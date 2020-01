Đang làm "chuyện ấy" mà chị em cảm thấy có những biểu hiện lạ này ở “phần dưới”, đừng chủ quan và hãy đi khám khẩn cấp!

Sau khi bước chân vào đời sống tình dục, cơ thể phụ nữ sẽ có ít nhiều biến đổi, một trong số đó là khả năng mắc các bệnh vùng kín và bệnh truyền nhiễm nhiều hơn. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn luôn quan sát mọi biểu hiện bất thường ở âm đạo và kịp thời khám chữa.

Nhiều người phụ nữ thường bỏ qua các triệu chứng như đau, ngứa ở vùng kín nhưng thực tế nó chính là tín hiệu cảnh báo bệnh. Theo nhà trị liệu tình dục Cyndi Darnell chia sẻ trên trang Bustle: "Không có loại tình dục nào gây đau đớn cả, nhưng nếu bạn cảm thấy cơ thể khó chịu thì đã đến lúc phải điều chỉnh một vài hành vi tình ái của mình. Nhưng nếu đã điều chỉnh rồi mà mọi thứ vẫn không tốt lên thì hãy đi khám gấp để ngăn chặn những lo lắng tiềm ẩn về các vấn đề tình dục".



1. Cảm giác nóng rát trong âm đạo của bạn

Đừng bao giờ chủ quan trước triệu chứng nóng rát âm đạo vì đó có thể là một loại bệnh. Theo ông Heather Jeffcoa, tác giả cuốn sách "Sex without Pain", cảm giác nóng rát âm đạo thường xuyên có thể gây ra do các bệnh nhiễm trùng nấm men như candida, viêm nhiễm âm đạo do vi khuẩn.

Ngoài ra, cũng không thể loại trừ trường hợp bạn đã mắc các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, chlamydia. Tốt nhất, phụ nữ nên đi khám phụ khoa sớm để biết chính xác tình trạng của mình.

2. Đau âm đạo khi "yêu"

Bác sĩ sản phụ khoa Jeffcoat cho biết, nếu phụ nữ cảm thấy đau đớn trong quá trình giao hợp thì hãy cẩn thận đó là dấu hiệu của u nang buồng trứng hoặc bệnh lạc nội mạc tử cung. Ngoài ra, đau khi quan hệ cũng có thể gây ra bởi việc thiếu ham muốn, thiếu kích thích tình dục… hoặc do thay đổi nội tiết tố, đau âm hộ mãn tính.

Để giảm đau, chị em có thể thử sử dụng chất bôi trơn, đi tiểu để thư giãn bàng quang, tắm nước ấm để thả lỏng cơ thể…

3. Đau đầu khi quan hệ

Theo chuyên gia sức khỏe Caleb Backe, mặc dù khá hiếm nhưng có một số trường hợp hễ quan hệ tình dục lại cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, loại đau đầu tình dục phổ biến nhất là đau đầu cực khoái, xảy ra trong lúc cao trào tình dục. Giống như nhiều cơn đau đầu khác, cơn đau dữ dội xuất hiện do tăng huyết áp và dẫn đến các mạch máu bị giãn.

"Cô bé" ẩm ướt sẽ khiến cho quá trình quan hệ được trơn tru, giàu cảm xúc hơn tuy nhiên rất nhiều phụ nữ gặp tình trạng khô âm đạo. Bệnh thường xảy ra khi bị mất độ ẩm thông thường, thường gặp hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh. Ngoài ra, người bị bệnh ung thư tử cung cũng có khả năng bị bệnh vì đã phẫu thuật loại bỏ buồng trứng. Những bệnh nhân đang dùng thuốc hoặc rửa âm đạo sai cách cũng khiến âm đạo bị khô.

Khi có dấu hiệu này, tốt nhất bạn nên đi thăm khám phụ khoa để được bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác nhất.



