Đây là 5 món hấp nóng hổi mà thơm ngon, mềm mại và dễ tiêu hóa rất hợp trong bữa cơm mùa thu

Khi những cơn gió thu dần nổi lên, nhiệt độ trong tháng Mười bắt đầu giảm rõ rệt. Thứ cần thiết nhất trên bàn ăn lúc này chính là những món ăn hấp thơm ngon, nóng hổi. Các món hấp không chỉ giữ nguyên hương vị nguyên bản của nguyên liệu mà còn là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe mùa thu đông nhờ phương pháp chế biến nhẹ nhàng. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 5 món hấp vừa ngon, dễ làm giúp làm ấm dạ dày và cân bằng dinh dưỡng. Những món ăn này đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ, với kết cấu mềm mại, dễ tiêu hóa.

Tinh túy của món ăn này nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa bột gạo xay/thính gạo và hương thơm của sườn heo tươi được cắt thành từng miếng rồi ướp cùng rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào. Bí quyết là rang gạo với các loại gia vị như hoa hồi, quế trên lửa nhỏ cho đến khi có màu nâu vàng. Sau đó cho gạo rang vào máy xay thành bột thô và phủ lên sườn. Trong quá trình hấp, hơi nước sẽ khiến hương thơm của bột gạo từ từ thấm vào thịt sườn, khiến cho sườn mềm và tách khỏi xương. Bên cạnh đó khi bạn làm món ăn này, hãy cho thêm một ít bí đỏ thái lát hoặc khoai lang. Khi lớp rau củ này hấp thụ nước sốt tiết ra từ sườn tạo nên hương vị ngọt ngào và mềm dẻo. Món ăn này giàu protein và bột gạo cung cấp carbohydrate, rau củ bổ sung chất xơ hoàn thiện sự cân bằng dinh dưỡng.

2. Cá chẽm hấp

Tháng 10 là mùa cá chẽm/cá mú nhiều nhất và bạn đừng bỏ qua công thức món ngon này. Hãy chọn một con cá chẽm tươi nặng khoảng 1 kg. Làm sạch cá, khía hai bên và nhồi gừng thái lát cũng hành lá để loại bỏ mùi tanh khó chịu. Thời gian hấp món ăn rất quan trọng. Khi nước sôi, bạn mới cho cá vào xửng và hấp trong 10-15 phút, tùy thuộc vào kích thước. Tắt bếp và để yên trong 2 phút. Sau đó rưới nước tương cá hấp lên trên, rắc hành lá và ớt đỏ thái nhỏ rồi đổ một thìa dầu nóng vào để kích thích mùi thơm. Món cá chẽm hấp có thịt ngọt, mềm tan trong miệng. Cá giàu protein chất lượng cao và axit béo omega-3, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch.

3. Gà hấp hạt sen và củ hoa huệ

Sau khi sơ chế sạch thịt gà, bạn chặt thành từng miếng, nêm một chút muối, bột gừng ướp trong khoảng 15 phút. Sau đó cho thịt gà vào bát tô, xếp lên trên một lớp hạt sen Huế đã ngâm và phần củ hoa huệ. Trong quá trình hấp, nước dùng thơm ngon tiết ra từ thịt gà được hạt sen hấp thụ hoàn toàn, hương thơm tinh tế của hạt sen sẽ giúp giảm vị béo của thịt. Món ăn này sẽ hỗ trợ làm ẩm phổi và dịu tâm trí. Các alkaloid trong hạt sen giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện giấc ngủ, đặc biệt thích hợp cho mùa thu khô hanh. Thịt gà hấp mềm và mịn mà không bị khô, trong khi hạt sen và củ hoa huệ mềm, dẻo và ngọt. Nước dùng trong vắt nhưng vẫn đậm đà hương vị. Trước khi thưởng thức bạn có thể cho thêm vài hạt kỷ tử và một ít hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí.

Tôm tươi, bỏ chỉ lưng, được chẻ đôi và ăn kèm với miến mềm mướt đậm đà hương tỏi. Vị umami của tôm được tỏa ra trọn vẹn trong quá trình hấp, hòa quyện cùng miến thấm gia vị cùng nước tiết ra từ hải sản. Món ăn này khéo léo kết hợp vị tươi ngon của hải sản với một loại thực phẩm thiết yếu là miến, mang đến cảm giác no bụng, trong khi tỏi có đặc tính kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch. Sau khi món ăn hoàn thành hãy trang trí với một chút rau mùi thái nhỏ, tỏi băm nhỏ phi thơm - vàng ươm và vài lá ớt đỏ. Sự xen kẽ màu sắc của các nguyên liệu như đỏ, trắng và xanh lá cây khiến món ăn trở nên rực rỡ, vô cùng hấp dẫn.

5. Rau củ ngũ sắc hấp

Đây là một món chay ngon tuyệt và chế biến rất nhanh gọn. Bạn chỉ cần sơ chế, rửa sạch các loại rau củ theo mùa tùy theo sở thích như khoai lang, cà rốt, bí đỏ, đậu nành Nhật Bản, ngô, bông cải xanh, bắp cải tím và nấm sò, su su, củ sen... rồi cắt thành từng miếng vừa ăn tùy theo sở thích. Xếp rau củ thành từng lớp theo màu sắc và rắc một chút muối cùng dầu ô liu vào. Tiếp theo bạn có thể cho vào nồi chiên không dầu có chức năng hấp rồi hấp trong khoảng 8-10 phút để giữ được màu sắc tự nhiên và độ giòn của rau củ. Món ăn này không chỉ đầy màu sắc và hấp dẫn mà còn giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho việc thanh lọc đường ruột. Chấm rau củ với nước mắm tỏi chua ngọt, muối vừng tự làm hoặc kho quẹt sẽ rất ngon và làm tăng hương vị mà không lấn át rau củ.

Hấp món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra có rất nhiều mẹo. Đầu tiên, nếu có thể bạn hãy hấp bằng xửng tre sẽ giúp hơi nước lưu thông đều hơn, khiến món ăn ngon hơn. Thứ hai, hãy kiểm soát nhiệt độ, do các nguyên liệu khác nhau cần thời gian hấp khác nhau. Ví dụ, cá cần hấp nhanh, trong khi thịt cần lửa nhỏ, chậm. Cuối cùng, hãy nêm nếm gia vị hợp lý bởi vì món hấp ưu tiên giữ hương vị nguyên bản. Do đó bạn tránh nêm quá nhiều muối trong quá trình ướp ban đầu, và sau khi hấp, tùy thuộc vào nguyên liệu có thể nêm nếm lại cho vừa ăn.

Xét về mặt dinh dưỡng, hấp là một trong những phương pháp nấu ăn lành mạnh nhất. So với món chiên, kho, hầm thì hấp hầu như bảo toàn chất dinh dưỡng trong nguyên liệu, giữ lại hơn 90% vitamin. Không giống như hầm, vốn có thể khiến các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước/bị mất vào nước dùng. Hấp duy trì nhiệt độ ổn định khoảng 100°C, tiêu diệt các vi sinh vật có hại đồng thời tránh được các chất độc hại thường gặp khi nấu ở nhiệt độ cao. Đối với người già và trẻ em có hệ tiêu hóa yếu, kết cấu mềm mại của thức ăn hấp giúp giảm đáng kể gánh nặng cho đường tiêu hóa.