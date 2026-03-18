Trong vòng quay kỳ diệu của đất trời, ngày 20/3 năm nay không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc đánh dấu tiết Xuân phân - khi độ dài ngày và đêm chạm mức cân bằng hoàn hảo, mà còn là một ngày đại cát đại lợi khi tình cờ trùng phùng với ngày đản sinh của Thổ Địa (hay còn gọi là ngày Long Đài Đầu - Rồng ngẩng đầu). Sự hội tụ hiếm có này giống như một cú hích năng lượng khổng lồ, tượng trưng cho mặt đất bừng tỉnh, tài lộc cuồn cuộn tuôn trào và vận khí vút bay rực rỡ.

Để đón trọn vẹn luồng sinh khí tuyệt vời này và xua tan đi những xui rủi còn sót lại, hãy cùng điểm qua những phong tục thú vị, những điều kiêng kỵ cần khắc cốt ghi tâm và đặc biệt là bí kíp chọn màu sắc may mắn trong ngày đặc biệt này nhé.

Diện sắc xanh lá - Đón lộc ngập tràn

Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí, đánh dấu việc chúng ta đã đi qua trọn vẹn một nửa chặng đường của mùa xuân. Từ sau ngày này, ánh mặt trời sẽ lưu lại lâu hơn, bóng tối lùi dần, mang theo sức sống căng tràn. Để hòa nhịp cùng năng lượng sinh sôi nảy nở ấy, màu xanh lá cây chính là "chân ái" mang lại may mắn tuyệt đối cho bạn trong ngày 20/3.

Một chiếc áo blouse xanh ngọc lục bảo thanh lịch, một chiếc khăn lụa xanh rêu nhẹ nhàng hay đơn giản là một món phụ kiện mang sắc xanh cây cỏ khoác lên mình khi bước ra đường sẽ như một thỏi nam châm thu hút quý nhân, giúp tinh thần bạn sảng khoái và hanh thông lạ thường.

4 phong tục dân gian "kéo" tài lộc, xả xui rủi

Theo quan niệm dân gian, tiết Xuân phân là thời điểm âm dương hòa hợp vượng nhất, cũng là lúc khởi nguồn cho 4 tập tục truyền thống đầy thú vị mang ý nghĩa rước lộc vào nhà.

Đầu tiên phải kể đến thử thách "dựng trứng đứng" . Người xưa có câu "Xuân phân đến, trứng cười mỉm", ý chỉ đây là thời khắc hoàn hảo nhất để thử tài giữ thăng bằng cho một quả trứng luộc chín. Ai dựng được trứng đứng thẳng, người đó được tin là sẽ có một năm vạn sự hanh thông, tài vận đi lên vùn vụt. Đây cũng là một trò chơi nhỏ gắn kết gia đình cực kỳ ấm áp.

Thứ hai là việc tế tổ và đạp thanh . Tiết khí này là khoảng thời gian vàng để các gia đình dọn dẹp phần mộ, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, đồng thời đưa nhau ra ngoại ô hít thở khí trời, thưởng hoa ngắm cảnh để cơ thể hấp thụ sinh khí của mùa xuân.

Thứ ba, đừng quên mang theo một chiếc diều. Tập tục thả diều không chỉ là trò vui con trẻ mà còn mang ngụ ý mượn sợi dây diều kéo đi hết những xui xẻo, bệnh vặt và hơi ẩm ướt trong cơ thể bay xa theo gió, xua đuổi tà khí, bảo hộ bình an.

Cuối cùng và cũng là tuyệt chiêu được nhiều người mong chờ nhất: Hứng nước Xuân phân . Tương truyền, dòng nước máy chảy ra trong ngày này mang một nguồn năng lượng thanh tẩy đặc biệt linh nghiệm. Uống một ngụm để tinh thần minh mẫn, hoặc dùng thứ "nước thiêng" này để rửa mặt, đặt trong bát dâng lên bàn thờ sẽ giúp cuốn trôi những vận rủi của năm cũ, dọn đường cho tài lộc và quý nhân bước vào cuộc đời bạn.

6 đại kỵ cần tránh để bảo toàn nguyên khí, giữ trọn bình an

Niềm vui đón lộc không thể trọn vẹn nếu chúng ta vô tình vướng phải những kiêng kỵ làm tổn hao nguyên khí trong thời điểm giao mùa nhạy cảm này.

- Không thức khuya: Mùa xuân là lúc vạn vật phục hồi, cơ thể con người cũng cần tích lũy dương khí. Việc thức khuya, ngủ muộn lúc này chẳng khác nào tự bào mòn lá gan của chính mình, khiến tinh thần uể oải, dễ sinh ốm đau trong những tháng tới.

- Tránh phòng the quá độ: Vào những điểm nút giao thời quan trọng như Xuân phân, âm dương đang biến động mạnh, việc tiêu hao quá nhiều thể lực vào chuyện chăn gối sẽ làm tổn thương nguyên khí trầm trọng.

- Tránh đồ ăn cay nóng, lạnh, ngọt: Về mặt ăn uống, hội chị em hãy tạm cất đi những món cay nướng xé lưỡi hay những ly trà sữa lạnh buốt ngọt lịm. Chế độ ăn thanh đạm là chìa khóa vàng, bởi đồ cay dễ gây bốc hỏa, tổn thương tạng can, trong khi đồ lạnh lại làm hàn khí xâm nhập.

- Không vận động quá sức: Dù thời tiết rất đẹp để tập luyện, nhưng xin hãy nhớ nguyên tắc "vừa đủ". Sự chênh lệch nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh cực kỳ nguy hiểm cho hệ tim mạch nếu bạn đẩy cơ thể đến ngưỡng kiệt sức. Nhớ khoác thêm một chiếc áo mỏng sau khi tập để mồ hôi không làm bạn nhiễm lạnh.

- Đừng vội cất đồ mùa đông: Người xưa ví "thời tiết mùa xuân như mặt mẹ ghẻ", sáng nắng chiều mưa, trưa se lạnh. Xuân phân mới chỉ là lưng chừng mùa xuân, khí lạnh vẫn còn rình rập, thế nên đừng dại dột gom hết áo ấm cất vào tủ kẻo lại trở tay không kịp trước những đợt rét nàng Bân đột ngột.

- Cẩn trọng khi lái xe: Cuối cùng, đối với những ai phải di chuyển sớm, đặc biệt là những cung đường đèo núi, hãy cực kỳ cẩn trọng. Sương mù dày đặc và mặt đường trơn trượt thường xuất hiện trong những sáng bình minh của tiết Xuân phân là những "cái bẫy" nguy hiểm đòi hỏi bạn phải giữ vững tay lái và tập trung cao độ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)