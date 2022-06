Bộ Y tế nói gì về thông tin "biến thể Covid-19- Omicron mới độc hơn Delta gấp 5 lần"?

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.742.891 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.484 ca nhiễm). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 677 ca/ngày. Đây là cọn số trung bình thấp nhất trong nhiều tháng qua bởi trước đó, có những thời điểm số mắc trung bình lên đến hơn 100.000 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Nhiều ngày qua nước ra chỉ ghi nhận 1-2 trường hợp tử vong do Covid-19.