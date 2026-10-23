Con gái tôi 32 tuổi, mỗi tháng vẫn chuyển cho bố mẹ 3 triệu, nhưng nhất quyết không chịu mua nhà dù trong tay có tiền

Con gái tôi năm nay 32 tuổi, công việc ổn định, thu nhập không thấp. Nó sống một mình ở thành phố, mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển cho vợ chồng tôi 3 triệu đồng để phụ tiền sinh hoạt. Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng tháng nào nó cũng chuyển đúng ngày.

Điều khiến tôi sốt ruột lại là chuyện khác. Trong khi bạn bè cùng tuổi lần lượt mua chung cư, có người đã trả gần hết khoản vay mua nhà, con gái tôi vẫn thuê một căn hộ nhỏ. Nó có một khoản tiết kiệm kha khá nhưng nhất quyết không mua nhà.

Tôi hỏi thì nó chỉ nói: “Con chưa thấy cần”.

Tôi nghe câu ấy nhiều lần đến mức bắt đầu khó chịu. Tôi bảo tuổi trẻ có tiền thì nên mua nhà sớm, sau này giá tăng còn có tài sản. Nếu cứ thuê mãi, đến lúc lớn tuổi lại chẳng có gì trong tay. Nó chỉ cười, bảo bố mẹ đừng lo.

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Có lần tôi còn hỏi thẳng: “Hay con không định sống lâu dài ở thành phố này?”.

Nó đáp: “Đúng là con chưa biết mình sẽ ở đâu sau 5 hay 10 năm nữa”.

Sau đó, con gái đưa tôi xem bảng chi tiêu và khoản tiền nó đang gửi tiết kiệm. Nó không phải không có tiền mua nhà, mà cố tình không dồn phần lớn tài sản vào một căn hộ.

Nó nói nếu mua một căn nhà khoảng 3 tỷ đồng, nó phải bỏ ra phần lớn tiền tích lũy, sau đó nếu vay thêm thì mỗi tháng lại có một khoản cố định phải trả. Căn hộ ấy có thể là tài sản, nhưng cũng đồng nghĩa với việc vài năm tới nó phải duy trì một công việc mà chưa chắc còn muốn làm.

Trong khi đó, số tiền đang có được chia thành nhiều phần: một khoản dự phòng, một khoản đầu tư dài hạn và một khoản dành cho việc học thêm, đi du lịch hoặc nếu sau này muốn chuyển thành phố thì vẫn có thể xoay xở.

Nó bảo tôi: “Con không nghĩ thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ. Con đang trả tiền cho sự linh hoạt. Khi nào con biết chắc mình muốn sống ở đâu, con sẽ mua”.

Tôi nghe xong vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng bắt đầu hiểu vì sao nó không vội.

Con gái tôi không tiêu hoang. Nó vẫn gửi tiền về cho bố mẹ, vẫn tiết kiệm đều và chưa từng vay nợ để hưởng thụ. Chỉ là nó không chọn cách dùng tiền giống thế hệ chúng tôi.

Tôi từng nghĩ một người 32 tuổi chưa có nhà là chưa ổn định. Nhưng nhìn cách con quản lý số tiền mình kiếm được, tôi nhận ra ổn định không nhất thiết phải được đo bằng một cuốn sổ đỏ.

Có lẽ điều quan trọng hơn là khi một người biết mình đang làm gì với đồng tiền của mình và đủ khả năng chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy.

Tôi vẫn mong một ngày con gái mua được căn nhà nó thực sự muốn. Nhưng bây giờ, tôi không còn giục nó phải mua bằng được nữa. Nhà là một tài sản, nhưng nếu mua chỉ vì sợ người khác nghĩ mình chậm hơn họ thì có khi chính tài sản ấy lại trở thành gánh nặng.