Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ đuổi thẳng cô ấy ra khỏi nhà, đến khi chia tay họ mới tiết lộ sự thật khiến tôi chết lặng

Tôi và Hương yêu nhau gần một năm. Cô ấy làm kế toán cho một công ty tư nhân, tính tình hiền lành, sống tiết kiệm và biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi không phải kiểu yêu đương bồng bột, đã nghiêm túc tính đến chuyện tương lai. Tôi từng kể với bố mẹ về Hương, nhưng lần nào mẹ cũng gạt đi, bảo tôi còn trẻ, chưa cần nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ bố mẹ chỉ lo tôi lập gia đình sớm nên vẫn kiên nhẫn chờ dịp thích hợp để đưa cô ấy về nhà.

Hôm ấy, tôi báo trước với bố mẹ rằng cuối tuần sẽ đưa bạn gái về chơi. Tôi còn mua ít hoa quả, nhờ Hương chuẩn bị quà biếu ông bà. Trên đường về, cô ấy hồi hộp đến mức hỏi tôi mấy lần xem bố mẹ thích gì, có cần chú ý điều gì không? Tôi nắm tay cô ấy, trấn an rằng bố mẹ tôi hơi khó tính nhưng chắc chắn sẽ không làm khó một cô gái lễ phép như Hương.

Nào ngờ, vừa bước vào nhà, bố tôi đã sa sầm mặt. Mẹ tôi cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ hỏi Hương bao nhiêu tuổi, làm công việc gì rồi quay sang trách tôi không lo làm ăn mà suốt ngày yêu đương. Tôi cố giải thích rằng mình đã 24 tuổi, công việc ổn định, yêu đương nghiêm túc chứ không phải chơi bời. Bố tôi lập tức nổi giận, tuyên bố tôi còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để tính chuyện tình cảm, rồi yêu cầu Hương ra về ngay.

Tôi chết lặng. Hương đỏ hoe mắt, lặng lẽ đặt túi quà xuống bàn rồi kéo tay tôi đi. Trên đường về, cô ấy không khóc lóc, cũng không trách móc, chỉ nói rằng cô ấy không thể yêu một người đàn ông đã trưởng thành mà đến chuyện chọn người yêu cũng không được tự quyết định. Tôi cố giải thích rằng bố mẹ nóng tính, mong cô ấy cho tôi thêm thời gian. Nhưng Hương lắc đầu. Cô ấy nói điều khiến cô ấy tổn thương không chỉ là thái độ của bố mẹ tôi, mà còn là cảm giác bản thân không được tôn trọng ngay từ lần đầu tiên bước chân vào nhà người yêu.

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Tối hôm đó, Hương nhắn tin chia tay. Tôi gọi điện nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi tìm đến chỗ cô ấy, đứng đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ nhận được lời đề nghị hãy để cô ấy yên. Tôi trở về nhà trong tâm trạng vừa tức giận vừa bất lực. Bố mẹ vẫn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau, khi biết Hương đã chính thức chia tay tôi, mẹ mới gọi tôi vào phòng, tiết lộ rằng ông bà đã nhắm sẵn cho tôi một cô gái khác. Cô ấy là con nhà gia giáo, gia đình có điều kiện, bố mẹ hai bên cũng quen biết nhau từ lâu. Theo mẹ, Hương không phù hợp với định hướng của gia đình, nên ông bà mới cố tình làm căng để chúng tôi sớm kết thúc.

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Hóa ra, lần ra mắt mà tôi mong chờ bấy lâu chỉ là một màn kịch do chính bố mẹ dựng lên. Họ không cần biết Hương là người thế nào, chúng tôi yêu nhau ra sao, càng không quan tâm cô ấy đã tổn thương đến mức nào. Họ chỉ muốn loại bỏ một người không nằm trong lựa chọn của mình.

Tôi nói với bố mẹ rằng tôi không muốn gặp cô gái kia, cũng không chấp nhận việc ông bà tự quyết định thay cuộc đời tôi. Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi vì một người con gái mà chống đối gia đình. Mẹ thì khóc, nói tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi.

Tôi hiểu bố mẹ có thể mong tôi được sống sung túc, có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao họ lại dùng cách làm tổn thương người khác để đạt được điều mình muốn. Hương đã rời đi, còn tôi thì mất đi người con gái từng cùng mình tính chuyện tương lai. Lần đầu tiên tôi nhận ra, trong mắt bố mẹ, hạnh phúc của tôi dường như chỉ có ý nghĩa khi nó đúng với những gì ông bà đã sắp đặt.