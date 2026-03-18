Kể từ khi rũ bỏ những quy tắc khắt khe của Hoàng gia Anh để xây dựng cuộc sống mới tại vùng đất nắng ấm California, công chúng hiếm khi được chiêm ngưỡng tường tận nếp sống sinh hoạt đời thường của gia đình Vương tử Harry và Meghan Markle. Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân của mình, Meghan đã tự tay hé mở một góc nhỏ trong tổ ấm tại Montecito.

Không váy áo lộng lẫy lấp lánh, không có những buổi tiệc xa hoa, hình ảnh một tiểu công chúa Lilibet 4 tuổi nhỏ bé chạy lăng xăng đuổi theo những chú gà, trong khi người mẹ đứng cạnh bật cười hạnh phúc, đã chạm đến trái tim của biết bao phụ nữ. Nó cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác về một Meghan Markle rũ bỏ hào quang, trở về làm một người mẹ mộc mạc, tận hưởng sự chữa lành từ thiên nhiên và gia đình.

Tuổi thơ lấm lem và tiếng cười trong trẻo của Lilibet giữa khu vườn ngập nắng

Chuyện là vào ngày thứ Hai vừa qua, hội chị em theo dõi Instagram của Meghan Markle đã được một phen "tan chảy" khi cô đăng tải đoạn video ngắn lên phần Story, ghi lại cảnh vui chơi hằng ngày của con gái cưng Lilibet. Trong thước phim mộc mạc ấy, cô bé 4 tuổi diện một chiếc áo khoác màu tím vô cùng đáng yêu kết hợp cùng chiếc quần sọc thoải mái, đang lăng xăng chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mướt trong sân sau của khu dinh thự. Mục tiêu của cô bé không gì khác chính là bầy gà đang thong dong bới đất.

Hình ảnh Lilibet nhỏ xíu, rón rén vươn bàn tay bé xíu ra chực chờ vuốt ve những chú gà, xen lẫn tiếng cười giòn giã, hạnh phúc của Meghan vang lên từ sau ống kính thực sự mang đến một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Người ta bỗng quên mất đây là gia đình của những cựu thành viên hoàng gia đình đám thế giới, mà chỉ đơn thuần thấy bóng dáng của một bà mẹ đang chìm đắm trong niềm vui giản dị khi nhìn con mình khôn lớn, được tự do lấm lem, tự do khám phá thiên nhiên và cỏ cây quanh nhà.

Góc sân, khoảng trời và những nốt trầm dung dị của "mẹ bỉm" Meghan

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc nô đùa của con gái, Meghan còn dẫn dắt người hâm mộ đi qua một ngày nghỉ ngơi ngập tràn không khí trong lành của mình. Dường như cô tuổi đã dành trọn vẹn cả ngày dài để đắm mình vào thiên nhiên và những thú vui tao nhã của một người phụ nữ coi trọng cuộc sống gia đình. Trong một đoạn clip khác, người ta thấy cựu nữ diễn viên "Suits" đang tỉ mẩn cắm một bình hoa rực rỡ để trang trí cho chiếc bàn ăn ngoài trời, rồi lại thấy cô nhẹ nhàng với tay hái những bông hoa tươi tắn ngay từ cành cây trong vườn nhà. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ thong dong, tự tại, chẳng chút vội vã.

Đặc biệt hơn, Meghan còn chia sẻ khoảnh khắc cô đang tĩnh tâm đọc cuốn sách "They Bloom Because of You: Poems on the Infinite Love, Growth, and Magic of Motherhood" (Tạm dịch: Chúng nở hoa vì bạn: Những vần thơ về Tình yêu vô tận, Sự trưởng thành và Phép màu của Tình mẫu tử) của tác giả Jessica Urlichs. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, sau những giông bão của búa rìu dư luận, thứ mà Meghan thực sự trân quý và bấu víu vào lúc này chính là tình yêu vô bờ bến dành cho các con và sự mầu nhiệm của thiên chức làm mẹ.

Rời xa chốn phồn hoa, chọn bình yên che chở cho các con lớn khôn

Cùng với cậu con trai 6 tuổi Archie, cô bé Lilibet chính là trái ngọt viên mãn nhất trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Meghan và Vương tử Harry. Những ai theo dõi sát sao cặp đôi đều biết rằng, Meghan rất thích chia sẻ những mảnh ghép nhỏ bé về các con lên mạng xã hội để kỷ niệm những cột mốc đặc biệt, nhưng cô luôn tinh tế chọn những góc chụp khuất mặt hoặc nhìn từ phía sau để bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối cho những đứa trẻ. Nhớ lại hồi đầu tháng này, nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, Nữ công tước đã viết một thông điệp đầy xúc động gửi gắm cho Lilibet kèm theo bức ảnh hai mẹ con bình yên trên bãi biển: "Dành cho người phụ nữ mà con sẽ trở thành vào một ngày nào đó...".

Hay như dịp lễ Tình nhân tháng 2, cô đăng bức ảnh Harry đang bế Lilibet tay cầm những chùm bóng bay đỏ rực rỡ với dòng chú thích ngọt lịm: "Hai người này cộng với Archie = Tình yêu Valentine trọn đời của tôi". Tất nhiên, bên cạnh việc chăm con, vợ chồng cô vẫn không quên hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò đánh trốn con cái, như lần ăn tối lãng mạn tại nhà hàng Funke ở Beverly Hills.

Từ khi tuyên bố rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia vào tháng 1 năm 2020 và chuyển đến vùng bờ Tây nước Mỹ, cặp đôi đã thực sự tìm thấy một nhịp sống mới. Trong khi Vương tử Harry vẫn thỉnh thoảng quay về Anh quốc dù mối quan hệ với gia đình còn nhiều rạn nứt, thì Meghan dường như đã tìm được "thánh địa" bình yên thực sự của mình tại California. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Nữ công tước có thể sẽ đánh dấu sự trở lại London lần đầu tiên sau bốn năm vắng bóng, khi chồng cô khởi động Thế vận hội Invictus Games vào tháng 7 tới. Nhưng dù có quay lại chốn cũ hay không, thì nhìn vào khu vườn ngập nắng, nhìn vào đàn gà nhỏ và nụ cười rạng rỡ của Lilibet, người ta tin rằng Meghan Markle đã thực sự tìm thấy một "vương quốc" hạnh phúc mang tên gia đình của riêng mình.