Bí quyết giúp mỹ nhân Tây Thi ân ái nhiều năm mà vẫn như mới: Hóa ra đã đi trước thời đại cả ngàn năm nay rồi!

Nàng Tây Thi nổi tiếng là một đại mỹ nhân trứ danh thời kì Xuân Thu, đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, vì vậy bà được ví là Trầm ngư. Cũng vì mê đắm sắc đẹp của Tây Thi mà Ngô Vương Phù Sai cuối cùng đã để giang sơn rơi vào tay Câu Tiễn.

Không chỉ có nhan sắc hiếm có khó tìm, "vũ khí bí mật" của Tây Thi chính là kỹ nghệ rèn luyện "cô bé", nó giúp cho bà dù ái ân nhiều năm vẫn có vùng kín luôn hồng hào se khít.

Kỹ nghệ rèn luyện "cô bé" luôn xuân sắc, hồng hào của nàng Tây Thi thực hiện như sau:



- Người tập ngồi hoặc nằm trên một bề mặt phẳng, hít thở nhẹ nhàng. Tập trung sự chú ý vào vùng đáy chậu, tầng sinh môn. Thót bụng lại, đồng thời hít sâu, co thắt cơ quan sinh dục và hậu môn. Giữ vài giây sau đó thở ra từ từ rồi buông lỏng toàn thân.

- Sau khi đã tập quen, người tập có thể giữ nguyên tư thế khi hít vào và liên tục nhíu chặt cơ quan sinh dục và hậu môn nhiều lần, từ vài lần cho đến 20 lần trước khi thở và buông lỏng toàn thân. Mỗi ngày có thể tập 1 hoặc 2 lần.

Tương truyền rằng, bài tập này giúp cho mỹ nhân Tây Thi trở nên quyết rũ hơn khi ân ái, đồng thời vì máu lưu thông ổn định nên giúp cho "vùng kín" được hồng hào hơn.

Tìm hiểu mới thấy, phương pháp rèn luyện "vùng kín" mà mỹ nhân Tây Thi dùng hàng ngàn năm trước rất giống với phương pháp Kegel mà nhiều phụ nữ tin dùng ngày nay. Tuy nhiên ở thời điểm bà sinh sống, khi khoa học và y tế chưa phát triển như bây giờ thì việc ứng dụng các bài tập này để cải thiện chuyện chăn gối quả thực rất đáng ngạc nhiên và rất đáng ngưỡng mộ.



"Vùng kín" dẻo dai, se khít và hồng hào là yếu tố để chị em tự tin hơn trong chuyện giường chiếu, vì vậy còn chần chừ gì mà chị em không tìm hiểu về Kegel?

Bài tập Kegel là gì?

Bài tập Kegel là những bài tập giúp tăng cường cơ bắp của sàn chậu, hỗ trợ các cơ quan sinh dục. Cơ sàn chậu đóng một vai trò rất quan trọng trong phản ứng tình dục ở cả nam giới và phụ nữ. Các cơn cực khoái là kết quả của các cơn co thắt nhanh chóng của các cơ sàn chậu.

Ngoài ra, bài tập Kegel cũng giúp ngăn ngừa và điều trị sa dạ con và tiểu không tự chủ sau khi sinh.

Đối với sinh thường: Kegel có thể giúp đỡ với một thai kỳ trơn tru và giúp bạn dễ sinh thường hơn.



Tập bài tập Kegel như thế nào:

Tập kegel tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng. Bạn có thể tham khảo cách tập dưới đây:

- Nằm xuống, co chân lên, cố gắng sử dụng cơ ở phần mu cụt để co bóp. Động tác này giống như khi chúng ta cố nín tiểu. Giữ cơ trong 2 – 3 giây rồi thả lỏng và lặp lại.

- Sau khi đã thuần thục bước 1, có thể xác định và co bóp chính xác cơ sàn chậu, chị em tăng nhịp độ tập và tăng thời gian các nhịp. Từ từ co bóp cơ trong 5-7 giây, sau đó nhả cơ trong 2- 3 giây. Lặp lại như vậy với số lần tùy khả năng.

- Khi đã quen với bước 3, chị em hãy thực hiện co bóp cơ theo từng cấp độ: Co cơ lần 1, giữ nguyên trong 2-3 giây sau đó co cơ lần 2, mạnh hơn lần 1. Cứ như vậy cho đến khi cảm thấy hết khả năng.



Lưu ý:

Mỗi phụ nữ hãy tập Kegels 3 lần một ngày, trong 5 đến 10 phút mỗi, 7 ngày một tuần.



Chị em lưu ý không được nín thở khi tập, không co cơ bụng, cơ đùi. Sau khi đã quen với bài tập, chị em có thể tập bất cứ lúc nào mà không cần dùng tay để kiểm tra.

Không nên tập các bài tập Kegel khi bàng quang đang đầy vì nó có thể làm suy yếu các cơ bắp cũng như dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

(T/H)