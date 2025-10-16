Trời chuyển lạnh, phụ nữ nên ăn nhiều 3 món ăn này để bổ khí huyết, tăng cường miễn dịch, giúp da mịn màng

Vào thời điểm hiện tại mùa thu đang dần khép lại và mùa đông đang đến gần. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, với nhiệt độ buổi sáng và buổi tối xuống thấp. Chúng ta đã bắt đầu chuẩn mặc những trang phục cho giai đoạn chuyển mùa và chuẩn bị những chiếc chăn dày hơn khi những cơn gió mùa của mùa đông đến. Trong số chúng ta, có nhiều phụ nữ nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ. Vì vậy, vào cuối thu, trước khi mùa đông đến, phụ nữ nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chúng ta không chỉ đơn thuần chuẩn bị quần áo để giữ ấm mà còn nên bổ sung đồ ăn, thực phẩm giúp làm cơ ấm cơ thể từ bên trong.

Khi thời tiết trở lạnh, chị em phụ nữ nên ăn nhiều 3 món ăn vặt này để bổ máu, tăng cường khí huyết, nâng cao sức đề kháng, giữ ấm tay chân, không sợ lạnh. Đây là 3 món ăn vặt dễ làm, tốt cho sức khỏe, giúp bổ khí huyết, tăng cường sức đề kháng. Mỗi ngày ăn một ít, da dẻ sẽ được dưỡng ẩm, tóc đen hơn, sắc mặt hồng hào hơn, tay chân ấm áp, không còn sợ lạnh nữa.

1. Kẹo mè đen, táo đỏ và óc chó

Thành phần chính của món ăn này là mè đen, hạt óc chó, táo đỏ và kỷ tử. Bạn cũng có thể thêm các loại trái cây khô và hạt yêu thích. Đây là những thực phẩm rất bổ dưỡng, giàu protein, chất béo không bão hòa, sắt, canxi, v.v... rất tốt cho phụ nữ. Tỷ lệ nguyên liệu có thể linh hoạt điều chỉnh, bạn có thể thêm bớt tùy thích.

Nguyên liệu: 250g mè đen, 30g kỷ tử, 180g táo đỏ, 100g hạt óc chó, 250g mạch nha, 30g nước.

Cách làm kẹo mè đen, táo đỏ và hạt óc chó

Bước 1: Rửa sạch tất cả nguyên liệu trước. Hạt mè đen, óc chó (hoặc các loại hạt khác thêm vào) nên được rang chín để có hương thơm hơn. Bạn có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng để làm chín các loại hạt. Mạch nha bạn cho vào bát rồi thêm 30g nước, hòa đều. Táo đỏ sau khi rửa sạch thì cho vào chảo rang để loại bỏ độ ẩm. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Sau đó bạn đặt chảo chống dính lên bếp, đun nóng rồi cho phần nước mạch nha vào đun nhỏ lửa. Khi sôi, nước sẽ bốc hơi nhanh, bạn tiếp tục xào cho đến khi hỗn hợp sệt lại, bọt đường nổi lên và chuyển sang màu nâu sẫm.

Bước 3: Lúc này, đổ mè đen vào, vừa đổ vừa đảo đều. Sau đó cho táo đỏ, kỷ tử và hạt óc chó vào, tiếp tục đảo đều tất cả nguyên liệu trên mức lửa nhỏ để phần siro phủ đều nguyên liệu và bám vào nguyên liệu, rồi tắt bếp. Lót giấy nến lên khay, đổ hỗn hợp vừa nấu xong vào và trải một lớp giấy nên khác lên trên rồi dùng thanh cán bột dàn đều khi còn nóng. Sau khi nguội, úp ngược khay xuống và cắt thành từng miếng nhỏ. Bạn có thể cho tất cả vào lọ hoặc đóng gói riêng lẻ và thưởng thức bất cứ khi nào bạn muốn.

Thành phẩm món kẹo mè đen, táo đỏ và hạt óc chó

Đây là món ăn vặt giòn ngon, mùi thơm lừng của mè đen, vị bùi béo của hạt óc chó quyện trong vị ngọt thanh của táo đỏ cùng kỷ tử. Với công thức làm đơn giản bạn đã có một món ăn vặt ngon, tốt cho sức khỏe, lại sạch sẽ, hợp vệ sinh và an toàn khi ăn.

2. Bánh củ mài việt quất

Thời điểm hiện tại là chính vụ của củ mài (hoài sơn) nên chất lượng ngon và tốt nhất trong năm. Chúng xuất hiện nhiều trên thị trường và giá cả hợp lý. Do đó bạn nên tận dụng loại nguyên liệu này để chế biến các món ăn. Củ mài trước đây vốn là món ăn "chống đói" của người nghèo nhưng giá trị của nó được ví von tương đương với nhân sâm. Củ mài giàu giá trị dinh dưỡng, nó giúp bổ âm, dưỡng ẩm cho da khô, dưỡng tóc, cải thiện thể lực, v.v... Đặc biệt là đối tượng phụ nữ nên thường xuyên bổ sung củ mài vào chế độ ăn uống để cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như làn da và mái tóc.

Nguyên liệu: 150g-200g củ mài, 50g nam việt quất khô, 1 thìa canh đường trắng, 20g vụn dừa khô.

Cách làm món bánh củ mài việt quất

Bước 1: Gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch củ mài, sau đó hấp khoảng 15-20 phút. Khi củ mài chín, bạn lấy ra cho vào âu trộn. Nam việt quất khô đem thái nhỏ. Chuẩn bị một chiếc đĩa và rải một lớp dừa nạo xuống đáy.

Bước 2: Cho nam việt quất đã thái nhỏ vào âu đựng củ mài, thêm đường (hoặc sữa bột). Sau đó dùng dĩa/nĩa nghiền nhuyễn củ mài. Vừa nghiền vừa trộn đề củ mài được trộn đều với nam việt quất (hoặc bạn có thể dùng máy xay thực phẩm nếu muốn nguyên liệu mịn hơn).

Bước 3: Cuối cùng, đeo găng tay thực phẩm, lấy một lượng nguyên liệu vừa đủ, vo thành từng viên nhỏ trong lòng bàn tay. Sau đó lăn qua lại trong đĩa dừa vụn 2-3 lần để bánh củ mài phủ đều lớp dừa là hoàn thành.

Thành phẩm món bánh củ mài việt quất

Món bánh củ mài việt quất được làm rất đơn giản, món ăn mềm, dẻo, vị chua ngọt, rất bổ dưỡng. Bạn có thể dùng món ăn này thưởng thức cùng một tách cà phê hay ly sữa vào buổi xế chiều.

3. Kẹo gừng

Vào mùa thu đông, chúng ta không chỉ cần chú ý phòng cảm mà còn không được xem nhẹ độ ẩm. Với đặc tính nóng, gừng có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Tuy có thể gây hiện tượng khô miệng (do có thể gây nóng trong, sinh nhiệt nếu ăn nhiều) nhưng tiêu thụ một chút và hợp lý sẽ rất có lợi cho phụ nữ. Gừng có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, bổ dương, làm ấm tỳ vị, thông kinh hoạt lạc, làm ấm tay chân.

Nguyên liệu: 150g gừng gọt vỏ, 50g nước, 130g đường nâu, 160g mạch nha, một ít bột gạo nếp đã rang chín hoặc đường bột (để chống dính).

Cách làm món kẹo gừng

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch gừng rồi thái nhỏ. Hãy cố gắng giữ lại phần vỏ gừng để duy trì sự cân bằng dược tính của gừng và vỏ gừng mang lại, làm giảm nguy cơ nóng. Sau đó cho gừng vào máy xay thực phẩm, thêm nước rồi xay thành hỗn hợp nhuyễn. Đổ ra, thêm đường nâu và mạch nha. Trộn đều và đợi khoảng nửa tiếng.

Bước 2: Sau khi nước gừng và đường đã hòa quyện đều, đổ vào nồi hoặc chảo chống dính, đun trên lửa lớn cho đến khi sôi. Sau khi sôi, tiếp tục đun ở mức lửa vừa cho đến khi nước cạn bớt. Không khuấy trong khi nấu. Nấu cho đến khi hỗn hợp trong nồi đặc lại. Dùng nhiệt kế đo siro đạt 118°C, hãy dừng nấu ngay. Sau đó, tắt bếp. Nếu không có nhiệt kế, hãy chuẩn bị một bát nước lạnh. Dùng thìa múc một ít siro đã nấu chín thả vào nước lạnh. Nếu siro tạo thành những hạt mềm thì dừng nấu.

Bước 3: Đổ ngay siro kẹo gừng đã nấu chín lên giấy nến. Để siro dàn đều tự nhiên. Sau đó để nguội, gỡ giấy nến ra (nếu giấy nến khó tháo, hãy cho vào tủ lạnh để đường đông lại sẽ dễ tháo hơn). Dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào bột gạo nếp đã rang chín sao cho kẹo được phủ một lớp bột. Bạn có thể bảo quản trong lọ và ăn hai viên mỗi sáng.

Thành phẩm món kẹo gừng

Với công thức làm kẹo gừng này bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm được. Món ăn có vị ngọt thanh, thoang thoảng chút gừng và cay nồng. Càng nhai càng thơm, ấm bụng.

Trên đây là 3 món ăn vô cùng dễ làm, tận dụng các nguyên liệu theo mùa tốt cho sức khỏe của chị em vào mùa thu đông. Hãy tận dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể, bổ khí huyết, giúp da mịn đẹp nhé!