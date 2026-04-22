Nữ công tước xứ Sussex lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến đi mang hơi hướm "hoàng gia" cùng chồng là Vương tử Harry tới Úc mới đây, nỗ lực rũ bỏ hình ảnh xa hoa để trở nên gần gũi của Meghan thông qua việc yêu cầu công chúng gọi mình bằng cái tên thân mật "Meg" đã gây ra không ít tranh cãi. Giữa những ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình, liệu đây là sự ấm áp chân thành hay chỉ là một bước đi thương hiệu có tính toán nhằm vớt vát hình ảnh của cặp đôi?

Làn sóng mỉa mai từ yêu cầu "bình dân hóa"

Theo tờ Express, chuyến công du của Vương tử Harry (41 tuổi) và Meghan Markle (44 tuổi) qua các thành phố Melbourne, Canberra và Sydney tuần qua đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị một số người coi là một "chuyến đi hoàng gia giả tạo". Điểm bùng phát của sự mỉa mai đến từ một lời đề nghị vỏn vẹn ba từ của Nữ công tước xứ Sussex gửi tới nhân viên và những người ủng hộ: "Hãy gọi tôi là Meg". Thay vì tạo ra thiện cảm, động thái này lại bị các nhà phê bình chỉ trích là một nỗ lực được sắp đặt kỹ lưỡng nhằm tô vẽ hình ảnh dễ gần.

Một nguồn tin nắm rõ phản ứng của công chúng chia sẻ với tờ RadarOnline rằng: "Việc khuyến khích mọi người gọi cô ấy là 'Meg' đang bị giới phê bình xem là một nỗ lực được tính toán nhằm tạo sự thân thiện, nhưng nó lại xung đột gay gắt với nhận thức đã bám rễ lâu nay về cô ấy - một triệu phú với những tiêu chuẩn khắt khe và thái độ ngôi sao được nhiều người biết đến". Nguồn tin này cũng nhấn mạnh thêm rằng sự suồng sã này đem lại cảm giác khiên cưỡng và bị dàn dựng. Chính sự mất kết nối giữa đặc quyền mà Meghan đang tận hưởng và hình ảnh bình dân cô muốn thể hiện là lý do khiến công chúng phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Sự việc này xảy ra ngay sau khi hàng ngàn người lên tiếng yêu cầu Harry và Meghan ngừng thực hiện các chuyến đi mang phong cách "hoàng gia bán chính thức" như thế này.

Khi sự xuất hiện mang lại giá trị thực tế

Dù vướng phải những ồn ào về mặt hình ảnh, không thể phủ nhận khía cạnh tích cực mà chuyến đi mang lại thông qua các hoạt động từ thiện thực tế. Trong khi cặp đôi cùng nhau thực hiện các chuyến thăm cộng đồng, Meghan đã có một hoạt động cá nhân đáng chú ý tại Dịch vụ Cộng đồng McAuley dành cho Phụ nữ – một nơi trú ẩn hỗ trợ phụ nữ vô gia cư và những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Tại đây, cựu diễn viên Suits đã ghi điểm khi khoác lên mình chiếc tạp dề kẻ sọc, tự tay phục vụ bữa ăn cho các cư dân và nhận được sự ngưỡng mộ từ những người có mặt.

Sự tương tác diễn ra khá tự nhiên và tích cực. Trong một đoạn video, một cư dân tên Leah đã không ngần ngại khen ngợi: "Cô trông giống như một người mẫu vậy!". Meghan đáp lại một cách ấm áp: "Bạn thật hào phóng, bạn quá tốt bụng!". Sự xuất hiện của cô cũng được đội ngũ nhân viên tại cơ sở chào đón nhiệt tình. Bà Jocelyn Bignold, Giám đốc điều hành của McAuley, khẳng định giá trị truyền thông mà Nữ công tước mang lại: "Thật tuyệt vời khi vấn đề vô gia cư và bạo lực gia đình nhận được sự chú ý, và cô ấy đã mang sự quan tâm đó đến với cơ sở này. Các phụ nữ ở đây rất hào hứng, dù có đôi chút lo lắng khi được gặp cô ấy".

Trong khi đó, Vương tử Harry cũng tạo được dấu ấn riêng khi đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Melbourne. Anh đã thể hiện sự nhiệt tình và gần gũi khi giao lưu với các bệnh nhi, đặc biệt là sự phấn khích khi gặp một cậu bé có mái tóc đỏ giống mình. Một bệnh nhi tiết lộ cặp đôi đã liên tục đưa ra những lời động viên trong suốt cuộc gặp, chia sẻ rằng Harry và Meghan đã "chúc tôi may mắn trên hành trình của mình" và khuyên cô bé hãy "tiếp tục dũng cảm". Bỏ qua những tranh cãi về danh xưng và kịch bản truyền thông, những đóng góp thực tế của cả hai tại các cơ sở từ thiện vẫn là một điểm sáng không thể phủ nhận trong toàn bộ chuyến đi.