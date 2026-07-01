Biết tôi sắp mua đất, bạn trai lập tức giục đăng ký kết hôn, câu nói tiếp theo khiến tôi hủy luôn ý định cưới

Có người cho rằng yêu nhau thì không nên quá tính toán. Nhưng cũng có người nói, càng chuẩn bị bước vào hôn nhân càng phải nói rõ chuyện tiền bạc và tài sản, bởi đó là nguyên nhân của không ít cuộc ly hôn sau này. Câu chuyện của Nga cũng rơi vào tình huống khó xử đó.

Tài sản trước khi kết hôn

Nga kể: "Tôi năm nay 31 tuổi. Sau gần 10 năm đi làm, cộng với khoản tiền bố mẹ cho thêm, tôi đủ khả năng mua một mảnh đất nhỏ ở quê. Kế hoạch của tôi rất đơn giản: mua đất trước khi đăng ký kết hôn để đó là tài sản riêng của mình. Sau này cưới nhau, nếu hai vợ chồng có điều kiện thì cùng xây nhà trên mảnh đất ấy để ở.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm phần hơn của ai. Tôi chỉ thấy cuộc đời chẳng nói trước được điều gì. Nếu hôn nhân hạnh phúc thì mảnh đất ấy vẫn là nơi cả gia đình cùng sinh sống. Còn nếu chẳng may xảy ra chuyện, ít nhất tôi vẫn còn một chỗ dựa, không phải trắng tay bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng không giấu bạn trai. Tôi nghĩ giữa hai người sắp cưới nhau thì nên thành thật. Thế nhưng phản ứng của anh khiến tôi bất ngờ.

Ban đầu, anh hỏi khá kỹ về giá mảnh đất, vị trí, thủ tục sang tên. Sau đó anh bảo nếu đã xác định cưới nhau thì nên đứng tên cả hai ngay từ đầu để sau này đỡ lằng nhằng.

Tôi giải thích rằng tôi mua bằng toàn bộ số tiền mình tích góp trước hôn nhân nên muốn giữ đúng bản chất là tài sản riêng. Nếu sau này xây nhà bằng tiền chung thì phần ngôi nhà vẫn có thể là tài sản chung của hai vợ chồng.

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Anh không đồng ý. Anh nói nếu đã là vợ chồng thì không nên phân biệt của anh hay của em. Rồi từ hôm đó, anh liên tục giục tôi đi đăng ký kết hôn sớm, bảo cưới trước rồi hãy làm thủ tục mua đất cũng không muộn.

Chính điều đó lại khiến tôi thấy lấn cấn. Nếu anh thực sự không quan tâm đến tài sản, tại sao lại sốt ruột chuyện đăng ký kết hôn trước thời điểm tôi mua đất? Nếu anh chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ chồng phải cùng sở hữu mọi thứ thì tại sao anh không tôn trọng mong muốn giữ lại thành quả mà tôi đã tích góp nhiều năm?

Tình và tiền

Tranh cãi về tài sản trước hôn nhân ngày càng phổ biến, nhất là khi cả hai đều đã có quá trình tích lũy riêng. Tuy nhiên, nếu thống nhất ngay từ đầu, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết nhẹ nhàng.

1. Phân biệt rõ tài sản trước và sau hôn nhân

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tài sản mỗi người có trước khi đăng ký kết hôn thường được xác định là tài sản riêng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc tự nguyện nhập vào khối tài sản chung.

Điều này không có nghĩa là thiếu tin tưởng, mà là cách ghi nhận đúng công sức tạo lập của mỗi người.

2. Nếu xây nhà sau kết hôn, nên ghi nhận phần đóng góp của từng người

Một mảnh đất có thể là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, nhưng căn nhà xây bằng tiền chung sau khi kết hôn có thể phát sinh quyền sở hữu chung. Hai bên nên lưu giữ giấy tờ về nguồn tiền, hợp đồng xây dựng và mức đóng góp để tránh tranh chấp nếu sau này có vấn đề.

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3. Thẳng thắn trao đổi trước khi cưới

Những cuộc trò chuyện về tài sản nên diễn ra trước hôn nhân, thay vì né tránh. Điều quan trọng không phải ai sở hữu nhiều hơn, mà là cả hai hiểu và tôn trọng quan điểm của nhau.

4. Có thể lập thỏa thuận về tài sản riêng, tài sản chung

Pháp luật cho phép vợ chồng thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn bằng văn bản theo quy định. Đây là cách giúp xác định rõ tài sản riêng, tài sản chung và nguyên tắc quản lý, sử dụng, hạn chế nhiều tranh chấp về sau.

5. Tôn trọng còn quan trọng hơn quyền sở hữu

Một người thật sự muốn đồng hành sẽ quan tâm đến sự công bằng cho cả hai, chứ không chỉ nghĩ đến việc tên mình có xuất hiện trên giấy chứng nhận hay không. Ngược lại, người sở hữu tài sản cũng nên tránh tâm lý phòng thủ quá mức nếu đối phương thể hiện thiện chí và sự minh bạch.

Sự rõ ràng về tài sản không làm hôn nhân kém bền vững, ngược lại, khi mọi thứ được thống nhất từ đầu, cả hai sẽ bước vào cuộc sống chung với tâm thế thoải mái hơn, ít nghi ngờ hơn và có nền tảng vững chắc để cùng xây dựng tương lai.