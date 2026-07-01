Cầu thủ Argentina rơi vào tình trạng hôn mê, suy sụp khi mất vợ và hai con sau thảm hoạ động đất ở Venezuela

Thảm họa động đất tại Venezuela không chỉ để lại hàng nghìn thương vong mà còn cướp đi hạnh phúc của cầu thủ người Argentina Lucas Trejo. Lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy thi thể của vợ anh, Yanina Maranella, cùng hai con là Aarón (7 tuổi) và Ainhoa (5 tuổi), sau nhiều ngày mất tích dưới đống đổ nát.

Biến cố xảy ra hôm 24/6 khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter liên tiếp làm rung chuyển Venezuela. Thời điểm đó, Trejo đang tập luyện cùng CLB Sport Marítimo de La Guaira tại thủ đô Caracas. Trong khi đó, vợ và hai con của anh ở thị trấn Playa Grande. Tòa nhà nơi họ sinh sống đã sập hoàn toàn sau những cơn địa chấn.

Ngay khi biết tin gia đình mất liên lạc, Trejo lao đến hiện trường và cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm người thân. Suốt 74 giờ, hậu vệ người Argentina gần như không rời khu vực đổ nát. Anh trực tiếp đào bới từng mảng bê tông, liên tục hỏi thăm thông tin và kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội với hy vọng tìm thấy vợ con còn sống.

Cầu thủ Argentina Lucas Trejo mất vợ và 2 con vì trận động đất

Hy vọng ấy cuối cùng không thành hiện thực. Sau khi lực lượng cứu hộ xác nhận ba nạn nhân đã thiệt mạng, Lucas Trejo suy sụp hoàn toàn.

Chia sẻ với truyền thông Argentina, chị gái của anh là Karen Trejo cho biết em trai hôn mê, hiện phải dùng thuốc an thần trong bệnh viện vì cú sốc quá lớn. "Chúng tôi chỉ nói chuyện với Lucas được đúng một lần trong những ngày qua. Em ấy không mang theo điện thoại vì liên tục tham gia tìm kiếm giữa đống đổ nát", Karen cho biết.

Gia đình chỉ có thể cập nhật tình hình thông qua bạn bè và các đồng đội của Trejo tại Venezuela. Karen cũng tiết lộ điều khiến cả gia đình đau lòng nhất lúc này là Lucas hoàn toàn đơn độc ở Venezuela. "Lucas cần có người thân ở bên. Gia đình phải sang đó để nhận thi thể của vợ và các con rồi đưa họ trở về Argentina".

Theo chị gái của cầu thủ 29 tuổi, tình trạng tinh thần của Lucas rất nghiêm trọng. "Họ phải dùng thuốc an thần vì em ấy không chịu nổi cú sốc này. Gia đình cần sang Venezuela càng sớm càng tốt để ở bên Lucas trong thời khắc khó khăn nhất".

Thảm hoạ động đất ở Venezuela (Ảnh: Getty)

Bi kịch của Lucas Trejo nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Argentina và Venezuela, trở thành một trong những câu chuyện đau lòng nhất sau thảm họa động đất. Theo số liệu ban đầu, trận động đất đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục nên con số thương vong được dự báo còn có thể tăng trong những ngày tới.