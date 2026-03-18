Sáng thứ Ba vừa qua, Vương phi xứ Wales - Kate Middleton đã chiếm trọn spotlight khi sải bước tại doanh trại Mons ở Aldershot, Anh. Trở lại lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick của Lực lượng Vệ binh Ireland, bà mẹ ba con khiến công chúng xuýt xoa với diện mạo tươi tắn, thanh lịch trong set đồ Alexander McQueen màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Không chỉ gây ấn tượng bởi gu thời trang hoàng gia tinh tế và thói quen tái sử dụng đồ cũ cực đỉnh, sự xuất hiện rạng rỡ của Kate ở tuổi 44 sau những thăng trầm về sức khỏe càng khiến người hâm mộ thêm phần ấm lòng và ngưỡng mộ.

Khí chất thanh tao trong thiết kế bespoke của Alexander McQueen

Chị em mê phong cách thanh lịch, sang trọng rặt chất quý tộc Anh thì chắc chắn không thể bỏ qua những lần xuất hiện của Vương phi Kate Middleton. Lần này, "bông hồng nước Anh" lại tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ đỉnh cao của mình khi chọn một thiết kế may đo riêng đến từ nhà mốt ruột Alexander McQueen. Chiếc áo khoác dạ dáng dài với hàng khuy cài chéo, được thắt eo gọn gàng bằng chiếc thắt lưng da màu đen không chỉ giúp tôn lên vóc dáng thon thả của bà mẹ ba con mà còn mang đến vẻ ngoài vô cùng quyền lực.

Bên trong, cô diện một chiếc váy sát nách cùng thương hiệu, khéo léo giữ ấm bằng chiếc khăn quàng cổ đen và đôi găng tay Cornelia James có giá khoảng 175 USD. Sự kết hợp màu sắc kinh điển giữa xanh ngọc lục bảo và đen tuyền chưa bao giờ làm người ta thất vọng, nhất là khi nó được khoác lên người một biểu tượng thời trang hoàng gia. Bộ trang phục vừa mang hơi thở mùa xuân tươi mới, lại vừa vặn tuyệt đối với tinh thần của ngày lễ kỷ niệm xứ cờ hoa.

Tinh tế đến từng chi tiết nhỏ: Đẳng cấp "chơi" phụ kiện và đồ cũ

Điểm nhấn ăn tiền nhất của diện mạo lần này lại nằm ở những món phụ kiện mang đậm tính hoài niệm. Phụ nữ chúng mình hay ngại mặc lại đồ cũ, nhưng Kate thì khác, cô luôn biết cách làm mới những món đồ đã nằm trong tủ hàng chục năm. Chiếc mũ phớt màu xanh rừng sâu của thương hiệu Gina Foster Millinery mà Kate đội hôm nay thực chất đã có một bản CV hoàng gia vô cùng hoành tráng. Nó từng đồng hành cùng cô tại chính buổi lễ này vào các năm 2014, 2018 và cả dịp lễ Giáng sinh năm 2024. Phối cùng đôi khuyên tai ngọc lục bảo đính kim cương tinh xảo của nhà Asprey London và đôi bốt da lộn cao cổ màu đen sành điệu từ Ralph Lauren, tổng thể của Vương phi mang nét cổ điển, kiêu kỳ nhưng vẫn vô cùng gần gũi.

Đặc biệt, với tư cách là Đại tá Trung đoàn, chiếc huy hiệu mũ của Sĩ quan Vệ binh Ireland cài trang trọng trên ve áo cùng nhánh cỏ ba lá (shamrock) tươi rói truyền thống chính là điểm nhấn hoàn hảo nhất. Nó thể hiện sự tinh tế, chỉn chu và lòng tôn trọng tuyệt đối của Kate dành cho sự kiện. Nhắc mới nhớ, màu xanh lá gần như là "dress code" bất thành văn của Vương phi trong dịp lễ này, nhưng cô cũng từng có một lần "phá lệ" đầy thú vị. Đó là vào năm 2023, cô khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện trong chiếc áo khoác váy màu xanh ngọc lam (turquoise) của Catherine Walker, kết hợp cùng giày cao gót Gianvito Rossi xuyệt tông. Dù diện màu sắc nào đi chăng nữa, khí chất của cô vẫn luôn tỏa sáng.

Nhìn hình ảnh Vương phi Kate rạng rỡ trao những nhánh cỏ ba lá cho các binh sĩ và âu yếm vuốt ve chú chó săn lai sói Seamus - linh vật của trung đoàn, ít ai nghĩ rằng cô vừa bước qua một giai đoạn đầy thử thách. Kể từ năm 2012, Kate gần như chưa từng vắng mặt tại lễ kỷ niệm thường niên này, ngoại trừ một lần duy nhất vào năm 2024 khi cô phải tạm gác lại mọi lịch trình để dồn sức điều trị bệnh ung thư.

Sự trở lại mạnh mẽ, đầy sức sống của cô ở tuổi 44 không chỉ là lời khẳng định cho tinh thần kiên cường mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho rất nhiều chị em phụ nữ. Dù trong hoàn cảnh nào, bão giông ra sao, Kate vẫn luôn giữ được cốt cách thanh tao và nụ cười rạng rỡ, làm tròn trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo nhất. Dân tình giờ chỉ còn tò mò một điều nho nhỏ, liệu sau buổi lễ trang trọng này, Vương phi có nâng một ly bia Guinness đen óng để ăn mừng theo đúng chuẩn truyền thống của người Ireland như mọi khi hay không mà thôi.