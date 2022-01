Now, We Are Breaking Up tập 14: Sắp chia tay tới nơi, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vẫn chơi trò "giả vờ"

Trong tập 14 của Now, We Are Breaking Up, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) và Ha Young Eun (Song Hye Kyo) vẫn chìm trong sự đau khổ.

Cả hai luôn chuẩn bị cho một cuộc chia tay có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Sau chuyến đi cắm trại, Ha Young Eun vẫn không đủ dũng khí để chấm dứt tất cả với bạn trai. Cả hai cố giả vờ không chuyện gì xảy ra để tiếp tục hẹn hò bình thường. Yoon Jae Guk là người chấm dứt tình trạng này khi thông báo đã mua vé máy bay trở về Paris. Anh hy vọng Ha Young Eun sẽ cùng mình rời đi và bỏ lại Hàn Quốc tất cả những đau khổ về người anh trai xấu số. Anh mong muốn cô thoát khỏi áp lực gia đình để sống hạnh phúc bên mình.

Sau lời đề nghị này, Yoon Jae Guk và Ha Young Eun đều trong tâm trạng rối bời. Cả hai khóc nức nở một mình giữa đêm tối. Ha Young Eun ủng hộ quyết định của người yêu vì cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Về phía Yoon Jae Guk, anh cũng rơi nước mắt khi không tìm ra cách nào khác cho mối quan hệ này.

Tuy nhiên, Yoon Jae Guk và Ha Young Eun vẫn giả vờ bình thời vào ngày hôm sau. Chưa dừng ở đó, Yoon Jae Guk còn đồng ý chụp ảnh phỏng vấn giúp bạn gái. Tại buổi họp báo, Ha Young Eun quyết định đặt tên dự án của mình là Sono. Khi được hỏi nguyên nhân ra đời cái tên này, Ha Young Eun đã ám chỉ đến Yoon Jae Guk mới là người cho ra đời cái tên này.



Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

