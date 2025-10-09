Không cần thực đơn rườm rà, bữa cơm nhà chỉ với 4 món tinh giản cũng đủ kéo cả gia đình về bên mâm cơm ấm. Tất cả đều có thể hoàn thành trong khoảng 20-30 phút, chi phí tiết kiệm mà hương vị thì “đỉnh của chóp”. Đặt nồi cơm lên bếp, chia nhỏ thao tác, nêm nếm vừa tay, thế là bạn đã có một mâm cơm trọn vị, trọn yêu thương cho cả nhà.

1. Cá hố hấp gừng - món ngon thanh ngọt, giữ trọn vị biển

Món cá hố hấp gừng là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình những ngày muốn ăn nhẹ mà vẫn đủ chất. Vị cá tươi, béo nhẹ quyện cùng gừng thơm và nước tương đậm đà, vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Cách làm: Rửa sạch cá hố, cắt khúc vừa ăn rồi ướp cùng một chút muối, vài lát gừng và ít rượu nấu ăn trong khoảng 20 phút để khử mùi tanh và giúp cá thấm vị. Sau đó, đun nước thật sôi rồi cho cá vào hấp lớn lửa trong khoảng 8 phút. Khi cá chín, lấy ra, gắp bỏ lát gừng, rưới nhẹ một ít dầu hấp cá hoặc nước tương hấp cá, rắc thêm hành lá cắt nhỏ lên trên.

Cá chín tới có màu trắng ngà, thịt mềm mà không nát, hương thơm dìu dịu của gừng hòa quyện vị ngọt tự nhiên của cá khiến ai cũng khó lòng từ chối. Một món ăn đơn giản, nhanh gọn mà thanh tao - đúng chuẩn tinh thần ẩm thực “càng giản đơn càng ngon”.

2. Thịt bò hầm cà chua khoai tây - món ăn ấm lòng cho những ngày se lạnh

Món thịt bò hầm cà chua khoai tây là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo mềm của thịt, vị chua ngọt tự nhiên của cà chua và độ bùi thơm của khoai tây. Một món ăn giản dị mà tràn đầy hương vị, khiến bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng và đầy yêu thương.

Cách làm: Chuẩn bị phần nguyên liệu gồm: Thịt bò gân (hoặc thịt bò bắp) đã chần sơ qua nước sôi, cà chua, khoai tây, vài lát gừng, hành khô, lá nguyệt quế và một ít hoa hồi để tạo hương thơm. Cà chua và khoai tây cắt miếng vừa ăn.

Đầu tiên, đun nóng chảo, cho chút dầu ăn vào rồi phi thơm gừng và gia vị. Cho thịt bò vào đảo đều trên lửa lớn cho săn lại, dậy mùi thơm. Tiếp theo, nêm rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào và chút đường để tạo vị đậm đà. Khi thịt đã ngấm, cho cà chua vào xào cùng cho đến khi mềm ra, tiết nước đỏ sánh. Thêm nước nóng vào xâm xấp mặt thịt.

Sau đó, chuyển hỗn hợp sang nồi áp suất, hầm ở lửa vừa trong khoảng 20 phút để thịt chín mềm và ngấm đều gia vị. Khi thịt đã gần đạt độ mềm mong muốn, cho khoai tây vào nấu thêm khoảng 10 phút nữa đến khi khoai chín bở nhẹ, nước sốt sánh lại là hoàn hảo.

Khi dọn ra, món ăn có màu đỏ óng hấp dẫn, mùi thơm quyện của cà chua chín và thịt bò hầm, vị béo ngọt lan tỏa khắp miệng. Từng miếng thịt mềm rục, khoai tây thấm sốt sánh mịn, ăn kèm cơm trắng hay bánh mì đều ngon “đến tận đáy lòng”.

Một món ăn không cầu kỳ nhưng chứa đựng đủ sắc - hương - vị, gói trọn hơi ấm của căn bếp và tình cảm gia đình trong từng muỗng ăn.

3. Súp lơ xào thịt - món ngon thanh đạm, giòn ngọt tròn vị

Món súp lơ xào thịt là một trong những món ăn quen thuộc, dễ nấu mà lại bắt cơm vô cùng. Sự kết hợp giữa súp lơ giòn ngọt, cà rốt tươi, ớt xanh thanh nhẹ và thịt heo mềm béo tạo nên hương vị hài hòa, vừa thanh mát vừa đậm đà.

Cách làm: Chuẩn bị các nguyên liệu gồm súp lơ, thịt heo (nên chọn phần có cả nạc và mỡ cho mềm ngon), cà rốt, ớt xanh và ít gừng băm.

Bắt chảo lên bếp, đổ một ít dầu ăn, cho súp lơ và cà rốt vào đảo sơ trên lửa lớn trong vài phút cho rau vừa chín tới rồi vớt ra để riêng. Tiếp đó, trong chảo còn lại dầu, cho gừng vào phi thơm, rồi cho phần thịt mỡ vào xào cho ra bớt dầu, sau đó cho thịt nạc vào đảo cùng đến khi thịt săn lại, hơi ngả màu vàng.

Khi thịt đã chín tới, cho hỗn hợp súp lơ và cà rốt vào xào cùng, rưới quanh chảo một ít rượu nấu ăn để khử mùi và tăng hương vị. Nêm gia vị gồm muối, nước tương, đường và ít nấm hương tươi (hoặc nấm rơm). Cuối cùng, thêm vài lát ớt xanh cho dậy mùi, cho một muôi nước nóng vào đảo nhanh tay để rau ngấm đều gia vị rồi tắt bếp.

Món ăn hoàn thành có màu sắc rực rỡ, hương thơm nhẹ của gừng hòa cùng vị ngọt tự nhiên của súp lơ, béo mềm của thịt và chút cay thanh của ớt xanh. Một món xào đơn giản nhưng mang lại cảm giác “cơm nhà” tròn đầy - vừa ngon miệng vừa ấm lòng.

4. Bầu xào tép khô - món ngon dân dã mà ngọt lành vị quê

Món bầu xào tép khô tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người nhớ mãi nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm vừa miệng và hương thơm mộc mạc gợi bữa cơm nhà xưa.

Cách làm: Bắc chảo lên bếp, cho ít dầu ăn vào đun nóng rồi thả bầu hương đã gọt vỏ, cắt lát mỏng vào xào nhanh tay đến khi bầu hơi mềm, dậy mùi thơm tự nhiên. Sau đó, cho một nắm nhỏ tép khô đã rửa sạch vào đảo đều cùng bầu. Nêm thêm chút nước nóng, ít muối, rồi rắc vài lát nấm rơm tươi để tăng vị ngọt. Tiếp tục đảo nhanh tay cho đến khi mọi nguyên liệu hòa quyện, ngấm đều gia vị thì tắt bếp, dọn ra đĩa.

Món ăn hoàn thành có màu xanh mướt mắt, bầu thấm vị tép giòn mặn, điểm thêm hương nấm thanh ngọt tự nhiên. Chỉ cần một bát cơm trắng nóng hổi, món bầu xào tép khô giản dị này đủ khiến bữa cơm nhà trở nên ấm cúng và ngon miệng lạ thường.

Chúc bạn thực hiện bữa cơm nhà thơm ngon thành công!



