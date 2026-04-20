Khi nhiệt độ bắt đầu tăng và ánh nắng rực rỡ gõ cửa, một chiếc kính râm sành điệu là vật bất ly thân của bất kỳ ai, và các thành viên hoàng gia Anh cũng không ngoại lệ. Trong muôn vàn kiểu dáng từ kính phi công, kính gọng vuông cho đến những thiết kế mang âm hưởng cổ điển, có một thương hiệu độc lập đang lặng lẽ "chiếm sóng" tủ đồ của giới quý tộc xứ sương mù.

Không phô trương hay ồn ào, thương hiệu kính mắt Finlay có trụ sở tại London đã chính thức được ngầm công nhận là báu vật không thể thiếu trong các sự kiện polo và những trận quần vợt đỉnh cao. Theo tạp chí Marie Claire, sức hút của thương hiệu này lớn đến mức từ Vương phi xứ Wales đến Nữ công tước xứ Sussex đều không thể chối từ, biến nó thành món phụ kiện không thể thiếu trong mùa giải thượng lưu.

Sức hút không thể chối từ: Khi cả hoàng gia cùng chung một sở thích

Nhìn vào danh sách khách hàng của Finlay, người ta dễ dàng nhận thấy sự góp mặt của những bóng hồng đình đám nhất hoàng gia Anh. Từ những nhân vật có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc như em gái Vương phi - Pippa Middleton và Harriet Sperling, cho đến các biểu tượng thời trang thực thụ như Vương phi Kate và Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex, dường như tất cả đều đang say đắm những thiết kế kính mắt tinh tế này. Đáng ngạc nhiên hơn, sức hút của Finlay không chỉ dừng lại ở phái đẹp mà còn chinh phục cả Thân vương William, người thừa kế ngai vàng nước Anh.

Việc Thân vương cũng sở hữu một cặp kính của hãng đã minh chứng cho tính đa dạng, ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian mà Finlay mang lại. Trong giới thời trang, hiếm có thương hiệu nào lại may mắn được cả gia đình hoàng gia ưu ái đồng loạt đến vậy. Mỗi khi một thành viên hoàng gia xuất hiện với cặp kính Finlay, thương hiệu này lại được chứng kiến "Hiệu ứng Kate" hay "Hiệu ứng Meghan" bùng nổ mạnh mẽ. Không chỉ là sự tò mò nhất thời, doanh số bán hàng của hãng thực sự tăng vọt, các trang web thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, và độ nhận diện thương hiệu cũng chạm đến những cột mốc không tưởng trên toàn cầu. Những chiếc kính vốn quen thuộc trên đường phố London nay đã trở thành tâm điểm săn đón của hàng triệu tín đồ mộ điệu trên thế giới.

Cú hích từ Meghan Markle và quy tắc ngầm "im lặng là vàng"

Lật lại lịch sử vào năm 2017, khi Meghan Markle lần đầu tiên công khai xuất hiện tay trong tay cùng Vương tử Harry tại sự kiện Invictus Games, cô đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông. Bức ảnh Meghan diện chiếc quần jeans rách cá tính, áo sơ mi đơn giản cùng cặp kính gọng Percy mang tính biểu tượng của Finlay đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Phong cách phóng khoáng, tự tin nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch của cô đã thổi một luồng gió mới vào quy chuẩn ăn mặc hoàng gia. David Lochhead, người sáng lập thương hiệu Finlay, từng tự hào chia sẻ trên blog thời trang Meghan's Mirror rằng họ biết sẽ có nhiều người quan tâm sau khi Meghan đeo kính của hãng, nhưng không ai có thể ngờ mức độ ảnh hưởng lại khổng lồ và duy trì bền bỉ đến vậy.

Phản ứng của công chúng được Lochhead miêu tả là "thực sự đáng kinh ngạc". Khi được hỏi về lý do vì sao các thành viên hoàng gia lại ưu ái chọn thương hiệu của mình, Lochhead lý giải rất mộc mạc rằng kính râm Finlay sinh ra là để giúp người đeo thể hiện cá tính và cái tôi độc bản, và điều đó chắc hẳn đã tạo nên sự đồng điệu sâu sắc với phong cách của tầng lớp quý tộc. Kể từ khoảnh khắc bùng nổ đó, Vương phi Kate cũng đã nhiều lần chọn diện các mẫu kính đa dạng từ thương hiệu này, khẳng định đẳng cấp thanh lịch không thể trộn lẫn.

Zara Tindall hay cô dâu tương lai của hoàng gia Harriet Sperling cũng liên tục được bắt gặp rạng rỡ sau những tròng kính Finlay. Tuy nhiên, một điểm cốt lõi giúp thương hiệu này giữ chân được giới quý tộc chính là sự tinh tế và kín kẽ trong giao tiếp truyền thông. Thay vì lợi dụng hình ảnh hoàng gia để quảng bá rầm rộ, Finlay hiện tại chọn cách giữ im lặng đầy tôn trọng về các vị khách hàng danh giá. Chính quy tắc "im lặng là vàng" này đã giúp họ ghi điểm tuyệt đối, minh chứng cho đẳng cấp của một thương hiệu cao cấp. Nhờ vậy, những người phụ nữ hoàng gia vẫn cảm thấy an tâm, thoải mái và tiếp tục tin tưởng lựa chọn thiết kế của hãng để tỏa sáng tại những sự kiện lớn nhất trong năm.