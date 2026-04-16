Trong khi Vương tử Harry đến thăm Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc tại Canberra, Meghan Markle lặng lẽ bước vào một sân khấu khác hoàn toàn - căn bếp của MasterChef Australia. Sự xuất hiện này ngay lập tức chia rẽ công chúng thành hai phe rõ rệt: Người hâm mộ cuồng nhiệt và người phản đối gay gắt. Câu chuyện phía sau lần trở lại Úc đầu tiên kể từ năm 2018 của Nữ công tước xứ Sussex không đơn giản như một cameo truyền hình.

Từ điện Buckingham đến bếp MasterChef

Kênh Channel 10 của Úc vừa chính thức thông báo Meghan Markle sẽ xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời trong MasterChef Australia mùa 18, dự kiến lên sóng ngày 19/4. Tại đây, cô sẽ ngồi cùng bàn giám khảo với Poh Ling Yeow, Sofia Levin và Jean-Christophe Novelli - những tên tuổi kỳ cựu của chương trình.

Đoạn clip ra mắt được đăng trên Instagram của Channel 10 cho thấy Poh Ling Yeow giới thiệu Meghan trước các thí sinh với những lời có cánh: "Chúng ta từng có những nhân vật tầm cỡ hoàng gia trong căn bếp này, nhưng chưa có ai đặc biệt như thế này cả". Các thí sinh vỗ tay và chào đón cô bước vào. Trang MasterChef Australia cũng đăng ảnh chụp chung của Meghan cùng các giám khảo, kèm chú thích: “Đây là mùa MasterChef bạn không thể bỏ lỡ".

Nút dislike ở đâu?

Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của ban tổ chức, hàng loạt khán giả trung thành của chương trình lại tràn vào phần bình luận để bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng. Thay vì những lời chào mừng, người hâm mộ chương trình nấu ăn để lại những dòng phản ứng gay gắt. "Đúng là một cách tuyệt vời để phá hỏng một chương trình hay!" - một cư dân mạng mỉa mai. Người khác thì châm biếm sâu cay hơn: "Nút dislike (không thích) ở đâu khi ta cần nó nhỉ!".

Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng việc mời nhân vật thị phi như Meghan chứng tỏ chương trình "thực sự đã hết thời và xuống cấp". Sự phẫn nộ đi xa tới mức có khán giả cầu xin nhà đài hãy thông báo trước ngày phát sóng tập của Meghan để họ có thể "tắt tivi né đi cho khuất mắt".

Một điểm mấu chốt khiến công chúng chỉ trích Nữ công tước là sự mâu thuẫn trong lối sống. Rất nhiều người đã lôi lại việc vợ chồng Sussex luôn miệng đòi quyền riêng tư và muốn tránh xa báo chí để chế giễu cô: "Đối với một người khao khát sự riêng tư và muốn tránh mặt truyền thông, thì đây quả là một hành động quá kỳ quặc... Rất mâu thuẫn". Dù vậy, giữa làn sóng tẩy chay, vẫn có những tiếng nói bênh vực từ người hâm mộ trung thành của cô, họ bày tỏ sự phấn khích và vui mừng khi thấy "Meghan đang phát triển rực rỡ và tỏa sáng".

Chuyến thăm Úc với nhiều mục đích

Sự kiện MasterChef chỉ là một phần trong lịch trình dày đặc của cặp đôi Sussex tại Úc. Theo Page Six, chuyến thăm khởi động từ thứ Ba với việc Harry và Meghan cùng xuất hiện tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia - đúng bệnh viện mà Công nương Diana đã ghé thăm hơn 40 năm trước. Sau đó, Meghan một mình đến Trung tâm Dịch vụ Vô gia cư dành cho Phụ nữ, trực tiếp phục vụ thức ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Harry đến Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc tại Canberra để gặp gỡ các cựu chiến binh - lĩnh vực anh luôn gắn bó mật thiết thông qua tổ chức Invictus Games.

Đáng chú ý, một nguồn tin thân cận xác nhận với Page Six rằng cặp đôi không có kế hoạch gặp bất kỳ quan chức chính phủ nào trong chuyến đi này. Meghan sẽ dành thời gian còn lại để họp bàn về việc ra mắt thương hiệu lifestyle As Ever tại thị trường Úc - bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng đế chế thương mại của cô sau khi rời hoàng gia.

Từ bệnh viện nhi đồng đến bếp truyền hình thực tế, từ hoạt động từ thiện đến hội đàm thương mại, chuyến thăm Úc lần này của Nữ công tước xứ Sussex được dàn dựng khá bài bản, dù khán giả có đồng ý hay không. Dù làm gì đi nữa, không thể phủ nhận rằng mỗi bước đi của Meghan Markle vẫn luôn biết cách tạo ra những cơn địa chấn truyền thông, đúng chuẩn phong cách của một nhân vật chưa bao giờ chịu ngồi yên trong bóng tối.