1 năm sau khi chia tay, người yêu cũ đột nhiên muốn tặng tôi ô tô hơn 600 triệu kèm theo lời đề nghị bất ngờ

Tôi và Việt từng yêu nhau gần 3 năm. Anh có công việc tốt, thu nhập thuộc diện khá cao, cuộc sống tương đối dư dả. Khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua túi hiệu, quần áo đắt tiền hay đưa mình đi những nơi sang trọng. Tôi chỉ mong thỉnh thoảng nhận được một món quà nhỏ, một bó hoa vào ngày sinh nhật, hay một chút bất ngờ trong những dịp đặc biệt. Nhưng điều tưởng chừng đơn giản ấy lại rất hiếm khi xảy ra.

Suốt một năm, Việt gần như chẳng tặng tôi món quà nào đáng nhớ. Đến sinh nhật, anh có thể mua một món đồ giá vài chục nghìn đồng rồi nói rằng quan trọng là tấm lòng. Những ngày lễ, tôi thấy bạn bè được người yêu tặng hoa, đưa đi ăn tối, còn mình nhiều khi chỉ nhận được một tin nhắn chúc mừng qua loa. Tôi không so sánh giá trị món quà, nhưng càng yêu lâu, tôi càng cảm thấy bản thân không được trân trọng.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là anh không hề thiếu tiền. Anh sẵn sàng mua những món đồ đắt tiền phục vụ sở thích cá nhân, đi ăn với bạn bè hay đầu tư vào những thứ anh cho là cần thiết. Thế nhưng, mỗi khi tôi đề cập đến một món đồ mình thích, anh lại cân nhắc từng đồng, thậm chí còn nói tôi sống thực dụng nếu tỏ ý thất vọng. Dần dần, tôi không còn muốn chia sẻ mong muốn của mình nữa, bởi tôi sợ niềm vui nhỏ bé cũng biến thành một cuộc tranh luận về tiền bạc.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghe câu nói rằng "Tiền của đàn ông chi ở đâu thì tình yêu và trái tim của anh ta ở đó". Tôi biết không thể dùng tiền để đo lường toàn bộ tình cảm của một người, nhưng khi nhìn cách anh thoải mái với bản thân mà lại luôn dè sẻn với người yêu, tôi không tránh khỏi cảm giác mình không quan trọng. Cuối cùng, tôi chủ động chia tay, dù trong lòng vẫn còn tình cảm.

Một năm qua, tôi đã quen với cuộc sống không có anh. Tôi cũng từng nghe tin anh vẫn độc thân, tập trung làm ăn và có vẻ kiếm được nhiều tiền hơn trước. Cho đến khi anh chủ động tìm gặp tôi, nói rằng đã suy nghĩ rất nhiều, muốn cưới tôi làm vợ và sẽ mua tặng tôi chiếc ô tô hơn 600 triệu đồng nếu chúng tôi quay lại.

Tôi không phủ nhận mình bất ngờ và có chút rung động. Chiếc xe ấy là điều tôi chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động dành cho mình. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn không phải giá trị của chiếc xe, mà là lý do khiến anh thay đổi. Anh thực sự nhận ra mình đã vô tâm, muốn bù đắp cho tôi, hay chỉ vì sau một năm xa cách, anh cảm thấy đã đến lúc ổn định cuộc sống? Tôi cũng sợ rằng nếu quay lại, sự hào phóng hiện tại chỉ là nhất thời, rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ.

Bạn bè có người khuyên tôi nên cho anh cơ hội vì đàn ông biết kiếm tiền, lại sẵn sàng mua ô tô cho người yêu thì không phải chuyện nhỏ. Người khác lại cho rằng tôi không nên vì một món quà lớn mà quên đi những tổn thương trước đây.

Tôi đang nghĩ đến việc gặp anh một lần nữa để nói rõ những điều từng khiến mình rời đi, xem anh có thực sự hiểu vấn đề hay không. Bởi chiếc ô tô có thể là món quà quý giá, nhưng một cuộc hôn nhân sẽ kéo dài nhiều năm, với vô số chuyện lớn nhỏ cần hai người cùng chia sẻ. Tôi chỉ chưa biết liệu mình có nên tin vào sự thay đổi của anh, hay nên giữ lại bài học của một năm trước để bước tiếp?