Cuộc đời đi làm của chị em phụ nữ, mười năm hay hai mươi năm thanh xuân chốn công sở, ai rồi cũng sẽ trải qua ít nhất vài lần đặt bút viết đơn xin nghỉ việc. Thường thì khi giọt nước đã tràn ly, sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, người ta rất dễ mang tâm lý "xong là thôi", đếm ngược từng ngày để thoát khỏi công ty, thậm chí muốn xả hết những ấm ức bấy lâu cho bõ ghét. Nhưng bạn biết không, cách chúng ta khép lại một cánh cửa sẽ quyết định trực tiếp đến cách những cánh cửa khác mở ra.

Rời đi một cách văn minh, êm đẹp không chỉ thể hiện khí chất, bản lĩnh của một người trưởng thành, mà xét xa hơn, đó chính là cách chúng ta đang tự tay gieo mầm, xây đắp "hậu vận" rực rỡ cho con đường sự nghiệp của chính mình. Quả đất tròn lắm, vòng tròn nhân sự lại càng nhỏ bé, biết đâu một ngày người sếp cũ khó tính lại chính là quý nhân phù trợ nâng bước bạn ở một ngã rẽ khác. Vậy làm sao để nói lời chia tay mà tình nghĩa vẫn đong đầy?

Đừng để cảm xúc lấn át lý trí: Giữ gìn các mối quan hệ chính là tự tạo "hậu vận" tốt

Khi quyết định rời đi, dù lý do là vì bạn đã tìm được một bến đỗ xịn xò hơn, hay đơn giản chỉ vì môi trường hiện tại quá ngột ngạt, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ một cái đầu lạnh và một trái tim ấm. Nhiều người trẻ thường mắc sai lầm là ngay khi vừa quyết định nghỉ, thái độ làm việc lập tức quay ngoắt 180 độ, chểnh mảng, đi trễ về sớm hoặc lên mạng xã hội bóng gió chê bai công ty cũ.

Sự thật là, những lời ca thán ấy chẳng giúp bạn xả stress được bao lâu, nhưng lại để lại một vết xước rất lớn trong hồ sơ năng lực của bạn dưới góc nhìn của những người ở lại, và cả những nhà tuyển dụng tương lai đang âm thầm quan sát. Trong triết lý nhân sinh, mọi sự gặp gỡ đều là duyên số.

Giữ cho đường lùi thênh thang, không đắc tội với ai, trân trọng những người đã đồng hành cùng mình trong một chặng đường dù ngắn hay dài, chính là cách bạn tích lũy phước báu, tạo ra một "hậu vận" hanh thông. Khi bạn rời đi bằng sự tử tế, những điều tử tế sẽ tự khắc tìm đến bạn ở bến đỗ tiếp theo.

Người đầu tiên biết chuyện nên là sếp, chứ không phải "bà hàng xóm" công sở

Sự chuyên nghiệp và tinh tế của bạn thể hiện rõ nhất ở khoảnh khắc bạn thông báo quyết định này. Đừng để sếp của bạn phải nghe tin bạn sắp nghỉ việc qua miệng của một đồng nghiệp khác trong giờ nghỉ trưa, hay qua một dòng trạng thái lấp lửng trên Facebook. Hãy chủ động sắp xếp một buổi cà phê nhỏ hoặc một cuộc họp kín 1-1 với người quản lý trực tiếp. Trong cuộc trò chuyện đó, hãy chân thành chia sẻ về định hướng mới của bản thân thay vì sa đà vào việc bới móc những khuyết điểm của công ty. Bạn hoàn toàn có thể dùng những lý do mang tính cá nhân như muốn thay đổi môi trường để làm mới bản thân, hoặc tìm kiếm một thử thách phù hợp hơn với lộ trình phát triển sắp tới.

Lời nói chẳng mất tiền mua, một thái độ cầu thị, biết ơn những cơ hội mà sếp đã trao cho mình trong thời gian qua sẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng. Một người quản lý có tầm chắc chắn sẽ không bao giờ làm khó một nhân sự biết điều, thậm chí họ còn sẵn sàng viết cho bạn một lá thư giới thiệu tuyệt vời để bạn bước sang công ty mới với tư thế ngẩng cao đầu.

Bàn giao có tâm: Giữ "phong thủy" rực sáng cho đến ngày làm việc cuối cùng

Nhiều người cho rằng tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc chỉ là thời gian "cưỡi ngựa xem hoa". Thế nhưng, đây lại là giai đoạn thử thách tính trách nhiệm của bạn cao nhất. Một nhân sự xuất sắc là người dù chỉ còn một ngày làm việc cũng sẽ cống hiến trọn vẹn. Hãy lập một danh sách bàn giao công việc cực kỳ chi tiết, rành mạch từng đầu mục, tệp tài liệu, mật khẩu hay những lưu ý nhỏ nhất cho người kế nhiệm.

Đừng để lại những đống hồ sơ lộn xộn hay những dự án dở dang không rõ đầu đuôi khiến người ở lại phải đau đầu giải quyết "tàn cuộc". Xét về mặt năng lượng, việc bạn dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc, sắp xếp máy tính gọn gàng, bàn giao mọi thứ minh bạch, rõ ràng cũng giống như việc bạn đang dọn dẹp lại "phong thủy" cho chính mình. Năng lượng cũ được giải phóng sạch sẽ, những tồn đọng được gỡ bỏ thì những dòng chảy tươi mới, may mắn và tài lộc mới có chỗ để bước vào cuộc sống của bạn. Sự tỉ mỉ và có trách nhiệm đến phút chót này chính là điểm cộng lớn nhất khiến bất cứ ai từng làm việc cùng bạn cũng phải nể phục.

Lời chào cao hơn mâm cỗ: Hãy để lại một bóng lưng thật đẹp

Ngày cuối cùng ở công ty, đừng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi ra về như một cơn gió vô tình. Một email chia tay được viết nắn nót, chân thành gửi đến toàn bộ đồng nghiệp, những phòng ban đã từng hỗ trợ bạn, sẽ là một dấu chấm kết thúc vô cùng trọn vẹn. Hãy nhắc lại một vài kỷ niệm vui, gửi lời cảm ơn cụ thể đến những người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn và đừng quên để lại thông tin liên lạc cá nhân để mọi người có thể kết nối khi cần.

Nếu có thể, một chút bánh trái ngọt ngào buổi xế chiều để mọi người cùng quây quần, cười nói cũng sẽ làm cho không khí ngày chia tay trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn rất nhiều. Rời đi không có nghĩa là chấm dứt mọi quan hệ. Ngày hôm nay bạn bước ra khỏi cánh cửa này với nụ cười tươi tắn và cái bắt tay thật chặt, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, khi công ty có một dự án lớn cần một người hiểu việc, sếp cũ sẽ không ngần ngại nhấc máy lên và trải thảm đỏ mời bạn quay về. Sự tử tế và chuyên nghiệp, suy cho cùng, luôn là khoản đầu tư sinh lời nhất trong mọi chặng đường sự nghiệp.