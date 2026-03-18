Lễ Thánh Patrick năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với những người hâm mộ Hoàng gia Anh. Còn nhớ năm ngoái, sự kiện này đã phải chứng kiến sự vắng mặt đầy tiếc nuối của Vương phi Kate khi cô đang trong quá trình điều trị ung thư. Giờ đây, ở tuổi 44, đóa hồng kiên cường của nước Anh đã chính thức quay trở lại đảm nhận vai trò Đại tá danh dự của Trung đoàn Vệ binh Ireland. Sự xuất hiện của cô tại doanh trại Mons ở Aldershot không chỉ là một cái gật đầu với truyền thống trăm năm, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sức sống và vẻ đẹp vượt thời gian. Cùng bóc tách từng chi tiết trong bộ trang phục mang sắc xanh hy vọng đã giúp Kate chiếm trọn "spotlight" nhé!

Đẳng cấp thời trang hoàng gia: Khi sắc xanh ngọc bích lên ngôi

Với những ai thường xuyên theo dõi phong cách của Vương phi Kate, chắc hẳn đều biết cô luôn tinh tế trong việc chọn màu sắc trang phục để tôn vinh những sự kiện mình tham dự. Để tri ân ngày quốc lễ của Ireland, màu xanh lá dĩ nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Ngoại trừ một lần phá lệ duy nhất vào năm 2015 với set đồ màu nâu hạt dẻ, Kate luôn trung thành với các sắc độ xanh khác nhau mỗi dịp Thánh Patrick.

Năm nay, cô chọn cho mình một diện mạo đơn sắc (monochrome) với gam màu xanh ngọc bích đậm (deep jade) cực kỳ sang trọng và tôn da. Điểm nhấn của tổng thể đến từ chiếc áo khoác dáng dài cắt may sắc sảo cộp mác thương hiệu ruột Alexander McQueen. Phối hợp nhịp nhàng cùng áo khoác là chiếc mũ đội đầu tinh xảo của nhà thiết kế Gina Foster Millinery. Để giữ ấm trong tiết trời sương giá, cô khéo léo sử dụng đôi găng tay len Merino trị giá khoảng 130 bảng Anh (tương đương gần 4 triệu đồng) đến từ thương hiệu Cornelia James. Phần dưới của set đồ được hoàn thiện một cách gọn gàng, thanh lịch với khăn quàng cổ, găng tay dự phòng, thắt lưng và đôi bốt cao gót đen tuyền của Ralph Lauren. Không cần phô trương, sự chỉn chu từ những chi tiết nhỏ nhất chính là cách Kate khẳng định khí chất Hoàng gia.

Điểm nhấn đắt giá từ đôi khuyên tai "hiếm có khó tìm" và chiếc cài áo tinh xảo

Nếu bộ trang phục mang lại vẻ ngoài uy quyền và thanh lịch, thì những món trang sức đi kèm lại chính là thứ ánh sáng lấp lánh tôn lên nét đài các của vị Vương phi. Chị em hẳn sẽ phải xuýt xoa khi biết Kate đã tinh tế chọn lại đôi khuyên tai Emerald and Diamond Halo Earrings của thương hiệu trang sức xa xỉ Asprey London. Đây là một món đồ hiếm hoi trong bộ sưu tập của cô, từng được cô diện trong sự kiện Earthshot Prize ở Boston vào năm 2022.

Đôi khuyên tai này thực sự là một kiệt tác chế tác với 72 viên kim cương lấp lánh (tổng cộng 0,79 carat) ôm trọn lấy 4 viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp (tổng cộng 1,27 carat). Mặc dù hiện tại thiết kế này đã ngưng bán trên trang chủ của hãng, nhưng giới mộ điệu ước tính giá trị của nó rơi vào khoảng 8.500 bảng Anh (tương đương hơn 260 triệu đồng). Màu xanh mướt mát của ngọc lục bảo phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tiệp màu hoàn hảo với chiếc áo khoác, khiến khuôn mặt của Kate bừng sáng rạng rỡ.

Bên cạnh đôi khuyên tai đắt giá, một chi tiết vô cùng ngọt ngào và tinh tế khác chính là chiếc cài áo hình cỏ ba lá (shamrock) bằng vàng tinh xảo của Cartier. Đây không phải là món đồ sở hữu cá nhân mà là kỷ vật cô được Trung đoàn Vệ binh Ireland cho mượn. Sự kết hợp giữa trang sức cá nhân đắt tiền và kỷ vật mang tính biểu tượng của quân đội cho thấy sự thông minh và thấu đáo của Kate trong cách giao tiếp bằng thời trang.

Nụ cười rạng rỡ giấu đi những thăng trầm và tiếp nối truyền thống trăm năm

Hơn cả một màn trình diễn thời trang, sự hiện diện của Kate tại sự kiện này mang một sức nặng cảm xúc vô hình. Năm 2023, cô vinh dự được trao tước hiệu Đại tá danh dự của Trung đoàn Vệ binh Ireland – vị trí mà phu quân của cô, Thân vương William, từng nắm giữ. Nhưng thật xót xa khi ngay năm sau đó (2024), cô phải lỡ hẹn với cuộc diễu hành vì cuộc chiến với căn bệnh ung thư. Ngày hôm đó, những người lính vệ binh đã đồng thanh hô vang ba tiếng chúc mừng để hướng về vị Vương phi đang vắng mặt. Và hôm nay, khi cô đứng đó, khỏe mạnh, tươi tắn, nhận nghi thức chào tri ân từ các binh sĩ trong lúc họ hoàn thành cuộc diễu hành, đó thực sự là một khoảnh khắc vỡ òa đối với hoàng gia và những người yêu mến cô.

Nói thêm một chút về lịch sử, Trung đoàn Vệ binh Ireland được Nữ hoàng Victoria thành lập vào năm 1900. Tục lệ trao tặng những nhánh cỏ ba lá – biểu tượng của nước Ireland đại diện cho niềm tin, tình yêu quê hương bắt đầu từ năm 1901 do con dâu bà là Vương hậu Alexandra khởi xướng. Trong thời chiến, những nhánh cỏ này được gửi ra tiền tuyến, mang theo lời chúc bình an nằm gọn trong mũ sắt của các chiến sĩ. Còn trong thời bình, vinh dự lớn nhất của người lính là được nhận cỏ ba lá từ tay một thành viên hoàng gia cấp cao.

Nhiệm vụ thiêng liêng này từng gắn liền với hình ảnh của Thái hậu Elizabeth (Queen Mother) cho đến khi bà qua đời, sau đó được Vương nữ Anne tiếp nối. Và từ năm 2012, Vương phi Kate đã thay mặt Hoàng gia gánh vác trọng trách này một cách xuất sắc. Nhìn nụ cười ấm áp của cô ngày hôm nay, công chúng không chỉ thấy một biểu tượng thời trang, mà còn thấy một người phụ nữ bản lĩnh, một trái tim ấm áp đã bước qua giông bão để tiếp tục tỏa sáng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của thời gian.