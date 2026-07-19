"Ẩn số" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: U40 đã có gia đình, vợ là nữ đạo diễn đứng sau nhiều MV đình đám

Ngay từ khi danh sách 34 "Anh tài" của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được công bố, It’s CHARLES là một trong những cái tên khiến khán giả tò mò nhất. Không sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như nhiều nghệ sĩ khác, cũng không thường xuyên xuất hiện trên gameshow hay truyền hình, anh được xem là một "ẩn số" của mùa giải.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu, nhiều người càng bất ngờ khi nhận ra It’s CHARLES không hề là một "tân binh". Ở ngưỡng U40, anh đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn sáng tạo, từng đứng sau nhiều sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao. Mới đây, anh còn là người chấp bút ca khúc chủ đề Hỏa tâm của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 , kết hợp cùng SlimV và nhiều "Anh tài" khác.

Ít ai biết rằng, phía sau hành trình nghệ thuật ấy còn có một người luôn đồng hành: vợ anh – đạo diễn Kim Chi Sun.

Người bạn đời cũng là cộng sự sáng tạo

Tên thật của It's CHARLES là Huỳnh Phương Duy . Trước khi được biết đến nhiều hơn qua Anh trai vượt ngàn chông gai , anh hoạt động trong giới sáng tạo với nhiều vai trò, từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến đạo diễn nghệ thuật. Âm nhạc của It’s CHARLES mang màu sắc thể nghiệm, pha trộn giữa pop, electronic và nhiều chất liệu đương đại, tạo nên dấu ấn riêng trong giới indie.

Một trong những người đồng hành lâu nhất với anh chính là Kim Chi Sun – đạo diễn sáng tạo, nhà làm phim đứng sau nhiều MV nổi tiếng của V-pop.

Hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là cộng sự trong công việc. Theo chia sẻ trên Saigoneer, quá trình sáng tạo của họ luôn là sự đối thoại giữa hai cá tính nghệ thuật khác nhau. It’s CHARLES thiên về âm nhạc và cảm xúc, còn Kim Chi Sun mạnh về hình ảnh, điện ảnh và kể chuyện bằng thị giác. Chính sự khác biệt ấy giúp họ bổ sung cho nhau trong nhiều dự án.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2024. Đám cưới quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất và bạn bè trong giới sáng tạo, nhưng vẫn diễn ra theo phong cách nhẹ nhàng, riêng tư giống chính cách hai người lựa chọn sống và làm nghề.

Điều đặc biệt là cả hai chưa bao giờ để hôn nhân làm lu mờ sự nghiệp của đối phương.

Kim Chi Sun vẫn tiếp tục phát triển với vai trò đạo diễn độc lập, trong khi It’s CHARLES tập trung cho âm nhạc. Thay vì xuất hiện dày đặc với hình ảnh "vợ chồng nghệ sĩ", họ để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn qua các sản phẩm.

Tình yêu đẹp nhất là khi hai người cùng lớn lên trong đam mê

Trong giới sáng tạo, việc hai người cùng làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nghệ thuật vốn nhiều cái tôi, nhiều tranh luận và không ít áp lực. Khi công việc cũng là cuộc sống, ranh giới giữa cộng sự và người bạn đời đôi khi trở nên rất mong manh.

Thế nhưng, nhìn vào It’s CHARLES và Kim Chi Sun, nhiều người lại thấy một kiểu đồng hành khác.

Họ không xuất hiện quá nhiều để kể về chuyện tình yêu. Thay vào đó, điều công chúng nhìn thấy là những sản phẩm được hoàn thiện bởi sự cộng hưởng của hai người.

Cặp đôi từng chia sẻ về cách tôn trọng góc nhìn sáng tạo của đối phương. Không ai cố áp đặt người còn lại phải nghĩ giống mình. Mỗi người giữ một "màu" riêng, để rồi khi kết hợp, tác phẩm trở nên phong phú hơn. Có lẽ đó cũng là điều khiến mối quan hệ của họ bền vững.

Thay vì cạnh tranh để xem ai nổi tiếng hơn, họ lựa chọn trở thành người đứng phía sau cổ vũ cho thành công của đối phương.

Ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng yêu một người cùng nghề sẽ dễ xảy ra va chạm vì cả hai đều có cái tôi lớn. Nhưng cũng có một góc nhìn khác: nếu đủ thấu hiểu, cùng chung đam mê lại có thể trở thành lợi thế.

Bởi không phải ai cũng hiểu cảm giác thức trắng để hoàn thiện một bản phối, quay đi quay lại một cảnh phim hàng chục lần hay áp lực phải tạo ra điều mới mẻ trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Khi người bạn đời cũng hiểu những điều ấy, sự đồng cảm đôi khi còn quý giá hơn những lời động viên.

Có lẽ vì thế mà với It’s CHARLES, sau nhiều năm âm thầm làm nghề, điều đáng nói không chỉ là việc anh xuất hiện trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 . Đằng sau "ẩn số" của chương trình là một nghệ sĩ đã đi đủ dài để hiểu mình muốn gì, và may mắn có một người bạn đời cùng chia sẻ đam mê, cùng đi trên con đường sáng tạo nhưng vẫn để mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng.