 1 nhánh gừng, nước tương, 1 thìa canh nước sốt sa tế, muối, một ít bột bắp, một ít dầu đậu phộng, một ít ớt ngọt xanh và đỏ thái sợi nhỏ, một ít tinh chất cốt gà.

Cách làm món nấm đùi gà om thịt bò

Bước 1: Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt bò, nên hãy ướp thịt trước. Thịt thăn bò rửa sạch sau đó thái lát rồi cho vào bát. Rắc chút muối, nước tương, một ít tinh chất cốt gà và 1 thìa canh sốt sa tế, trộn đều. Sau đó thêm một ít bột bắp và trộn lại lần nữa cho hòa quyện. Ướp thịt bò trong khoảng 10 phút. Lưu ý rằng bột bắp bạn nên dùng loại "bột bắp làm mềm", có chứa papain giúp thịt mềm hơn. Loại này thường có bán ở siêu thị. Nấm đùi gà chọn cây to, sau đó rửa sạch rồi thái lát dày. Hành tây bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn. Tỏi bóc vỏ sau đó thái miếng. Gừng đem gọt bỏ vỏ rồi thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Hãy chuẩn bị một chiếc nồi đất nung (hoặc nồi sứ), đặt lên bếp, đun nóng trong vài phút. Sau đó bạn cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Tiếp theo, cho hành tây, tỏi và gừng băm vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau khi xào xong, dàn đều nguyên liệu trong nồi. Tiếp đó rải nấm đùi gà thái lát trực tiếp lên trên rồi thêm thịt bò đã ướp, dàn đều.

Bước 3: Đậy nắp nồi lại và đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút. Trong quá trình hầm, nấm đùi gà sẽ tiết ra một ít nước, vì vậy không cần thêm nước trong suốt quá trình. Đây là cách tạo nên hương thơm đậm đà cho món ăn. Bước quan trọng nhất là rưới một ít rượu vang trắng dọc theo mép nồi vào cuối để tăng thêm hương vị. Cho ớt ngọt xanh và đỏ vào rồi nấu thêm 2 hoặc 3 phút để rượu bay hơi hoàn toàn trước khi dùng.

Thành phẩm món nấm đùi gà om thịt bò

Món ăn này với các bước làm đơn giản nhưng khi mở nắp nồi hương thơm lan tỏa khiến bất cứ ai cũng khó cưỡng lại. Thịt bò mềm vô cùng, còn nấm đùi gà thì giòn rụm, thơm ngon – một món ăn thực sự hấp dẫn và thỏa mãn. Chắc chắn rất đáng thử!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món nấm đùi gà om thịt bò!