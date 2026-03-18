Trong suốt nhiều năm sống dưới ánh đèn sân khấu, hai nàng Công chúa Beatrice (37 tuổi) và Eugenie (35 tuổi) luôn trung thành với các thương hiệu thời trang cao cấp xa xỉ. Beatrice thường ưu ái nhà thiết kế người Anh Emilia Wickstead, trong khi Eugenie lại dành tình yêu cho thương hiệu Peter Pilotto. Tuy nhiên, thay vì được ngợi khen như những biểu tượng thời trang, họ lại thường xuyên trở thành tâm điểm chế giễu của công chúng vì những bộ cánh rườm rà khó hiểu, điển hình như chiếc "mũ bánh quy" đi vào lịch sử của Beatrice tại đám cưới Thân vương William.

Xấu hay đẹp còn tùy mắt nhìn, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Những bộ đồ đó đắt đỏ đến choáng váng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gần đây dư luận không bắt đầu săm soi vào nguồn gốc dòng tiền đằng sau tủ đồ xa hoa ấy. Khi những khoản thanh toán bí mật và các mối quan hệ làm ăn của cha họ - cựu Vương tử Andrew bị phanh phui, người ta mới ngã ngửa. Liệu có thế lực nào đang "chống lưng" cho lối sống xa hoa của hai chị em, mặc cho Thái tử William đã từng khẩn thiết yêu cầu họ phải minh bạch tài chính?

Bóc giá những bộ cánh "thảm họa" ngốn cả gia tài

Chuyện ăn mặc của chị em nhà Beatrice chưa bao giờ thôi làm tốn giấy mực của báo giới, đặc biệt là khi các chuyên gia bóc giá những món đồ trông có vẻ "kỳ cục" nhưng lại mang giá trị bằng cả gia tài. Chuyên gia tạo hình Lisa Talbot từng phân tích rằng một số bộ cánh chói lọi nhất của họ có thể tiêu tốn tới 8.000 bảng Anh (khoảng 281 triệu đồng) cho một lần xuất hiện. Lấy ví dụ điển hình nhất là đám cưới của Thân vương William và Vương phi Kate vào năm 2011, chiếc áo khoác váy màu hồng phấn của Valentino mà Beatrice diện kết hợp cùng chiếc mũ Philip Treacy đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chê bai.

Dù bị một trang Facebook thu hút tới 142.000 lượt thích mang ra làm trò cười và ví von với chiếc bánh quy xoắn hay miếng gà tây rán, bộ trang phục này thực chất toát ra "mùi tiền" vô cùng nồng nặc. Một chiếc áo khoác Couture của Valentino rơi vào khoảng 3.000 đến 5.000 bảng Anh (khoảng 105 triệu đồng - 175 triệu đồng) , cộng thêm chiếc mũ đặt làm riêng giá khởi điểm 2.000 bảng Anh (hơn 70 triệu đồng), gộp cả giày và phụ kiện, tổng giá trị bộ đồ lên tới 6.000 - 8.000 bảng Anh (khoảng 210 triệu đồng - 281 triệu đồng. Trong khi đó, cô em Eugenie diện thiết kế của Vivienne Westwood cũng ngốn nhẹ nhàng từ 4.000 đến 7.000 bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng - 246 triệu đồng).

Công thức vung tiền này không hề thay đổi qua năm tháng, từ chiếc váy lụa Vivienne Westwood tại Lễ hội đua ngựa Investec Derby 2013 (trị giá 3.000 - 6.000 bảng Anh, khoảng 105 triệu đồng - 210 triệu đồng) cho đến chiếc mũ bươm bướm sặc sỡ của Beatrice tại đám cưới Peter Phillips năm 2008 (định giá 1.500 - 3.000 bảng Anh, khoảng 52 triệu đồng - 105 triệu đồng). Điều này dẫn đến một dấu hỏi cực lớn: Nếu việc nhận đồ tài trợ miễn phí là điều cấm kỵ trong quy tắc Hoàng gia, thì ai là người đã thanh toán cho những hóa đơn khổng lồ này?

Cần nhớ rằng, Vua Charles chỉ chi trả cho tủ đồ của Vương phi xứ Wales (Kate Middleton) để tránh các vấn đề hối lộ hay thiên vị, và ông chắc chắn không bao giờ bao đồng việc sắm sửa đồ hiệu cho hai cô cháu gái không phải là thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian.

Lương ba cọc ba đồng nhưng sống mòn trên đống hàng hiệu

Sự mâu thuẫn giữa thu nhập thực tế và lối sống vương giả của Beatrice đã từng bị đem ra mổ xẻ vào năm 2015. Thời điểm đó, cô công chúa này gây sốc khi đi du lịch nghỉ dưỡng tới tận 17 lần trong một năm, dù mức lương cho công việc "chuyên viên phân tích sản xuất quốc tế" tại Sony Pictures của cô chỉ vỏn vẹn 19.500 bảng Anh/năm (khoảng 685 triệu đồng). Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams đã thẳng thắn chỉ ra rằng mức lương đó chẳng bõ bèn gì so với cuộc sống nhung lụa thừa mứa của cô.

Vậy thế lực nào đã đứng sau đài thọ cho những chuyến đi xa hoa và tủ đồ hiệu chật ních ấy? Nhiều nguồn tin thân cận từng bao biện rằng cha mẹ hai nàng công chúa là người chu cấp tài chính. Thế nhưng, câu trả lời này lại mở ra một hố sâu tăm tối hơn khi hồ sơ của tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein được công bố, hé lộ những góc khuất tài chính động trời của cả Vương tử Andrew và vợ cũ Fergie. Trong các tin nhắn bị rò rỉ, Epstein từng phàn nàn về thói quen "đào mỏ" của Fergie và ám chỉ rằng ông ta đã phải chu cấp tiền bạc cho bà suốt 15 năm trời.





Dòng tiền bí ẩn từ tỷ phú và góc khuất sau vỏ bọc Hoàng gia

Sự vụ càng thêm bùng nổ khi tờ The Mail on Sunday tung ra những tin nhắn mật tiết lộ cựu Vương tử Andrew từng thúc đẩy việc chuyển những khoản tiền bí mật lên tới hàng trăm ngàn bảng Anh từ một tỷ phú gây tranh cãi cho hai cô con gái của mình. Cụ thể, vào tháng 6/2011, Andrew đã thảo luận với Jonathan Rowland (CEO của Banque Havilland lúc bấy giờ) về việc nhận một khoản tiền 300.000 bảng Anh (khoảng 10,5 tỷ đồng) từ tỷ phú David Rowland. Đáng chú ý, trong số tiền này, Beatrice và Eugenie mỗi người sẽ bỏ túi 50.000 bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng). Kế hoạch được vạch ra là hai nàng công chúa sẽ dùng một nửa số tiền đó để đầu tư vào Jellybook - một quỹ đầu tư do chính Jonathan Rowland vừa thành lập.

Đứng trước mớ bòng bong tài chính này, Thân vương William được cho là đã khẩn thiết yêu cầu các em họ mình cho phép tiến hành một cuộc kiểm tra "đạo đức" về nguồn tiền và các khoản đầu tư, nhưng hai cô gái dường như đã phớt lờ lời khuyên này. Giờ đây, các nghị sĩ đang lên tiếng đòi mở cuộc điều tra làm rõ xem liệu những khoản thanh toán này có phải là sự trao đổi lợi ích mờ ám, đổi lấy việc cựu Vương tử Andrew sử dụng chức vụ Đặc phái viên Thương mại để hậu thuẫn cho công việc kinh doanh của gia đình Rowland hay không. Rõ ràng, đằng sau những bộ đồ hiệu rực rỡ và những chiếc mũ diêm dúa bị công chúng cười chê, lại là một mạng lưới tài chính đầy uẩn khúc đang dần kéo hình ảnh của hai nàng công chúa chìm sâu vào vòng xoáy tai tiếng của cha mẹ mình.