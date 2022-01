SBS Drama Award 2021: Song Hye Kyo trắng tay, bị ác nữ Penthouse cướp giải Daesang

Vào tối ngày 31/12, lễ trao giải SBS Drama Award 2021 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Park Eun Seok, Choi Hyunwook, Choi Hyun Wook, Son Sang Yeon, Kim Young Dae, Choi Ye Bin, Han Ji Hyun, Roh Jeong Eui,...

Bộ phim Racket Boys đã toàn thắng tại lễ trao giải SBS Drama Award 2021. Dàn diễn viên trẻ của bộ phim đều được xướng tên ở các hạng mục khác nhau. Tại hạng mục Best Couple (Cặp đôi đẹp nhất của năm), Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký khác như Uhm Ki Joon - Kim Soyeon, Lee Sang Yoon - Honey Lee, Jang Ki Yong - Song Hye Kyo, Choi Woo Shik - Kim Da Mi.

Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop chiến thắng hạng mục Best Couple.

Giải thưởng Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về cặp đôi chính của bộ phim One The Woman là Lee Sang Yoon và Honey Lee. Ở hạng mục Daesang, ba diễn viên được đề cử gồm Honey Lee, Lee So Yeon và Lee Je Hoon đều tham dự. Song Hye Kyo là người vắng mặt duy nhất tại lễ trao giải. Cuối cùng, Lee So Yeon đã xuất sắc trở thành chủ nhân của giải thưởng Daesang - hạng mục quan trọng nhất.

Lee So Yeon chiến thắng giải thưởng Daesang.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải.

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI SBS DRAMA AWARD 2021 - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Choi Ye Bin, Han Ji Hyun, Roh Jeong Eui

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Choi Hyun Wook, Son Sang Yeon và Kim Young Dae

- Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Tang Jun Sang - Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất: Lee Jae In - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Song Won Seok - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Park Hyo Joo - Cặp đôi đẹp nhất của năm: Kim Yoo Jung và Ahn Hyo Seop

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Kim Joo Heon - Kẻ cướp màn ảnh: Shim So Young - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim nhiều tập thuộc thể loại giả tưởng): Kim Eui Seong - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: (phim nhiều tập thuộc thể loại giả tưởng): Cha Ji Yeon

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Sang Yoon - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Honey Lee - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Miniseries): Lee Je Hoon - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Miniseries): Kim Yoo Jung - Daesang: Lee So Yeon

