Trong đám cưới hoàng gia diễn ra hôm thứ Bảy ngày 6/6, nhiều người hâm mộ hoàng gia Anh đã hồi hộp chờ xem liệu cô dâu Harriet Sperling có diện một trong những chiếc tiara lộng lẫy từ bộ sưu tập của mẹ chồng Vương nữ Anne hay không. Nhưng người phụ nữ vừa chính thức trở thành thành viên Hoàng gia Anh sau lễ cưới với Peter Phillips đã có lựa chọn riêng, vừa tinh tế vừa đầy ý nghĩa.

Chiếc tiara "thường dân" mang dấu ấn hoàng gia

Khi Harriet Sperling - y tá NHS chuyên khoa nhi bước vào nhà thờ All Saints Church ở Kemble, Cirencester, cô diện bộ váy cưới column trắng theo thiết kế riêng của Emilia Wickstead với tay dài ren và cổ cao thanh lịch. Trên đầu là chiếc tiara Pragnell không phải tài sản của Hoàng gia Anh, mà là món đồ được mượn từ chính tiệm kim hoàn đã chế tác nhẫn đính hôn của cô.

Đây không phải một quyết định ngẫu hứng. Pragnell là tiệm kim hoàn lâu đời tại Anh, và chiếc tiara mang chữ ký của họ sở hữu lịch sử đáng nể: Được đính bằng kim cương, thiết kế mô phỏng vòng nguyệt quế lấp lánh và hoa văn hoa cài động, phong cách giao thoa giữa thời Edwardian và Art Deco, rất hiếm gặp trên thị trường trang sức. Đặc biệt hơn, chiếc tiara này từng xuất hiện trong lễ đăng quang của cả Vua George VI lẫn Nữ hoàng Elizabeth II, tức là nó có tuổi đời và ký ức lịch sử không thua kém bất kỳ báu vật hoàng gia nào.

Kết nối bất ngờ với mẹ chồng Vương nữ Anne

Điều thú vị là dù Harriet không chọn tiara của Vương nữ Anne, chiếc tiara Pragnell lại có một mối liên kết bất ngờ với bà. Nhà Pragnell chỉ ra rằng thiết kế của họ mang nét tương đồng rõ ràng với chiếc tiara mà Vương nữ Anne đeo trong bức ảnh chân dung chính thức mừng sinh nhật thứ 50 của bà vào năm 2000. Một sự trùng hợp tinh tế, gần như thể Harriet vô tình chọn một chiếc tiara mang "hơi thở" của mẹ chồng mà không hề hay biết.

Harriet hoàn thiện tổng thể với đôi bông tai đồng bộ cũng từ Pragnell và một chiếc khăn voan dài sang trọng có thêu viền, tạo nên tổng thể vừa hoàng gia, vừa cá nhân.

Cặp đôi và đám cưới "second chance"

Peter Phillips, 48 tuổi, là cháu trai của Vua Charles III và là con trai duy nhất của Vương nữ Anne. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của anh - cuộc hôn nhân đầu với Autumn Kelly kết thúc năm 2021, để lại hai con gái là Savannah và Isla. Harriet, y tá nhi khoa của NHS đến từ Gloucestershire, cũng có một con gái riêng tên Georgia. Cặp đôi ra mắt công chúng lần đầu vào tháng 5/2024 và công bố đính hôn vào tháng 8/2025.

Vì cả hai đều đã ly hôn, họ cần được sự chấp thuận của linh mục địa phương để tổ chức hôn lễ trong nhà thờ và cặp đôi đã nhận được cái gật đầu đó. Hiện tại, hai người đang sống trên điền trang Gatcombe Park của Vương nữ Anne, cách địa điểm tổ chức đám cưới khoảng 20 phút lái xe.

Quyết định đội tiara Pragnell thay vì một món đồ từ kho báu hoàng gia không phải là sự từ chối truyền thống, ngược lại, đó là một lựa chọn rất riêng, rất có ý thức. Chiếc tiara đến từ cùng một nhà kim hoàn đã tạo ra nhẫn đính hôn của cô, như một sợi chỉ vô hình nối liền từ khoảnh khắc Peter cầu hôn đến ngày hai người đứng trước bàn thờ.

Trong một đám cưới hoàng gia, nơi mọi thứ đều mang tính biểu tượng và được soi xét kỹ lưỡng, lựa chọn đó nói lên nhiều điều hơn bất kỳ chiếc vương miện lộng lẫy nào.

Theo marieclaire