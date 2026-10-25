Bố mẹ tôi cho 50 triệu mừng tân gia, vợ tiêu sạch trong 2 ngày, tôi trách thì cô ấy gọi một cuộc điện thoại khiến tôi á khẩu

Tôi và vợ phải mất gần 5 năm chắt chiu cộng thêm vay ngân hàng gần 400 triệu mới mua được một căn chung cư nhỏ ở thành phố. Căn hộ chỉ hơn 60m2, gồm hai phòng ngủ, phòng khách liền bếp, nhưng với vợ chồng tôi, đó là thành quả của biết bao ngày tháng làm việc vất vả.

Ngày làm lễ tân gia, bố mẹ tôi từ quê lên chơi. Ông bà vốn không khá giả, cả đời làm nông, tiền bạc đều dành dụm từng chút một. Thấy vợ chồng tôi có nhà mới nhưng đồ đạc còn thiếu thốn, bố mẹ đưa cho chúng tôi 50 triệu đồng, bảo dùng để sắm sửa nội thất cho căn hộ tươm tất hơn. Tôi biết số tiền ấy không hề nhỏ với bố mẹ nên ban đầu còn ngần ngại không dám nhận. Nhưng ông bà cứ động viên, nói con cái có nhà riêng là chuyện vui, bố mẹ giúp được gì thì giúp.

Thực lòng, tôi rất cảm động. Tuy nhiên, trong đầu tôi lúc ấy lại nghĩ đến khoản nợ đang đè nặng trên vai. Nếu dùng 50 triệu đồng trả bớt nợ gốc, mỗi tháng chúng tôi sẽ nhẹ đi phần nào, còn những món đồ trong nhà có thể mua dần khi kinh tế khá hơn. Tôi bàn với vợ như vậy, nhưng cô ấy chỉ ậm ừ, không nói rõ đồng ý hay không.

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Tôi không ngờ chỉ hai ngày sau, vợ đã tự quyết định mua một chiếc tủ lạnh giá hơn 30 triệu đồng và một chiếc ti vi gần 20 triệu đồng, vừa khít số tiền bố mẹ tôi cho. Khi thấy nhân viên giao hàng mang đồ đến, tôi thực sự choáng váng. Chiếc tủ lạnh cũ ở nhà vẫn dùng tốt, còn ti vi cũng chẳng phải thứ cấp thiết đến mức phải mua loại đắt tiền như vậy trong lúc hai vợ chồng còn nợ nần chồng chất.

Tôi hỏi tại sao vợ không bàn bạc với mình trước khi tiêu hết tiền. Cô ấy thản nhiên nói bố mẹ tôi đã cho tiền mua nội thất thì cứ mua thôi. Nghe vậy, tôi càng bực. Vợ cho rằng tôi quá tính toán, có nhà mới mà cái gì cũng muốn tiết kiệm, đến cả tiền bố mẹ cho cũng không để cô ấy được tự quyết.

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, cuối cùng tôi không kiềm chế được nên lớn tiếng mắng vợ. Cô ấy lập tức cầm điện thoại gọi về cho bố mẹ tôi, vừa khóc vừa kể rằng mình mua sắm cho nhà cửa mà bị chồng chì chiết. Tôi đứng bên cạnh nghe từng lời, trong lòng vừa tức giận vừa thất vọng. Bố mẹ tôi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng bảo hai đứa tự bàn bạc với nhau.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không hẳn là hai món đồ trị giá 50 triệu đồng, mà là cảm giác vợ chồng không cùng nhìn về một hướng. Tôi hiểu cô ấy cũng muốn căn nhà mới đầy đủ, đẹp đẽ như người ta, nhưng tôi lại sợ những tháng ngày sau này cứ phải chạy theo tiền trả nợ, đến khi có chuyện bất ngờ xảy ra thì chẳng biết xoay xở thế nào?