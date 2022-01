Biến đầu năm: Song Hye Kyo bị mắng tan nát vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, xem thường khán giả?

Hôm 31/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2021 đã chính thức được diễn ra. Song Hye Kyo góp mặt ở đề cử Daesang cùng với Kim So Yeon, Lee, Honey Lee,...

Mặc dù bộ phim Now, We Are Breaking Up mà Song Hye Kyo đóng chính không gây được tiếng vang so với các đối thủ, tuy nhiên vợ cũ Song Joong Ki vẫn xuất hiện ở đề cử, cho thấy nhà đài SBS đã ưu ái nữ diễn viên này nhiều đến nhường nào.

Tuy nhiên việc Song Hye Kyo không xuất hiện ở lễ trao giải đã khiến báo chí xứ Hàn không khỏi thắc mắc. Có thể vì lý do dịch bệnh nên nữ diễn viên không xuất hiện ở lễ trao giải, thế nhưng điều khiến nhiều người bức xúc chính là Song Hye Kyo không nói rõ lý do.

Chưa dừng lại ở đó, báo chí xứ Hàn còn chỉ ra yếu tố gây khó chịu đó là vào thời điểm lễ trao giải diễn ra thì Song Hye Kyo lại đăng ảnh chơi đùa với cún yêu, khiến nhiều người cho rằng cô nàng làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Song Hye Kyo không xuất hiện ở lễ trao giải lại ở nhà đăng ảnh ôm cún.

Một bài viết đề cập đến việc Song Hye Kyo không tham gia lễ trao giải đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Bên cạnh đó cũng có yếu tố lên tiếng bênh vực khi cho rằng từ trước đến nay Song Hye Kyo không màng đến các giải thưởng. Ngoài ra, cũng có thể vì nữ diễn viên đã biết không thể vượt qua được những cái tên như Kim So Yeon, Honey Lee nên việc không góp mặt ở lễ trao giải cũng là chuyện dễ hiểu.

https://afamily.vn/bien-dau-nam-song-hye-kyo-bi-mang-tan-nat-vi-thai-do-lam-viec-thieu-chuyen-nghiep-xem-thuong-khan-gia-20220103104711284.chn