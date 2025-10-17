Bữa cơm nhà mà có món ăn này đảm bảo "đua nhau" ăn hết sạch trong chớp mắt!

Thịt bò là loại nguyên liệu quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chế biến món ăn. Thịt bò làm được đa dạng các món ăn từ nướng, xào, hầm đến gỏi. Chúng có thể kết hợp được với nhiều loại nguyên liệu để tạo thành món ăn ngon miệng, bổ dưỡng, phù hợp thời tiết. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thêm một cách kết hợp nguyên liệu độc đáo với thịt bò mà hầu hết chúng ta ít hoặc chưa từng thử. Công thức này là sự kết hợp của 3 nguyên liệu gồm: thịt bò, đậu phụ và ớt chuông. Món ăn kết hợp cùng cơm nóng vào tiết trời mùa thu se lành sẽ kích thích ngon miệng.

Ba nguyên liệu trong món ăn này cũng là sự kết hợp hoàn hảo và giàu dinh dưỡng. Với thịt bò là nguồn protein động vật chất lượng cao cùng với protein thực vật từ đậu phụ. Ớt chuông xanh được sử dụng để hòa quyện "kết nối" 2 nguyên liệu trên, làm tăng cường hương vị và mùi thơm. Món ăn sau khi hoàn thành bạn sẽ cảm nhận được vị thịt bò mềm, thơm, nước dùng đậm đà càng ngon hơn khi ăn kèm với cơm.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây bạn hãy cùng theo dõi công thức món ăn này để áp dụng nấu cho gia đình thưởng thức nhé.

Nguyên liệu làm món thịt bò sốt ớt chuông xanh nấu đậu phụ non

150g-200g thịt bò tươi, 1 hộp đậu phụ non, 1 quả ớt chuông xanh (hoặc có thể thay thế bằng ớt ngọt thông thường), 5 tép tỏi băm, 1 cây hành lá thái nhỏ, một chút gừng băm nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, bột năng, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món thịt bò sốt ớt chuông xanh nấu đậu phụ non

Bước 1: Thịt bò bạn rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước rồi thái thành lát mỏng ngang thớ. Sau đó cho thịt bò vào bát tô, thêm 1 thìa canh nước tương, dầu hào rồi trộn đều. Sau đó bạn cho khoảng 1/2 thìa canh bột năng vào, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Đậu phụ non bạn lấy ra khỏi hộp, rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước rồi cắt thành các miếng vuông nhỏ. Cho đậu phụ vào nồi sứ. Bạn nên cho vào nồi sứ vì sau khi nấu xong, đậu phụ sẽ giữ được độ nóng. Ớt chuông bạn bổ đôi, bỏ hạt rồi thái/băm thật nhỏ, chia làm 2 phần riêng biệt sau đó cho vào đĩa. Gừng đập dập, băm nhỏ. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu chính, chúng ta bắt đầu nấu. Đầu tiên, đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một ít dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng thì cho tỏi băm, gừng băm và hành lá vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho một nửa lượng ớt chuông xanh đã băm nhỏ vào, xào cho đến khi ớt dậy mùi. Tiếp đó, bạn cho thịt bò đã ướp và, xào cùng ớt xanh trên lửa nhỏ. Khi thấy thịt bò đã chuyển màu thì bạn cho một bát nước sôi vào, nêm chút muối và nước tương vừa khẩu vị. Tiếp đó chỉnh mức lửa lớn, nấu sôi trong khoảng 1 phút.

Bước 3: Sau đó bạn pha loãng một chút bột năng với nước rồi cho vào nồi để làm sánh món ăn. Tiếp theo bạn cho lượng ớt chuông xanh còn lại vào, khuấy đều. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm một chút dầu ớt hoặc ớt xanh cay để tăng thêm hương vị cay nồng, tươi mát. Sau đó bạn lấy nồi sứ đựng đậu phụ non ra, cho toàn bộ phần thịt bò sốt ớt chuông xanh và nước dùng vào. Đặt nồi sứ trở lại bếp và đun sôi trở lại. Sau đó bạn tắt bếp là có thể thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món thịt bò sốt ớt chuông xanh nấu đậu phụ non

Bạn thấy đấy, một món ăn hấp dẫn, thơm lừng hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng phải không nào. Hương vị của ớt chuông tươi ngon hòa quyện thấm vào thịt bò mềm. Lớp đậu phụ non bên dưới mềm mướt, đậm đà ngập trong nước dùng rất hoàn hảo để ăn với cơm. Đây quả là một món ăn thực sự ngon miệng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò sốt ớt chuông xanh nấu đậu phụ non thơm ngon đậm đà!